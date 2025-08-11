Mayfair Gold gibt den Erwerb der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway von Plato Gold bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 2. April 2026 – Mayfair Gold Corp. (Mayfair, Mayfair Gold oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/) (TSX-V: MFG; NYSE American: MINE) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die Erwerbsvereinbarung) mit Plato Gold Corp. (Plato) geschlossen hat, um die Anteile von Plato an den Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway (die Liegenschaften) für 2,5 Millionen CAD in bar zu erwerben. Die Liegenschaften befinden sich in unmittelbarer Nähe von Mayfairs Goldprojekt Fenn-Gib (Fenn-Gib oder das Projekt) östlich von Timmins, Ontario. Durch die Transaktion erhält Mayfair drei Explorationsliegenschaften, die die regional bedeutende Porcupine-Destor-Verwerfungszone (PDFZ) überlagern, sowie wichtige Grundstücke südwestlich des Projekts, die für eine potenzielle Infrastruktur vor Ort genutzt werden können.

Mayfair verfügt über einen klar definierten Plan zur Genehmigung und zur Weiterentwicklung einer neuen Mine bei Fenn-Gib bis zur Produktion. Mayfair sieht zudem erhebliches Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts und das Produktionsprofil von Fenn-Gib durch Explorationsarbeiten in der unmittelbaren Umgebung zu verbessern. Die Explorationsaktivitäten bieten Mayfair einen zusätzlichen Hebel zur Wertschöpfung, während das Unternehmen die Risiken bei Fenn-Gib mindert und das Projekt vorantreibt.

Nick Campbell, CEO von Mayfair Gold, kommentierte: Wir sind begeistert vom Abschluss dieser Vereinbarung mit Plato, durch die wir unseren Grundbesitz in der Nähe des Goldprojekts Fenn-Gib um mehr als 65 % erweitern können. Alle drei Liegenschaften stehen in engem Zusammenhang mit der Porcupine-Destor-Verwerfungszone, einer bedeutenden regionalen Struktur innerhalb des Abitibi-Grünsteingürtels, in der historisch mehr als 180 Millionen Unzen Gold gefördert wurden und von der angenommen wird, dass sie über 300 Millionen Unzen an Goldvorkommen beherbergt. Diese Transaktion sowie Ziele innerhalb unserer derzeitigen Grundstücke verschaffen Mayfair neue Explorationsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe und in Transportentfernung der geplanten Mine Fenn-Gib. Darüber hinaus ermöglicht die Liegenschaft Guibord den entscheidenden Zugang für potenzielle Infrastruktur vor Ort, die unseren Genehmigungsprozess unterstützt.

Strategische Highlights

– Die Liegenschaft Guibord (50 %)

o Beherbergt das Projekt Silver Fox von Plato

o <5 km südöstlich von McEwen Minings Projekt Grey Fox und der Mine Black Fox

o Angrenzend an die Konzessionen Fenn-Gib, 5 km südwestlich der Lagerstätte

o 16 aneinandergrenzende Bergbauansprüche, zwei Bergbaupachtverträge, die sich über 275 Hektar erstrecken

o Zufahrt zum Standort über Highway 572 (westliche Grenze)

o Bietet wichtigen Landzugang zur Unterstützung der Genehmigungsverfahren für Fenn-Gib

Die Liegenschaft Guibord liegt im Streichen des Projekts Grey Fox von McEwen Mining und der Mine Black Fox entlang der PDFZ. Die historischen Bohrungen im Jahr 1964 konzentrierten sich auf den Kontakt zwischen den Porcupine-Destor-Metasedimenten und den Ultramafiten des Stoughton-Roquemaure-Gesteinskomplexes und zielten auf eine Reihe potenziell goldhaltiger Alterationszonen ab. Bei den historischen Bohrungen in den 1960er Jahren wurden mehrere Bereiche untersucht, die schmale Abschnitte mit hochgradiger Goldmineralisierung (13,7 g/t Gold über 1,22 Meter und 47,01 g/t Gold über 0,91 Meter) sowie mehrere mächtige Zonen mit niedriggradiger Goldmineralisierung (0,59 g/t Gold über 30,5 Meter und 0,66 g/t Gold über 23 Meter) enthielten.

