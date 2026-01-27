Nach 40 Mio. CAD Finanzierung: Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an

Axo Copper startet 2026 durch: 40,25 Mio. CAD Finanzierung, 25.000 m Bohrprogramm auf San Antonio (Sapuchi Richtung Produktion, El Tigre ab März) und starke La-Huerta-Resultate mit 11,4 m zu 2,26% Cu

Axo Copper (TSXV AXO / WKN A416BY) wartet mit spannenden Neuigkeiten zu seinen Explorations- und Entwicklungsplänen auf! Im Mittelpunkt stehen zwei Projekte: das kürzlich erworbene Goldprojekt San Antonio im mexikanischen Bundesstaat Sonora sowie das La Huerta-Kupferprojekt im Bundestaat Jalisco. Mit dem Abschluss der Übernahme von San Antonio und der mehrmals erhöhten, jetzt aber endgültig abgeschlossenen Finanzierung über 40,25 Mio. CAD ist das Axo nun in der Lage, seinen Pläne für das Jahr 2026 mit Hochdruck voranzutreiben!

Ax-Präsident und CEO Jonathan Egilo betont, sein Team habe bereits in den ersten Wochen nach Übernahme des fortgeschrittenen San Antonio-Goldprojekts einen Bohrplan ausgearbeitet und priorisierte Ziele über das gesamte Konzessionsgebiet hinweg identifiziert.

Jetzt mehr erfahren:

Nach 40 Mio. CAD Finanzierung: Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an

