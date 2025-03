First Majestic ernennt Daniel Muñiz Quintanilla in sein Board of Directors

13. März 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Ernennung von Daniel Muñiz Quintanilla in das Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung vom 13. März 2025 bekannt zu geben.

Herr Daniel Muñiz Quintanilla verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in den Bereichen internationales Recht, Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte sowie Finanzwesen im Bergbau, in der Logistik und der Infrastruktur. Er ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Novagold Resources, Inc. und Brookfield Infrastructure Partners L.P. Herr Muñiz ist außerdem Gründungspartner von Axkan Capital Partners S.L. und fungiert als ein Direktor von Tharsis Mining S.L., einem Privatunternehmen mit Schwerpunkt Kupfer, sowie als Direktor und Sonderberater des Chairman von Sinda Ltd. und Sunshine Silver Mining & Refining Company, beide Privatunternehmen im Portfolio der Electrum Group.

Herr Muñiz war von April 2021 bis zur Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic im Januar 2025 ein Direktor von Gatos Silver, Inc. und von Juli 2019 bis Mai 2024 ein Direktor von HudBay Minerals Inc. Er ist eine sehr kompetente Führungskraft im Bergbau und war 12 Jahre lang bei Grupo Mexico, SAB de C.V. und deren Tochtergesellschaften Americas Mining Corp. und Southern Copper Corp. tätig, wo er eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Managing Director (Chief Executive Officer) und Chief Financial Officer. Herr Muñiz hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Georgetown University in Washington D.C. und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre vom Instituto de Empresa in Madrid, Spanien. Außerdem hat er einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universidad Iberoamericana in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Wir freuen uns, Daniel bei First Majestic Silver willkommen zu heißen, sagte Thomas Fudge, Chair des Board of Directors von First Majestic. Daniel verfügt über umfangreiche Erfahrungen als leitender Angestellter und Direktor verschiedener Bergbau- und Infrastrukturunternehmen in den Bereichen Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen, Finanzwesen und Unternehmensführung. Wir sind davon überzeugt, dass Daniel einen wertvollen Beitrag für das Unternehmen leisten wird, während wir unsere Beziehungen und Betriebe in Mexiko weiter ausbauen und unsere Vision erfüllen, das führende primäre Silberunternehmen der Welt zu werden.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Begriffe zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, werden im Abschnitt Description of the Business – Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

