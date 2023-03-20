First Majestic gibt Plan zur Wiederaufnahme des Betriebs der Goldmine Jerritt Canyon bekannt

Wiederaufnahme der Produktion in zweiter Hälfte des Jahres 2027 geplant

2. April 2026 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Plan zur Wiederinbetriebnahme seiner Goldmine Jerritt Canyon (Jerritt Canyon) in Nevada, USA, auf den Weg gebracht hat. Grund dafür sind die neu erweiterte Mineralressourcenbasis in Verbindung mit verbesserten langfristigen Goldpreisannahmen und erfolgreichen Bohrergebnissen in den letzten zwei Jahren. Im Rahmen dieses Plans hat das Unternehmen die Firma Stantec Consulting Services Inc. beauftragt, eine Vormachbarkeitsstudie für Jerritt Canyon (die Studie) durchzuführen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird.

Das Unternehmen plant im Jahr 2026 eine Investition von 75 Millionen $, um die Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon zu unterstützen, wobei der Produktionsstart für die zweite Hälfte des Jahres 2027 erwartet wird.

Die am 31. März 2026 veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen zum Jahresende 2025 heben die hohe Sensitivität von Jerritt Canyon gegenüber Möglichkeiten für den kostengünstigen Tagebau mit großen Tonnagen hervor. Die Studie wird sich darauf konzentrieren, den optimalen Weg zu einer nachhaltigen, langfristigen Produktion zu definieren, indem dieses Tagebaupotenzial genutzt und durch den bestehenden Untertagebau ergänzt wird.

Nachdem die erfolgreiche und reibungslose Integration von Gatos Silver nun abgeschlossen ist, richten wir unser Augenmerk auf die Wiederaufnahme des Betriebs in Jerritt Canyon, sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. Diese vollständig genehmigte Goldmine befindet sich in einer erstklassigen führenden Bergbaujurisdiktion, in der die gesamte kritische Infrastruktur vorhanden ist, und stützt sich auf eine neue, erweiterte Mineralressourcenbasis von 4,1 Millionen Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet, zusammen mit weiteren 3,7 Millionen Unzen Gold, die als vermutete Mineralressourcen klassifiziert sind. Angesichts des derzeit günstigen Metallpreisumfelds stellt Jerritt Canyon eine seltene und überzeugende Gelegenheit dar, bedeutenden Shareholder-Value zu generieren. Wir beginnen nun mit einem Plan für die Wiederinbetriebnahmen durch verbesserte Betriebsabläufe, einschließlich des eigenbetriebenen Bergbaus und eines optimierten Abbauplans. Zur Unterstützung dieser Bemühungen stellt First Majestic im Jahr 2026 75 Millionen $ bereit, um die notwendigen technischen und betrieblichen Arbeiten abzuschließen, wobei die Produktion für die zweite Hälfte des Jahres 2027 angestrebt wird.

KAPITALINVESTITION

First Majestic wird im Jahr 2026 75 Millionen $ investieren, um Jerritt Canyon strategisch für eine Wiederaufnahme der Goldproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zu positionieren. Dieses Programm soll die technischen und betrieblichen Arbeitsabläufe vorantreiben, die zur Umsetzung eines Wiederinbetriebnahmeplans erforderlich sind und Investoren einen Einblick in die langfristige Wirtschaftlichkeit des Projekts geben.

Tabelle 1: Aufschlüsselung der Kapitalausgaben für das Wiederinbetriebnahmeprogramm bei Jerritt Canyon im Jahr 2026

Hilfseinrichtungen an der Oberfläche und Anschaffung der ersten Bergbauflotte 13 Millionen $

Anlagenmodernisierung und Winterfestmachung 12 Millionen $

Vorbereitung und Entwicklung des Untertagebaus 13 Millionen $

Explorationsprogramm 15 Millionen $

Verschiedene technische Studien 10 Millionen $

Arbeitskräfte und Personalbesetzung 7,5 Millionen $

Modernisierung der Entwässerungsanlagen 4,5 Millionen $

GESAMT 75 Millionen $

Die Studie wird verschiedene Entwürfe für Tagebau- und Untertagebau- sowie Zeitplanszenarien bewerten. Die Vor- und Nachteile der Abbaumethoden und Abbaureihenfolgen werden im Hinblick auf wesentliche Einschränkungen geprüft. Die Studie wird einen optimierten Abbauplan entwickeln, um den optimalen Produktionszeitplan für 2027 und darüber hinaus festzulegen.

