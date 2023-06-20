First Mining Gold: Miroir-Ziel wächst in die Tiefe – bis zu 30,58 g/t Gold erbohrt!

First Mining Gold treibt Duparquet voran: Miroir wächst bis 250 m Tiefe, liefert bis 30,58 g/t Au und breite Intervalle – 2026-Bohrstart in Q2 geplant, parallel startet ein Umweltbasisprogramm.

Die kanadische First Mining Gold (TSX: FF; Deutschland: FMG) hat weitere Ergebnisse aus dem Explorationsbohrprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Duparquet in Québec (Abitibi) veröffentlicht. Im Fokus stehen neue Abschnitte aus dem Miroir-Ziel, einer priorisierten Entdeckungszone, die erstmals 2024 angebohrt wurde und 2025 mit Folgebohrungen ausgebaut werden konnte.

Nach Angaben des Unternehmens reicht die Mineralisierung des Miroir-Ziels nun bis in eine vertikale Tiefe von 250 Metern – das entspricht einer Erweiterung um zusätzliche 150 Meter in Fallrichtung gegenüber dem bisherigen Stand. Gleichzeitig meldet First Mining Gold den Start eines umfassenden Umweltbasisdatenerhebungsprogramms, das für den Genehmigungsprozess des Projekts benötigt wird.

Jetzt mehr erfahren:

First Mining Gold: Miroir-Ziel wächst in die Tiefe – bis zu 30,58 g/t Gold erbohrt!

