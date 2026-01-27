  • Nach 40 Mio. CAD Finanzierung: Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an

    Axo Copper startet 2026 durch: 40,25 Mio. CAD Finanzierung, 25.000 m Bohrprogramm auf San Antonio (Sapuchi Richtung Produktion, El Tigre ab März) und starke La-Huerta-Resultate mit 11,4 m zu 2,26% Cu

    BildAxo Copper (TSXV AXO / WKN A416BY) wartet mit spannenden Neuigkeiten zu seinen Explorations- und Entwicklungsplänen auf! Im Mittelpunkt stehen zwei Projekte: das kürzlich erworbene Goldprojekt San Antonio im mexikanischen Bundesstaat Sonora sowie das La Huerta-Kupferprojekt im Bundestaat Jalisco. Mit dem Abschluss der Übernahme von San Antonio und der mehrmals erhöhten, jetzt aber endgültig abgeschlossenen Finanzierung über 40,25 Mio. CAD ist das Axo nun in der Lage, seinen Pläne für das Jahr 2026 mit Hochdruck voranzutreiben!

    Ax-Präsident und CEO Jonathan Egilo betont, sein Team habe bereits in den ersten Wochen nach Übernahme des fortgeschrittenen San Antonio-Goldprojekts einen Bohrplan ausgearbeitet und priorisierte Ziele über das gesamte Konzessionsgebiet hinweg identifiziert.

    Jetzt mehr erfahren:

    Nach 40 Mio. CAD Finanzierung: Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Axo Copper halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Axo Copper zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Axo Copper und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Axo Copper die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Osisko Development Schliesst Verkauf des Gold-Projekts San Antonio ab
      Montreal, Québec, 27. Januar 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Osisko Development oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich bekannt...

    2. Gold der sichere Hafen in der Krise – Diese Gold-Aktie jetzt kaufen. Massives Kaufsignal. Neuer 317% Gold und Copper Hot Stock nach 2.012% mit Lundin Mining ($LUN.TO), 5.633% mit Southern Copper ($SCCO), 8.025% mit GT Gold ($GTT.V), 39.160% mit Great Bear Resources ($GBR.V) – AC-Research
      22.09.21 09:47 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61605/AC_Kiplin_220921.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_sichere_Hafen_Krise_Diese_Gold_Aktie_jetzt_kaufen_317_Gold_Hot_Stock_8025_GT_Gold_GTT_V-13672135 Executive Summary 22.09.2021 Gold der sichere Hafen in der Krise – Diese Gold-Aktie jetzt kaufen 317% Gold Hot...

    3. Gold Hot Stock mit Übernahme in 113,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte – Massives Kaufsignal. Neuer 361% Gold und Copper Hot Stock nach 2.012% mit Lundin Mining ($LUN.TO), 5.633% mit Southern Copper ($SCCO), 8.025% mit GT Gold ($GTT.V) und 39.160% mit Great Bear Resources ($GBR.V)
      Gold Hot Stock mit Übernahme in 113,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte – Massives Kaufsignal. Neuer 361% Gold und Copper Hot Stock nach 2.012% mit Lundin Mining ($LUN.TO), 5.633% mit Southern Copper...

    4. Gold Hot Stock mit sensationeller Übernahme in 113,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte. Neuer 317% Gold und Copper Hot Stock nach 2.012% mit Lundin Mining ($LUN.TO), 5.633% mit Southern Copper ($SCCO), 8.025% mit GT Gold ($GTT.V), 39.160% mit Great Bear Resources ($GBR.V) – AC Research
      15.09.21 08:12 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61492/Börsenbrief_15092021.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_sensationeller_Uebernahme_113_4_Mio_Unzen_Gold_Lagerstaette_317_Hot_Stock_8_025_GT_Gold-13648290 Executive Summary 15.09.2021 Gold Hot Stock mit sensationeller Übernahme in 113,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte 317% Gold Aktientip nach...

    5. Gutes Zeichen: Aztec Minerals weitet Bohrprogramm auf Gold- und Silberprojekt in Arizona aus!
      Aztec Minerals weitet Tombstone-Programm auf mind. 8.500 m aus: RC- und Kernbohrungen prüfen flache & tiefe Ziele - erste Resultate da, weitere Assays folgen in den nächsten Wochen....

    6. Aztec Minerals: Rekordbohrungen auf Gold- und Silberprojekt Tombstone legen Basis für 2026
      Der kanadische Explorer Aztec Minerals meldete 2025 mehrere hochgradige Silber- und Goldtreffer bei seinen Bohrungen in Arizona und finanzierte bereits ein neues, größeres Bohrprogramm....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.