Im zweiten Quartal 2026 wird das Unternehmen mit den Arbeiten zur Eröffnung und Sanierung der Untertageminen Smith und SSX beginnen und gleichzeitig gezielte Explorationsaktivitäten vorantreiben. Das Programm umfasst etwa 600 Meter (m) untertägige Erweiterungsarbeiten und 19.000 m an Untertagebohrungen bei Smith/SSX sowie weitere 23.000 m an Übertagebohrungen, die sich auf die Abgrenzung oberflächennaher Tagebau-Mineralressourcen konzentrieren, woraus sich für das Jahr 2026 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 42.000 m ergeben.

Parallel zur Abbauplanung auf Vormachbarkeitsniveau und den laufenden Explorationsarbeiten wird das Unternehmen mehrere wichtige Entwicklungsinitiativen vorantreiben, darunter die Beschaffung des ersten Fahrzeugbestands für den Untertageabbau, Modernisierungen an der Aufbereitungsanlage und den Bau eines neuen Tiefbrunnens zur Versorgung der Aufbereitungsanlage mit Frischwasser. Das Unternehmen wird zudem die Teams der Mine für Technik, Verwaltung, Personalwesen, Sicherheit und Umwelt erweitern und gleichzeitig detaillierte planungstechnische und technische Bewertungen der Mineralaufbereitungsinfrastruktur von Jerritt Canyon durchführen.

Das Unternehmen wird im Laufe des Jahres weitere Fortschrittsberichte zum Wiederinbetriebnahmeplan und zu den anfänglichen Produktionszielen sowie ein überarbeitetes Investitionsbudget im Rahmen seiner für Juli 2026 geplanten Aktualisierung der Prognose für das zweite Halbjahr vorlegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83625/AG_040226_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lage der Minen und Goldlagerstätten bei Jerritt Canyon, Schätzungen der Mineralressourcen im Untertagebau und im Tagebau, Draufsicht

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83625/AG_040226_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Draufsicht und Vertikalschnitt der Ressourcen im Untertage- und Tagebaubereich zum Jahresende 2025 in den Zonen Saval SSX/Mahala/Javelin/Smith Mine mit Gebieten von Interesse (AOI) für gezielte Explorationsbohrungen

ÜBER DIE GOLDMINE JERRITT CANYON

Die Goldmine Jerritt Canyon befindet sich im Elko County, Nevada, USA. Jerritt Canyon wurde 1972 entdeckt und seit Beginn des Abbaus im Jahr 1981 bis März 2023 wurden dort etwa 9,85 Millionen Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 6,6 g/t Au gefördert. Im Tagebau von Jerritt Canyon wurden insgesamt etwa 5,2 Millionen Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 5,9 g/t Au gefördert, während im Untertagebau insgesamt etwa 4,65 Millionen Unzen Au bei einem Durchschnittsgehalt von 7,7 g/t Au gefördert wurden. Seit 2010 stammt der Großteil der Produktion aus den Goldlagerstätten SSX und Smith.

Die Mine wurde im April 2021 von First Majestic erworben und als Untertagebau betrieben, bis sie im März 2023 vorübergehend stillgelegt und in den Pflege- und Wartungszustand versetzt wurde. Dies geschah in einer Zeit, in der die Goldpreise zwischen 1.600 und 1.900 $ pro Unze lagen, bedingt durch anhaltende Herausforderungen wie hohe Kosten für Auftragnehmer und mehrere extreme Wetterereignisse, von denen der Norden Nevadas im Winter 2022/23 betroffen war. Während der Pflege- und Wartungsphase hat First Majestic sichergestellt, dass alle Umwelt-, Genehmigungs- und Compliance-Anforderungen erfüllt wurden, sodass eine potenzielle Wiederinbetriebnahme möglich bleibt.