– Die Liegenschaft Marriott (100 %)

o 15 km östlich der stillgelegten Goldminen Holt und Holloway

o Ca. 55 km östlich des Goldprojekts Fenn-Gib

o 142 zusammenhängende Bergbauansprüche mit einer Fläche von 2.728 Hektar

o Zufahrt zum Standort über Highway 101

o Explorationsprojekt im Frühstadium, in Transportentfernung zu Fenn-Gib

Die Liegenschaft Marriott wird von einer Reihe von Basaltströmen, Brekzien und Hyaloklastiten unterlagert, die zum Kinojevis-Gesteinskomplex gehören, wobei zwischen den Basaltströmen vereinzelt graphithaltige Sedimente vorkommen. Die Goldmineralisierung in der Mine Holloway stand in engem Zusammenhang mit einem geologischen Kontakt und der PDFZ, die sich zwischen dem Kinojevis-Gesteinskomplex und dem Stoughton-Roquemaure-Gesteinskomplex sowie den damit verbundenen Strukturen befindet. Im Jahr 2005 führte Plato ein Diamantkernbohrprogramm mit 11 Bohrungen und einer Gesamtlänge von 2.858 Metern durch. Drei der Bohrungen durchteuften eine Goldmineralisierung mit mehr als 1,0 g/t Gold.

– Die Liegenschaft Holloway (100 %)

o 3 km ostnordöstlich bzw. östlich der Minen Holt und Holloway

o Ca. 43 km östlich des Goldprojekts Fenn-Gib

o 10 zusammenhängende Bergbauansprüche, die durch eine Bergbaupacht abgedeckt sind und eine Fläche von 156 Hektar umfassen

o Zufahrt zum Standort über Highway 101

o Explorationsprojekt im Frühstadium, in Transportentfernung zu Fenn-Gib

Die Liegenschaft Holloway wird im Wesentlichen von eisen- und magnesiumreichen tholeiitischen Basalten des Kinojevis-Gesteinskomplexes unterlagert, wobei der nördliche Rand der Liegenschaft von Metasedimenten des Timiskaming-Typs unterlagert wird, die von der PDFZ begrenzt werden. Historische Bohrungen aus dem Jahr 1987 durchteuften schmale Zonen mit hochgradiger Mineralisierung, 52-64 g/t Gold in Abschnitten von 0,3 bis 0,8 Meter. Das Potenzial für Ausläufer der Mineralisierung der Mine Holloway könnte in einer Tiefe von 1.000 bis 1.200 Metern innerhalb der Liegenschaft bestehen.

Bedingungen der Erwerbsvereinbarung für die Liegenschaften Marriott, Holloway und Guibord

Mayfair hat mit Plato eine Erwerbsvereinbarung über dessen 100-prozentige Beteiligung an den Liegenschaften Marriott, dessen 100-prozentige Beteiligung an den Liegenschaften Holloway und dessen 50-prozentige Beteiligung an den Liegenschaften Guibord zu einem Gesamtpreis von 2,5 Millionen CAD in bar abgeschlossen.

Die in der Erwerbsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen unterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung hinsichtlich der Übertragung bestimmter Bergbaupachtverträge.

Bei Abschluss der Transaktion wird die Geldleistung auf ein Treuhandkonto eingezahlt und von einem Treuhänder verwahrt. 50 % der Mittel werden an Plato aus dem Treuhandkonto nach der Übertragung der Liegenschaft Marriott freigegeben, 25 % werden nach der Übertragung der Liegenschaft Holloway freigegeben und die restlichen 25 % werden nach der Übertragung der Liegenschaft Guibord freigegeben.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Fenn-Gib in der Region Timmins im Norden Ontarios liegt. Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) des Projekts skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, und zwar bei einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Mio. CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Mio. Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Stakeholder voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2026 mit dem Titel Mayfair legt solide Vormachbarkeitsstudie für das Goldprojekt Fenn-Gib vor.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Operating Officer von Mayfair, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) gemäß NI 43-101, genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Bergbauprojekte, die sich in der Nähe von Fenn-Gib und den vom Unternehmen zu erwerbenden Liegenschaften befinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung auf den Liegenschaften in der Nähe nicht unbedingt auf eine Mineralisierung in Fenn-Gib oder auf den Liegenschaften hindeutet.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die Verwendung der Wörter wird und erwartet sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt, einschließlich Annahmen bezüglich der endgültigen Mechanismen der Börsennotierung. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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