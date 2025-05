First Majestic meldet die zweite Gold-Silber-Entdeckung innerhalb eines Jahres bei Santa Elena und erweitert die hochgradige Mineralisierung bei Navidad

Santo Niño: Eine neue Gold-Silber-Entdeckung 900 Meter südlich der Aufbereitungsanlage Santa Elena bestätigt.

Navidad: Bohrungen erweitern den Fußabdruck der Minerallagerstätte und liefern höherwertiges Gold und Silber.

28. Mai 2025. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, eine zweite bedeutende Entdeckung von in Erzgängen beherbergte Gold- und Silbermineralisierung innerhalb eines Jahres im Konzessionsgebiet Santa Elena in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben und weitere positive Bohrergebnisse von der Entdeckung Navidad zu veröffentlichen. Der oberflächennahe, neu identifizierte Erzgang Santo Niño, der sich etwa einen Kilometer südlich der Mine Santa Elena befindet, stellt eine bedeutende Erweiterung des Bezirks dar. Die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und -umwandlung bei der Entdeckung Navidad – die nach der Bekanntgabe der ersten Ressourcenschätzung der Kategorie vermutet (siehe Pressemitteilung vom 31. März 2025) abgeschlossen wurden – vergrößerten das Ausmaß des mineralisierten Gebiets beträchtlich und mehrere Bohrungen lieferten überdurchschnittlich hohe Gehalte für die Lagerstätte. Mit der Hinzunahme von Navidad und Santo Niño beherbergt das Konzessionsgebiet Santa Elena jetzt vier bedeutende Gold-Silber-Lagerstätten: Santa Elena, Ermitaño, Navidad und Santo Niño, was die zunehmende Größe und das Potenzial des Bezirks unterstreicht.

Die vergangenen zwölf Monate unserer Explorationsaktivitäten bei Santa Elena waren hervorragend, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Die Entdeckung Santo Niño stellt einen weiteren aufregenden Meilenstein für das Gebiet dar, und die Bohrungen zeigen, dass der Erzgang in den meisten Richtungen weiterhin für eine Erweiterung offen ist. Gleichzeitig zeigen die Step-Out-Bohrungen bei der Entdeckung Navidad weiterhin eine außergewöhnlich hochgradige Mineralisierung und erweitern den Ressourcenmantel. Zusammen mit den produzierenden Minen Santa Elena und Ermitaño bestätigen diese neuen Lagerstätten, dass Santa Elena ein wirklich ertragreicher Bezirk mit einem enormen unerschlossenen Potenzial ist. Wir sind der Ansicht, dass Santo Niño und Navidad die Lebensdauer des Minenbetriebs deutlich verlängern und dem Portfolio zusätzlichen Wert verleihen werden.

EXPLORATIONSHIGHLIGHTS FÜR SANTO NIÑO UND NAVIDAD

Explorationsbohrungen etwa 900 Meter (m) südlich der Aufbereitungsanlage Santa Elena entdeckten den Erzgang Santo Niño, einen großen epithermalen Quarz-Adular-Erzgang, der Gold (Au) und Silber (Ag) in einer neu identifizierten Verwerfungszone beherbergt. Die bisherigen Explorationsbohrungen haben den Erzgang über eine Streichlänge von einem Kilometer (km) und 400 m in Fallrichtung verfolgt, wobei dreizehn Abschnitte bis dato bedeutende Gold- und Silbergehalte aufwiesen. Die bestätigte Mineralisierung erstreckt sich über mehr als 600 m in Streichrichtung und etwa 200 m in Fallrichtung, und das Aufwärtspotenzial ist in mehrere Richtungen offen. Die geologischen Merkmale spiegeln jene der Lagerstätte Ermitaño wider, die sich in Streichrichtung etwa 2,2 km weiter ostsüdöstlich befindet, was das bezirksgroße Potenzial bei Santa Elena unterstreicht.

