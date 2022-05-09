First Majestic gibt Produktionsergebnisse für das 1. Quartal 2026 bekannt

Vancouver, BC, Kanada – First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) gibt bekannt, dass sich die gesamte Produktion im ersten Quartal 2026 bei den vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko – Silber-/Goldmine Santa Elena (Santa Elena), Silbermine Los Gatos (Los Gatos) (das Unternehmen besitzt eine 70-%-Beteiligung am Los Gatos-Joint-Venture, dem die Mine gehört), Silber-/Goldmine San Dimas (San Dimas) und Silbermine La Encantada (La Encantada) – auf 3,5 Millionen Unzen Silber (Ag), 34.341 Unzen Gold (Au), 15,4 Millionen Pfund Zink (Zn), 8,7 Millionen Pfund Blei (Pb) und 262.913 Pfund Kupfer (Cu) belief.

PRODUKTION IM 1. QUARTAL 2026 UND WEITERE HIGHLIGHTS

Vierteljährliche Silberproduktion (26 % des Mittelwerts der Prognose): Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2026 3,5 Millionen Unzen Silber, gegenüber 3,7 Millionen Unzen Silber im ersten Quartal 2025, was 26 % des Mittelwerts der Silberproduktionsprognose für 2026 entspricht. Der leichte Rückgang der Silberproduktion war teilweise auf einen niedrigeren Gehalt des verarbeiteten Erzes zurückzuführen, was eine Senkung des Cut-off-Gehalts im ersten Quartal 2026 gegenüber dem ersten Quartal 2025 widerspiegelte – eine Reaktion auf das stärkere Metallpreisumfeld. Dies wurde teilweise durch eine Steigerung der Silberproduktion bei La Encantada um 48 % gegenüber dem Vorjahr wettgemacht, die auf höhere Gehalte von der Zone Ojuelas zurückzuführen war.

Vierteljährliche Goldproduktion (28 % des Mittelwerts der Prognose): Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 2026 34.341 Unzen Gold, gegenüber 36.469 Unzen Gold im ersten Quartal 2025, was 28 % des Mittelwerts der Goldproduktionsprognose für 2026 entspricht. Der Rückgang der Goldproduktion war in erster Linie auf niedrigere Goldgehalte des verarbeiteten Erzes zurückzuführen, was die Anwendung eines niedrigeren Cut-off-Gehalts widerspiegelt.

Aktives Explorationsprogramm fortgesetzt: Im ersten Quartal führte das Unternehmen bei seinen Minen in Mexiko insgesamt etwa 65.970 Meter (m) an Bohrungen durch. Während des Quartals waren bis zu 27 Bohrgeräte im Einsatz: fünf bei Los Gatos, sieben bei Santa Elena, 13 bei San Dimas und zwei bei La Encantada.

Positive Explorationsergebnisse: Im März gab das Unternehmen die Ergebnisse eines erfolgreichen Explorationsprogramms 2025 bei seiner Goldmine Jerritt Canyon (Jerritt Canyon) im US-Bundesstaat Nevada bekannt, einschließlich Bohrungen in den Zielgebieten Mahala, Javelin und Saval innerhalb des Abbaugebiets Smith-SSX-Saval (siehe Pressemitteilung vom 10. März 2026).

Starkes Wachstum bei Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen: Ende März gab First Majestic aktualisierte Mineralreservenschätzungen für seine vier aktiven Minen in Mexiko sowie aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für seine aktiven Minen und für Jerritt Canyon bekannt, jeweils mit Stichtag 31. Dezember 2025 (siehe Pressemitteilung vom 31. März 2026). Santa Elena verzeichnete die größte prozentuelle Steigerung an vermuteten Mineralressourcen, was auf kontinuierliche Bohrerfolge beim Erzgangsystem Navidad und die Ausweisung einer ersten vermuteten Mineralressource bei der Silber-Gold-Entdeckung Santo Niño zurückzuführen ist. Zusammen beherbergen Navidad und Santo Niño 10,5 Millionen Tonnen an vermuteten Mineralressourcen, die 90,7 Millionen Unzen AgÄq mit einem Durchschnittsgehalt von 268 g/t AgÄq enthalten.