Jerritt Canyon befindet sich zu 100 % im Besitz von First Majestic und beherbergt eine von nur drei genehmigten Goldverarbeitungsanlagen in Nevada, die als Teil des Erzaufbereitungsprozesses Röstverfahren einsetzen. Die Verarbeitungsanlage verfügt über eine Nennkapazität von etwa 4.000 Tonnen pro Tag und wird durch ein großes, zusammenhängendes Landpaket mit einer Gesamtfläche von 30.821 Hektar (119 Quadratmeilen) unterstützt, von dem etwa 85 % noch nicht erkundet sind.

Das Konzessionsgebiet Jerritt Canyon verfügt über beträchtliche Goldvorkommen. Mit Stichtag 31. Dezember 2025 werden die nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen auf insgesamt 4,1 Millionen Unzen Gold geschätzt, wobei weitere 3,7 Millionen Unzen Gold als vermutete Mineralressourcen klassifiziert sind, wie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst. Die Mineralressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards erstellt und gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects offengelegt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine wirtschaftliche Rentabilität auf.

Tabelle 2: Schätzungen der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen für Jerritt Canyon mit Stichtag 31. Dezember 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83625/AG_040226_DEPRcom.003.png

Tabelle 3: Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für Jerritt Canyon mit Stichtag 31. Dezember 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83625/AG_040226_DEPRcom.004.png

1. Die Mineralressourcenschätzungen werden gemäß den CIM-Definitionsstandards und NI 43-101 klassifiziert.

2. Die Mineralressourcenschätzungen basieren auf internen Schätzungen mit Stichtag 31. Dezember 2025.

3. Die Mineralressourcenschätzungen wurden unter der Aufsicht von oder wurden überprüft von David Rowe, CPG, Director of Mineral Development des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige (wie dieser Begriff in NI 43-101 definiert ist), die für die oben genannten Mineralressourcenschätzungen verantwortlich ist.

4. Alle Mineralressourcenschätzungen beziehen sich auf Lagerstätten, die für den Untertagebau (UG) oder den Tagebau (OP) geeignet sind.

5. Der AgÄq-Gehalt wurde anhand des Verhältnisses von Gold- und Silberpreisen berechnet.

6. Die Metallpreise für die Mineralressourcenschätzungen betrugen 38,5 $/oz Ag und 3.400 $/oz Au.

7. Der Cutoff-Gehalt, der zur Begrenzung der Ressourcen unter der Annahme eines Untertagebetriebs herangezogen wurde, betrug 1,13 g/t Au, basierend auf den tatsächlichen und veranschlagten Betriebs- und Erhaltungskosten. Mineralressourcen, die für Tagebauverfahren geeignet sind, werden oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,43 g/t Au ausgewiesen.

8. Untertage-Mineralressourcen werden innerhalb abbaubarer Strossen unter Verwendung der Cutoff-Gehalte ausgewiesen, die anhand der angegebenen Metallpreise und Metallausbeuten berechnet wurden. Tagebau-Mineralressourcen werden innerhalb einer abbaubaren Grubenform und unter Verwendung des Cutoff-Gehalts für Tagebaubetriebe ausgewiesen.

9. Auf die Mineralressourcen, die auf In-situ-Basis ausgewiesen werden, wurde keine Verdünnung angewendet.

10. Die Tonnage wird in Millionen Tonnen angegeben; der Metallgehalt wird in Millionen Unzen angegeben. Aufgrund von Rundungen können bei der Summenbildung Abweichungen auftreten.

11. Nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

VERIFIZIERUNG DER DATEN

Bei den Bohrprogrammen von First Majestic wurden etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) befolgt, die die routinemäßige Hinzugabe von zertifizierten Referenzstandards sowie Leer- und Doppelproben beinhalten. Der Bohrkern wird geologisch protokolliert und halbiert, wobei eine Hälfte zur Laboranalyse eingereicht wird und die verbleibende Hälfte vor Ort zur Verifizierung, als Referenz oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird. Die Kernproben wurden mithilfe der branchenüblichen Analysemethoden der Brandprobe und Atomabsorption analysiert, wobei alle Proben mit Ergebnissen über der Nachweisgrenze abschließenden gravimetrischen Verfahren unterzogen wurden. Die QA/QC-Ergebnisse werden routinemäßig von Standort- und technischem Personal des Unternehmens geprüft und zeigten eine annehmbare Genauigkeit und Präzision. Der für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen verantwortliche qualifizierte Sachverständige ist der Ansicht, dass die angewandten Probenvorbereitungs-, Analyse- und Sicherheitsverfahren für die Zwecke der hierin veröffentlichten Schätzungen ausreichend und zuverlässig sind.

Weitere Informationen zu den Verfahren der Qualitätssicherung und -kontrolle sowie zur Datenüberprüfung, zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die zur Schätzung der in dieser Pressemitteilung offengelegten Mineralressourcen verwendet wurden, sowie eine Erörterung der bekannten Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung der Mineralressourcen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie in den Abschnitten General Development of the Business – Material Mineral Properties und Risk Factors im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (das 2025 AIF), das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (der 40-F Annual Report), der auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Die wissenschaftliche und technische Offenlegung der Konzessionsgebiete basiert auf technischen Berichten, die gemäß NI 43-101 erstellt wurden (zusammen die technischen Berichte). Die technischen Berichte wurden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht und können ebenfalls auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com abgerufen werden. Die technischen Informationen wurden gegebenenfalls mit aktuelleren Informationen aktualisiert.

Gonzalo Mercado, P.Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert. Die Mineralressourcenschätzungen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von David Rowe, CPG, Director of Mineral Development des Unternehmens, erstellt bzw. von ihm geprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon, ein Projekt in fortgeschrittenem Erschließungsstadium, das im März 2023 vorübergehend stillgelegt wurde.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die mögliche Wiederaufnahme des Betriebs in Jerritt Canyon in der zweiten Jahreshälfte 2027; den Zeitplan für den Abschluss der Studie und der anderen Arbeitspakete, die das Unternehmen im Jahr 2026 zur Unterstützung einer Wiederaufnahme des Betriebs von Jerritt Canyon durchführt; sowie die Erwartung des Unternehmens, dass das Bohrprogramm 2026 in Jerritt Canyon zu einer erheblichen Erweiterung der Mineralressourcen für das Mineralkonzessionsgebiet führen wird. Diese Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs in Jerritt Canyon, basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vor-Machbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie zu Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität der Mine belegen. Infolgedessen besteht eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Mine sowie erhöhte technische Risiken eines Scheiterns im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Betriebs vor Abschluss der Vormachbarkeitsstudie für Jerritt Canyon. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen zu nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven sowie zu Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, auf die im Zuge der Erschließung des Grundstücks gestoßen wird, und soweit diese Aussagen – im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven – die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung widerspiegeln, dass die Mineralvorkommen wirtschaftlich abgebaut werden können.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; die allgemeine Wirtschaftslage einschließlich Inflationsrisiken; Arbeiterbeziehungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften; Änderung der nationalen und kommunalen Regierungen; Schwankungen der Wechselkurse; Umweltrisiken; zusätzlichen Kapitalbedarf; das Ergebnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden; sowie jene Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel Risk Factors im 2025 AIF, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im 40-F Annual Report, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

Kanada

email : info@firstmajestic.com

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt.

Pressekontakt:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

email : info@firstmajestic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die „Side-by-Side“-Konferenz versammelt fast 800 Teilnehmer auf Malta, um die Gesundheitsversorgung von Frauen voranzubringen Mayfair Gold gibt den Erwerb der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway von Plato Gold bekannt