Die Bohrungen im Erzgangsystem Navidad/Winter, die auf die erste Mineralressourcenschätzung der Kategorie vermutet vom 31. Dezember 2024 folgten, erweiterten den Fußabdruck der Edelmetallmineralisierung und lieferten wesentlich höhere Gold- und Silbergehalte als in der ersten Ressourcenschätzung angegeben. Die Bohrung EWUG-25-050 zielte auf den Erzgang Winter mehr als 100 m östlich der vorherigen Bohrungen und durchteufte einige der höchstgradigen Mineralisierungen, die jemals im Konzessionsgebiet Santa Elena angetroffen wurden: 6,8 m mit einem Gehalt von 14,8 g/t Au und 642 g/t Ag, was einem AgÄq-Gehalt von 1.898 g/t entspricht. Dieser Abschnitt umfasste 1,2 m mit 29,5 g/t Au und 919 g/t Ag für 3.427 g/t AgÄq sowie 2,5 m mit 21,2 g/t Au und 1.093 g/t Ag für 2.897 g/t AgÄq. Fünf weitere bedeutende Abschnitte wurden weiter unten im Bohrloch durchteuft, darunter auch der Erzgang Navidad. Die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung bestätigen die Kontinuität der Edelmetallmineralisierung und lieferten im Allgemeinen deutlich höhere Gold- und Silbergehalte als bei früheren Bohrungen geschätzt.

WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE

Die Tabellen 1-3 unten zeigen eine Auswahl von Bohrungsabschnitten mit signifikanten Analyseergebnissen aus den Bohrungen bei den Entdeckungen Santo Niño und Navidad. Alle Abschnitte werden als wahre Mächtigkeiten angegeben.

Highlights der Entdeckung Santo Niño

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte des Erzgangs Santo Niño

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) wahre Mächtigkeit (m) Metallgehalte

SE-24-04 471,45 473,80 1,93 3,07 g/t Au und 115 g/t Ag

und 479,80 482,40 1,99 2,69 g/t Au und 59 g/t Ag

SE-25-15 345,00 347,20 1,91 8,38 g/t Au und 248 g/t Ag

einschließlich 1 345,75 346,25 0,43 27,50 g/t Au und 641 g/t Ag

SE-25-19 363,20 364,95 1,12 2,10 g/t Au und 34 g/t Ag

und 366,25 372,30 5,24 1,51 g/t Au und 81 g/t Ag

und 374,00 388,25 12,34 1,65 g/t Au und 113 g/t Ag

SE-25-23 376,20 378,60 1,84 4,81 g/t Au und 94 g/t Ag

Highlights der Entdeckung Navidad

Tabelle 2: Bedeutende Abschnitte – Erzgang Winter

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) wahre Mächtigkeit (m) Metallgehalte

EWUG-25-050 702,50 713,10 6,81 14,77 g/t Au und 642 g/t Ag

einschließlich 1 702,90 704,75 1,19 29,51 g/t Au und 919 g/t Ag

einschließlich 2 705,10 708,95 2,47 21,22 g/t Au und 1093 g/t Ag

EWUG-25-051 569,10 575,90 5,89 11,11 g/t Au und 215 g/t Ag

einschließlich 1 569,45 569,90 0,39 17,81 g/t Au und 189 g/t Ag

einschließlich 2 571,15 572,50 1,17 24,99 g/t Au und 435 g/t Ag

einschließlich 3 573,45 573,80 0,30 12,05 g/t Au und 518 g/t Ag

einschließlich 4 574,35 575,00 0,56 16,52 g/t Au und 367 g/t Ag

Tabelle 3: Bedeutende Abschnitte – Erzgang Navidad

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) wahre Mächtigkeit (m) Metallgehalte