Wiederinbetriebnahmeplan für Jerritt Canyon mit geplanter Produktion im 2. Halbjahr 2027 gestartet: Am 2. April gab das Unternehmen bekannt, dass es infolge der kürzlich erweiterten Mineralressourcenbasis bei Jerritt Canyon in Verbindung mit optimierten langfristigen Goldpreisannahmen und erfolgreichen Bohrergebnissen der letzten zwei Jahre (siehe Pressemitteilung vom 2. April 2026) einen Wiederinbetriebnahmeplan für Jerritt Canyon gestartet hat.

Starke Sicherheitsbilanz hält an: Die konsolidierte Ereignishäufigkeit (TRIFR) des Unternehmens belief sich im ersten Quartal 2026 auf 0,61. Die Unfallhäufigkeit (LTIFR) belief sich auf 0,06 und entsprach somit jener des Vorjahreszeitraums. Die Sicherheitsbilanz des Unternehmens ist weiterhin die beste in seiner Referenzgruppe.

Die Dynamik, die wir Ende des letzten Jahres aufgebaut haben, hat sich stark in das Jahr 2026 übertragen, sagte Keith Neumeyer, CEO. Die Produktion im ersten Quartal verläuft im Einklang mit unserer Prognose für 2026, wobei alle Betriebe die Planvorgaben erfüllen oder übertreffen, was First Majestic im aktuellen Metallpreisumfeld in eine günstige Position bringt. Zurzeit sind mehrere bedeutsame Initiativen im Gange, einschließlich der Erweiterung der Aufbereitungsanlage bei Santa Elena, der Steigerung des Durchsatzes und der Verbesserung der Gewinnungsrate bei Los Gatos sowie eines weiteren umfangreichen Explorationsprogramms in unserem gesamten Portfolio.

Details zur zurechenbaren konsolidierten Produktion:

Q1 Q1 Veränderung Zurechenbare konsolidierte Q4 Veränderung

2026 2025 im Jahresvergleich Produktionsergebnisse 2025 im Quartalsvergleich

1.059.333 944.373 12% Verarbeitetes Erz/Mahlgut Tonnen 1.058.276 -%

3.545.683 3.704.503 (4)% Silberproduktion (Unzen) 4.165.334 (15)%

34.341 36.469 (6)% Goldproduktion (Unzen) 41.417 (17)%

15.407.856 12.492.869 23% Zinkproduktion (Pfund) 14.238.927 8%

8.700.148 7.487.065 16% Bleiproduktion (Pfund) 8.108.949 7%

262.913 237.860 11% Kupferproduktion (Pfund) 235.886 11%

1. Die konsolidierten Produktionswerte umfassen die zurechenbaren Unzen aus der Silbermine Los Gatos (70 %) ab dem 16. Januar 2025.

Tabelle mit Produktion nach Mine im 1. Quartal 2026:

Mine Aufbereitetes Tonnen pro Ag Gehalt Au Gehalt Ag Ausbeute Au Ausbeute Ag Unzen Au Unzen

Erz Tag (g/t) (g/t) produziert produziert

Los Gatos (100%) 324.827 3.570 190 0,19 85% 48% 1.690.127 937

Los Gatos (70%) 227.379 2.499 190 0,19 85% 48% 1.183.089 656

Santa Elena 284.236 3.123 61 2,43 64% 95% 355.827 21.117

San Dimas 235.519 2.588 175 1,76 89% 94% 1.177.686 12.541

La Encantada 312.199 3.431 121 0,00 69% 90% 829.081 27

1.-Bestimmte in dieser Tabelle aufgeführte Beträge ergeben aufgrund von Rundungsdifferenzen möglicherweise nicht genau die Gesamtsumme.

Los Gatos (gemeldet auf einer anteilsmäßigen Basis von 70 %):

Im ersten Quartal produzierte Los Gatos 1.183.089 Unzen Silber, 15.407.856 Pfund Zink, 8.700.148 Pfund Blei, 235.886 Pfund Kupfer und 656 Unzen Gold, was den Prognosen entspricht. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, den Durchsatz in Los Gatos durch eine Steigerung der Minenerschließung und der Bohrraten für Langlochbohrungen zu erhöhen, und strebt für die zweite Hälfte des Jahres 2026 einen nachhaltigen Erzdurchsatz von 4.000 tpd (basierend auf den Betriebstagen) an.

Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 227.379 Tonnen Erz, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei durchschnittlichen Gehalten (Head Grades) von 190 g/t Silber, 4,20 % Zink, 2,00 % Blei und 0,19 g/t Gold.

Die Gewinnungsraten von Silber, Zink, Blei und Gold beliefen sich in diesem Quartal auf durchschnittlich 85 %, 73 %, 87 % bzw. 48 %.

In diesem Quartal wurden mit fünf Bohrgeräten an der Oberfläche Bohrungen über 10.598 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen wurden in den Zonen Central und Northwest Deeps sowie bei weiteren Greenfield-Zielen fortgesetzt.

Santa Elena:

Santa Elena produzierte 355.827 Unzen Silber – ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr – sowie 21.117 Unzen Gold – ein Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Mühle verarbeitete im ersten Quartal eine weitere Rekordmenge von 284.236 Tonnen Erz, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht, mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten des Fördererzes von 61 g/t bzw. 2,43 g/t. Die durchschnittlichen Silbergehalte stiegen um 5 %, während die Goldgehalte im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 6 % zurückgingen, was im Einklang mit dem Abbauplan steht.

Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen in diesem Quartal bei durchschnittlich 64 % bzw. 95 %, verglichen mit 68 % bzw. 95 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die geringeren Silbergewinnungsraten sind auf höhere Durchsatzraten zurückzuführen, die dem Trend der letzten Quartale entsprechen.

Im Laufe des Quartals wurden mit sieben Bohrgeräten, darunter fünf Oberflächenbohrgeräte und zwei Untertagebohrgeräte, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 20.429 m auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht. Die Bohrarbeiten umfassten sowohl Infill-Bohrungen, die darauf abzielten, vermutete Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen umzuwandeln, als auch Bohrungen an ausgewählten Greenfield-Explorationszielen.

San Dimas:

San Dimas produzierte 1.177.686 Unzen Silber und 12.541 Unzen Gold. Dies entspricht einem Rückgang von 13 % bzw. 12 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Quartalsergebnisse sind auf niedrigere Silber- und Goldgehalte zurückzuführen, wie geplant und prognostiziert, was teilweise durch einen leicht höheren Durchsatz ausgeglichen wurde.

Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 235.519 Tonnen Erz, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, bei durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 175 g/t bzw. 1,76 g/t, verglichen mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 203 g/t bzw. 2,04 g/t im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der höhere Durchsatz wurde durch verbesserte Abbauraten erreicht, die auf den verstärkten Langlochabbau zurückzuführen sind, der eine stetige Versorgung der Aufbereitungsanlage mit frischem Erz sicherstellte.

Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen im Quartal bei durchschnittlich 89 % bzw. 94 % gegenüber 90 % bzw. 94 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die geringeren Silbergewinnungsraten waren auf komplexere Erze im Erzgang Perez zurückzuführen.

In diesem Quartal wurden mit insgesamt 13 Bohrgeräten – drei Oberflächen- und 10 Untertagebohrgeräten – Bohrungen über 31.722 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Erzgänge Coronado, Carmen Escobosa, Elia, Roberta und Regina.

La Encantada:

Im Laufe des Quartals produzierte La Encantada 829.081 Unzen Silber, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Die Produktion in La Encantada verbesserte sich deutlich aufgrund eines verbesserten Erzflusses und höherer Minenerschließungsraten, die auf Managementinitiativen und die Beauftragung eines neuen Minenerschließungsunternehmens zurückzuführen sind.

In der Mühle wurden insgesamt 312.199 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von im Schnitt 121 g/t – verglichen mit 104 g/t im gleichen Zeitraum des Vorjahres – verarbeitet, was einem Anstieg von 25 % im Jahresvergleich entspricht.

Die Silbergewinnungsrate für das Quartal betrug 69 % und stieg damit gegenüber den 67 % im ersten Quartal 2025 an.

Während des Quartals brachten zwei Oberflächenbohrgeräte Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.229 m auf dem Konzessionsgebiet nieder. Das Unternehmen überprüft derzeit weitere neue Explorationsziele.