EW-24-387 1369,65 1371,75 1,61 4,74 g/t Au und 209 g/t Ag

EW-25-389 1120,95 1122,55 1,23 2,33 g/t Au und 158 g/t Ag

EW-25-389 1124,65 1129,55 3,75 6,06 g/t Au und 103 g/t Ag

EWUG-25-047 803,90 806,90 1,93 2,54 g/t Au und 14 g/t Ag

EWUG-25-047 815,00 825,45 9,05 3,31 g/t Au und 55 g/t Ag

EWUG-25-050 1017,00 1019,50 1,25 2,75 g/t Au und 314 g/t Ag

Bezirksweite Explorationsstrategie

Aufbauend auf dem im Februar 2025 vorgestellten Explorationsmodell hat unser Explorationsteam in weniger als 12 Monaten eine zweite Gold- und Silberentdeckung gemacht – den Erzgang Santo Niño. Durch Bohrungen unter der verdeckenden Andesitdeckschicht in den aussichtsreichen Rhyolithhorizont stießen die Geologen auf den Erzgang Santo Niño und grenzten Zonen mit hochgradiger Mineralisierung ab. Große Teile des Konzessionsgebiets Santa Elena, wo dieser Rhyolith verborgen liegt, wurden noch nicht erkundet, was das unerschlossene Potenzial des Bezirks unterstreicht. Abbildung1 zeigt die Standorte der beiden neuen Entdeckungen innerhalb des gesamten Konzessionsgebietes Santa Elena.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung1 : Schematische Karte des Konzessionsgebietes Santa Elena mit den Entdeckungsgebieten Santo Niño und Navidad. Draufsicht.

Ziel Santo Niño

Die Entdeckung Santo Niño befindet sich etwa 900 m südlich der Aufbereitungsanlage Santa Elena und 2,2 km westnordwestlich der Lagerstätte Ermitaño. Bisher wurden dreiundzwanzig Diamantkernbohrungen niedergebracht. Dreizehn dieser Bohrungen durchteuften eine in Gängen beherbergte bedeutende Gold- und Silbermineralisierung (Abbildungen 2 und 3). Elf dieser Abschnitte definieren eine kontinuierliche, höhergradige Zone in den westlichen oberen Niveaus des Erzganges.

Santo Niño ist ein epithermaler Quarz-Adular-Erzgang mit geringer Sulfidierung innerhalb der Verwerfungszone Santo Niño (Abbildung 4). Die Bohrungen zeigen, dass die Struktur in nordnordwestlicher Richtung verläuft und mäßig nach Nordosten einfällt. Der Erzgang wurde jetzt über eine Streichlänge von mehr als 1 km und auf 400 m in Fallrichtung verfolgt. Innerhalb dieses Mantels wurde bisher ein mineralisierter Kern mit einer Streichlänge von ca. 600 m und ca. 220 m in Fallrichtung identifiziert. Die durchschnittliche Mächtigkeit der mineralisierten Zone beträgt ca. 4,5 m und reicht von 1 m bis 12,3 m. Das mineralisierte Gebiet, das durch die Bohrungen umrissen wurde, befindet sich im westlichen Teil des Bohrrasters, das sich in Richtung Oberfläche erstreckt, und die westlichsten Bohrungen haben einige der höchsten Gold- und Silbergehalte geliefert. Die Mineralisierung ist nach Westen und entgegen der Fallrichtung weiterhin offen, während Step-Out-Bohrlöcher an der Ostseite auf weitere bedeutende Au-Ag-Gehalte trafen, die sowohl in Richtung Osten als auch in der Tiefe offen sind.

Die volle Ausdehnung des Erzgangs Santo Niño muss noch definiert werden, und für 2025 sind umfangreiche Folgebohrungen geplant, um das seitliche und vertikale Potenzial zu überprüfen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Details der Entdeckung Santo Niño, des Erzgangs Santo Niño. (A) Vertikaler Profilschnitt des Erzgangs Santo Niño mit Blick nach Osten. (B) Draufsicht auf den Erzgang Santo Niño. (C) Längsschnitt nach Norden. Vollständige Projektion der Mine Santa Elena, die sich ca. 1 km nördlich des Erzgangs Santo Niño befindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt des Erzgangs Santo Niño Blickrichtung Norden mit bedeutenden Abschnitten, die die aufkommende Mineralentdeckung hervorheben. Die Mine Santa Elena ist als Referenz im Hintergrund eingezeichnet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Kernfotos des Quarz-Adular-Erzgangs Sano Niño mit Gold- und Silbermineralisierung, die mittels XRF-Analyse nachgewiesen wurde. Analyseergebnisse aus Bohrung SE-25-19: 12,34 m mit 1,65 g/t Au und 113 g/t Ag (wahre Mächtigkeit).

Ziel Navidad

Die Bohrungen in der ersten Jahreshälfte 2025 haben das Erzgangsystem Navidad/Winter beträchtlich erweitert und lieferten Gehalte, die über den Durchschnittswerten liegen, die bei früheren Bohrungen im Rahmen der ersten Mineralressourcenschätzung in der Kategorie vermutet geschätzt wurden. Step-Out- und Infill-Bohrungen haben die kombinierte Struktur nun über eine Streichlänge von 1,3 km und 450 m in Fallrichtung verfolgt und sowohl die seitliche Kontinuität als auch die vertikale Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung bestätigt.

Die bedeutendste Erweiterung erfolgte an der Ostflanke der Lagerstätte. Seit dem Stichtag der Ressource haben die Bohrungen in Richtung Osten den Erzgang Winter um 175 m und den Erzgang Navidad um 325 m erweitert, wobei jede Step-Out-Bohrung robuste Edelmetallwerte lieferte (Abbildung 5).

Drei Bohrungen heben das Potenzial für eine Erhöhung des Lagerstättengehalts hervor; die Kernfotos dieser Bohrungen sind in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt:

– EWUG-25-050 (Erzgang Winter) – von einem untertägigen Bohrplatz aus niedergebracht – eine Erweiterungsbohrung, die eine wahre Mächtigkeit von 6,81 m mit einem Gehalt von 14,77 g/t Au und 642 g/t Ag (1.898 g/t AgÄq) durchteufte, einschließlich Teilabschnitten von 1,19 m mit 29,51 g/t Au und 919 g/t Ag (3.427 g/t AgÄq) sowie 2,47 m mit 21,22 g/t Au und 1.093 g/t Ag (2.897 g/t AgÄq).

– EWUG-25-051 (Erzgang Winter) – von einem untertägigen Bohrplatz aus niedergebracht und durchteufte 5,89 m mit 11,1 g/t Au und 215 g/t Ag (1.159 g/t AgÄq), einschließlich eines Teilabschnitts von 1,17 m mit 24,99 g/t Au und 435 g/t Ag (2.559 g/t AgÄq).

– EW-25-389 (Erzgang Navidad) – lieferte 3,75 m mit 6,06 g/t Au und 103 g/t Ag (618 g/t AgÄq).

Die strukturelle Interpretation deutet darauf hin, dass die primären Erzfälle in beiden Erzgängen leicht abtauchen – etwa 20° in Richtung Ostnordost – und nach oben und unten offenbleiben (Abbildungen 8 und 9).

In Kombination mit der sich abzeichnenden Entdeckung Santo Niño untermauern die Ergebnisse von Navidad/Winter den Status von Santa Elena als ein Multi-Lagerstätten-System in Bezirksgröße mit beträchtlichem Potenzial. Ein aggressives Bohrprogramm mit derzeit neun aktiven Bohrgeräten ist für den Rest des Jahres 2025 im Gange. Die Bohrungen zielen darauf ab, die gesamte Streichlänge und das Tiefenpotenzial der neuen Entdeckungen zu überprüfen und nach weiteren Minerallagerstätten zu suchen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Erzgangsystem Navidad im Detail. Erzgänge Winter und Navidad. (A) Längsschnitt des Erzgangs Winter, der die Erweiterung durch Bohrungen zeigt. (B) Draufsicht auf den Erzgang Winter. (C) Längsschnitt des Erzgangs Navidad, der die Erweiterung durch Bohrungen zeigt. (D) Draufsicht auf den Erzgang Navidad. Vollständige Projektion, Längsschnitte in Richtung Norden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.006.png