Jerritt Canyon:

Der Beginn der Bohrarbeiten im Jerritt Canyon ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Das Programm umfasst etwa 600 m untertägige Erweiterungsarbeiten und 19.000 m Untertagebohrungen bei Smith-SSX sowie weitere 23.000 m Oberflächenbohrungen, die sich auf die Abgrenzung oberflächennaher, für den Tagebau geeigneter Mineralressourcen konzentrieren, was insgesamt 42.000 m an Bohrungen im Jahr 2026 ergibt.

Die Wiedereröffnung der Untertagebaustätten von Smith-SSX, die Optimierung des Abbauplans und die Modernisierung der Aufbereitungsanlage werden im zweiten Quartal 2026 beginnen und sind zentrale Bestandteile des kürzlich vom Unternehmen angekündigten Wiederanlaufprogramms für Jerritt Canyon.

VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE UND DIVIDENDE FÜR DAS 1. QUARTAL 2026

Das Unternehmen plant, am 12. Mai 2026 seine ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 zu veröffentlichen und die Dividendenzahlung für das erste Quartal 2026 (zusammen mit dem Stichtag für die Dividendenberechtigung und den Zahlungstermin) bekannt zu geben.

ANKÜNDIGUNG DER TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 12. Mai 2026, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu informieren und die Produktions- und Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

Kanada & USA gebührenfrei: +1-833-752-3407

International: +1-647-846-2866

Gebührenfrei UK +44-20-3514-3188

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in die Konferenz aufgenommen werden.

Eine Live-Übertragung der Telefonkonferenz ist über den Link May 12, 2026 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com zugänglich. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und kann drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Übertragung abgerufen werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung unter folgender Nummer zur Verfügung:

USA & Kanada gebührenfrei: +1-855-669-9658

International: +1-412-317-0088

Zugangscode: 3457502

Die Telefonaufzeichnung ist nach Ende der Veranstaltung sieben Tage lang verfügbar.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN TECHNISCHEN INFORMATIONEN

Das Unternehmen hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten einer Überprüfung unterzogen. Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC), einschließlich der routinemäßigen Einbringung von zertifizierten Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben. Die Bohrkerne werden geologisch protokolliert und halbiert, wobei eine Hälfte zur Laboranalyse eingeschickt und die verbleibende Hälfte vor Ort zur Überprüfung, als Referenz oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird. Die Kernproben wurden unter Verwendung branchenüblicher Feuerprobe- und Atomabsorptionsanalysen analysiert, wobei bei Ergebnissen über dem Grenzwert gravimetrische Nachbestimmungen durchgeführt wurden. Die QA/QC-Ergebnisse werden routinemäßig vom technischen Personal vor Ort und auf Unternehmensebene überprüft und weisen eine akzeptable Genauigkeit und Präzision auf. Die qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens (wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) definiert ist) sind der Ansicht, dass die angewandten Probenvorbereitungs-, Analyse- und Sicherheitsverfahren für die Zwecke der hierin offengelegten Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen ausreichend und zuverlässig sind.

Weitere Informationen zu den QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren, wichtige Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven verwendet wurden, sowie eine Erörterung bekannter Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven wesentlich beeinträchtigen könnten, finden Sie in den Abschnitten Allgemeine Geschäftsentwicklung – Wesentliche Mineralkonzessionen und Risikofaktoren im AIF 2025 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Gonzalo Mercado, P.Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert. First Majestic ist von der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia unter der Zulassungsnummer 1005571 zur Ausübung der Reserved Practice berechtigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekte, darunter die Goldmine Jerritt Canyon, ein Projekt in fortgeschrittenem Erschließungsstadium, das im März 2023 vorübergehend stillgelegt wurde.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2026 und die Bekanntgabe von Details zur Dividendenzahlung des Unternehmens für das erste Quartal 2026; das Ziel des Unternehmens, den Erzdurchsatz in Los Gatos in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf 4.000 Tonnen pro Tag (basierend auf den Betriebstagen) zu steigern; und Einzelheiten zur Investoren-Telefonkonferenz des Unternehmens im Mai 2026, bei der die Produktions- und Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 erörtert werden sollen. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

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Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

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email : info@firstmajestic.com

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