Abbildung 6: Kernfotos des Erzgangs Winter mit einer sehr hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung, die mit einem XRF-Analysegerät nachgewiesen wurde. Analyseergebnisse aus Bohrung EW-25-050: 6,81 m mit 14,77 g/t Au und 642 g/t Ag (wahre Mächtigkeit).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.007.png

Abbildung 7: Kernfotos des Erzgangs Navidad mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung, die mit einem XRF-Analysegerät nachgewiesen wurde. Analyseergebnisse aus Bohrung EW-25-389: 1,23 m mit 2,33 g/t Au und 158 g/t Ag sowie 3,75 m mit 6,06 g/t Au und 103 g/t Ag (wahre Mächtigkeit).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.008.png

Abbildung 8: Längsschnitt des Erzgangs Winter Blickrichtung Nordwesten mit bedeutenden Abschnitten. Die grüne Umrandung stellt die zuvor gemeldete vermutete Mineralressource dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79766/AG_052825_DEPRcom.009.png

Abbildung 9: Längsschnitt des Erzgangs Navidad Blickrichtung Nordwesten mit bedeutenden Abschnitten. Die grüne Umrandung stellt die zuvor gemeldete vermutete Mineralressource dar.

Tabelle 4: Bohrübersicht über bedeutende Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte bei den Entdeckungen Santo Niño und Navidad

Bohrloch Ziel Ziel-Typ Bedeutender Abschnitt

von bis wahre Mächtigkeit Au Ag AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

Projekt Santo Niño

SE-24-04 Erzgang Santo Niño 1 Ressourcenerweiterung 471,45 473,80 1,93 3,07 115 376

SE-24-04 Erzgang Santo Niño 2 Ressourcenerweiterung 479,80 482,40 1,99 2,69 59 288

SE-24-04 Erzgang Santo Niño 3 Ressourcenerweiterung 484,35 486,00 1,26 1,12 141 236

SE-24-04 Erzgang Santo Niño 4 Ressourcenerweiterung 486,80 488,45 1,26 1,12 55 151

SE-24-08 Erzgang Santo Niño 1 Ressourcenerweiterung 558,10 559,40 1,18 1,15 30 128

SE-24-08 Erzgang Santo Niño 2 Ressourcenerweiterung 562,70 564,00 1,18 0,53 88 133

SE-25-10 Erzgang Santo Niño 1 Ressourcenerweiterung 650,40 653,55 2,73 0,81 84 153

SE-25-10 Erzgang Santo Niño 2 Ressourcenerweiterung 655,15 659,25 3,55 0,67 93 150

SE-25-12 Erzgang Ressourcenerweiterung 374,00 375,70 1,2 1,39 27 145

SE-25-12 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 381,30 389,30 5,66 1,18 120 221

SE-25-13 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 492,75 495,30 2,51 1,83 41 197

SE-25-14 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 639,95 641,55 1,03 2,69 151 379

SE-25-15 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 345,00 347,20 1,91 8,38 248 960

SE-25-15 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 345,75 346,25 0,43 27,5 641 2,979

SE-25-16 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 344,85 347,00 1,95 2,55 20 237

SE-25-18 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 396,45 398,25 1,16 1,88 120 280

SE-25-19 Erzgang Ressourcenerweiterung 363,20 364,95 1,12 2,1 34 212

SE-25-19 Brekzie Ressourcenerweiterung 366,25 372,30 5,24 1,51 81 209

SE-25-19 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 374,00 388,25 12,34 1,65 113 253

SE-25-21 Brekzie Ressourcenerweiterung 386,35 388,95 2,13 2,6 58 279

SE-25-21 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 405,35 415,20 8,07 0,8 65 133

SE-25-22 Erzgang Santo Niño 1 Ressourcenerweiterung 488,50 489,80 1,13 1,79 55 208

SE-25-22 Erzgang Santo Niño 2 Ressourcenerweiterung 492,00 495,55 3,07 2 60 229

SE-25-23 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 376,20 378,60 1,84 4,81 94 503

SE-25-25 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 421,50 424,25 1,94 1,4 66 185

Projekt Navidad

EW-24-387 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1369,65 1371,75 1,61 4,74 209 611

EW-24-388 Erzgang Ressourcenerweiterung 883,20 885,80 2,25 3,92 35 368

EW-24-388 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 973,20 976,40 2,77 2,06 66 241

EW-24-388 Erzgang Regalo Ressourcenerweiterung 1178,50 1179,95 1,11 1,34 98 212

EW-24-388 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1201,05 1202,65 1,39 1,84 180 336

EW-24-388 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 1275,90 1277,35 1,26 0,83 83 153

EW-25-389 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1120,95 1122,55 1,23 2,33 158 356

EW-25-389 Erzgang Navidad 2 Ressourcenerweiterung 1124,65 1129,55 3,75 6,06 103 618

EW-25-389 einschl. Ressourcenerweiterung 1125,55 1126,15 0,46 16,1 342 1,711

EW-25-391 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 996,70 998,50 1,03 1,78 117 268

EW-25-391 Erzgang Navidad 1 Ressourcenerweiterung 1010,20 1011,45 1,13 0,85 92 165

EW-25-391 Erzgang Navidad 2 Ressourcenerweiterung 1012,80 1015,10 2,08 1,41 123 242

EW-25-391 Erzgang Ressourcenerweiterung 1195,10 1198,90 1,9 1,42 117 237

EWUG-24-047 Erzgang Regalo Ressourcenerweiterung 803,90 806,90 1,93 2,54 14 231

EWUG-24-047 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 815,00 825,45 9,05 3,31 55 337

EWUG-25-050 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 702,50 713,10 6,81 14,77 642 1,898

EWUG-25-050 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 702,90 704,75 1,19 29,51 919 3,427

EWUG-25-050 einschl. 2 Ressourcenerweiterung 705,10 708,95 2,47 21,22 1,093 2,897

EWUG-25-050 Erzgang Ressourcenerweiterung 720,50 724,15 2,09 3,66 141 452

EWUG-25-050 einschl. Ressourcenerweiterung 720,50 721,05 0,32 11,01 413 1,349

EWUG-25-050 Erzgang Regalo Ressourcenerweiterung 1017,00 1019,50 1,25 2,75 314 548

EWUG-25-050 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1051,30 1057,20 3,79 0,82 100 169

EWUG-25-050 Stockwerk Ressourcenerweiterung 1068,70 1073,30 1,94 1,86 15 173

EWUG-25-050 Stockwerk Ressourcenerweiterung 1122,10 1127,45 2,68 2,44 114 322

EWUG-25-051 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 569,10 575,90 5,89 11,11 215 1,159

EWUG-25-051 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 569,45 569,90 0,39 17,81 189 1,703

EWUG-25-051 einschl. 2 Ressourcenerweiterung 571,15 572,50 1,17 24,99 435 2,559

EWUG-25-051 einschl. 3 Ressourcenerweiterung 573,45 573,80 0,3 12,05 518 1,543

EWUG-25-051 einschl. 4 Ressourcenerweiterung 574,35 575,00 0,56 16,53 367 1,772

Anmerkungen:

1. Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].

2. Die Von-bis-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.

3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.

4. Navidad: Die signifikanten Gold- und Silberabschnitte der Bohrlöcher wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 145 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, COG) und einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des Cutoff-Gehalts wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >75 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.

5. Santo Niño: Signifikante Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 110 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, COG) und einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des Cutoff-Gehalts wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >75 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.

6. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 1.000 g/t Ag und/oder 10 g/t Au werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als einschl. hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.

Die Kernproben wurden dem Labor von SGS (ISO/IEC 17025:2017) und dem Zentrallabor von First Majestic (Zentrallabor) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Bei SGS wird das Gold mittels 30 g oder 50 g Brandprobe mit Atomabsorptionsfinish (GE-FAA30V5, GE-FAA50V5) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30 g oder 50 g Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (GO-FAG30V, GO-FAG50V) analysiert. Silber wird mittels 3-Säure-Aufschluss-Atomabsorption analysiert (GE-AAS33E50). Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30 g oder 50 g Brandprobe gravimetrisch analysiert (GO-FAG37V, GO-FAG57V). Im Zentrallabor wird Gold mittels 30 g Brandprobe-Atomabsorptionsanalyse (AU-AA13) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (ASAG-14) analysiert. Silber wird durch einen 3-Säure-Aufschluss mit Atomabsorption analysiert (AAG-13). Ergebnisse über 100 g/t werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14, ASAG-13) analysiert.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über: den vollständigen Umfang der Santo Niño Vein; die für 2025 geplanten Folgebohrungen; Aussagen zum Potenzial für eine Erhöhung des Gehalts der Lagerstätten; das Potenzial der Bohrprogramme; und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Investoren darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnte, voraussichtlich, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, werden, potenziell, anstreben, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, da sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Mineralisierung wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden, sowie die Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung des Geschäfts – Risikofaktoren im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

ANHANG – BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

Bohrloch East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

SE-24-02 581524 3320066 791,72 209,59 -62,09 474 Kern

SE-24-03 581594 3319698 773,98 340,83 -44,92 825 Kern

SE-24-04 581302 3320292 813,43 153,99 -64,48 530 Kern

SE-24-05 581511 3320379 836,80 172,33 -62,45 630 Kern

SE-24-06 581309 3320669 808,00 171,44 -62,18 276 Kern

SE-24-07 581309 3320669 800,00 177,00 -45,00 840 Kern

SE-24-08 581797 3320344 794,00 195,07 -66,09 735 Kern

SE-25-09 581510 3320379 836,69 194,14 -67,61 762 Kern

SE-25-10 581795 3320343 784,46 196,38 -74,84 711 Kern

SE-25-11 581304 3320292 813,42 194,92 -65,15 516 Kern

SE-25-12 581304 3320292 813,34 195,27 -54,09 570 Kern

SE-25-13 581512 3320379 836,52 159,79 -44,97 555 Kern

SE-25-14 581797 3320348 784,53 149,63 -73,57 801 Kern

SE-25-15 581303 3320292 813,42 213,11 -44,33 480 Kern

SE-25-16 581305 3320292 813,45 190,15 -44,86 723 Kern

SE-25-17 582068 3320192 817,75 191,08 -74,84 735 Kern

SE-25-18 581303 3320293 813,47 219,48 -54,47 477 Kern

SE-25-19 581303 3320293 813,64 227,50 -43,57 441 Kern

SE-25-20 581797 3320347 784,24 184,06 -49,45 555 Kern

SE-25-21 581302 3320293 813,43 236,62 -44,40 477 Kern

SE-25-22 581796 3320347 784,69 206,82 -51,92 561 Kern

SE-25-23 581307 3320292 813,70 169,61 -49,20 468 Kern

SE-25-24 581797 3320344 794,00 195,86 -43,73 504 Kern

SE-25-25 581302 3320293 813,43 171,86 -60,10 462 Kern

EW-24-387 583232 3319766 876,92 162,71 -59,82 1500 Kern

EW-24-388 583419 3319716 871,26 174,77 -58,45 1293 Kern

EW-25-389 582983 3319624 898,05 167,75 -55,17 1272 Kern

EW-25-390 582913 3319501 916,44 169,95 -60,03 1386 Kern

EW-25-391 582805 3319381 909,74 165,00 -55,83 1334 Kern

EWUG-25-047 583639 3319413 603,12 201,42 -58,99 852 Kern

EWUG-25-048 583666 3319415 603,35 172,63 -65,66 1008 Kern

EWUG-25-049 583639 3319413 603,02 180,77 -64,22 971,5 Kern

EWUG-25-050 583667 3319415 603,24 155,44 -73,90 1149 Kern

EWUG-25-051 583638 3319413 603,71 194,12 -69,43 1200 Kern

Anmerkungen:

1. Santa Elena: Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

