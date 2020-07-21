Rapid Dose Therapeutics treibt die Cannabinoid-Forschung und klinische Bewertung der QuickStrip(TM)-Plattform voran

BURLINGTON, Ontario – 23. Februar 2026 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), (RDT oder das Unternehmen), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Wirkstoffverabreichung konzentriert, hat heute ein Update zu seinen laufenden Cannabinoid-Forschungsinitiativen und der klinischen Bewertung seiner proprietären oralen Dünnfilm-Verabreichungsplattform QuickStrip veröffentlicht.

Unabhängige Forschungsarbeiten unter der Leitung von Dr. Patrick Neary von der Fakultät für Kinesiologie und Gesundheitswissenschaften der Universität Regina und Dr. Jane Alcorn vom College of Pharmacy & Nutrition der Universität Saskatchewan untersuchen die Rolle natürlich produzierter Cannabinoide bei der Schmerzbehandlung und dem Neuroprotektionsschutz im Zusammenhang mit Gehirnerschütterungen und der Ausübung von Kontaktsportarten. Dieses Forschungsprogramm wird durch Fördermittel der National Football League (NFL) unterstützt.

Parallel dazu wird in einer separaten klinischen Studie, die im zweiten Quartal 2024 begonnen hat, die Bioverfügbarkeit von Cannabidiol (CBD) bewertet, das über den oralen Dünnfilm QuickStrip von RDT verabreicht wird. Verglichen werden die Ergebnisse mit herkömmlichen oralen Darreichungsformen. Die Studie soll die Absorptionseffizienz bewerten, indem gemessen wird, wie viel CBD durch den Körper wandert und wie lange es dort nach jeder Art von Produkt verbleibt. So können wir feststellen, ob die Streifen CBD effizienter abgeben als die herkömmliche orale Darreichungsform, sagte Dr. Alcorn.

Die Studie verläuft wie geplant, wobei bisher Rohdaten für über 60 % der teilnehmenden Probanden extrahiert wurden. Die Aufnahme der verbleibenden Teilnehmer wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt. Parallel dazu laufen die Echtzeit- und beschleunigten Stabilitätsstudien zum Prüfpräparat CBD QuickStrip.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Forschungsinitiativen das Potenzial der QuickStrip-Plattform für pharmazeutische und Wellness-Anwendungen weiter bestätigen, insbesondere in Bereichen, in denen eine schnelle, diskrete und effiziente Verabreichung klinische und verbraucherbezogene Vorteile bieten kann.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, oral lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so zu einem raschen Wirkeintritt des Wirkstoffs führen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Kontakt:

RDT Investorenkontakt:

Mark Upsdell, CEO –

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416 477 1052

Haftungsausschluss für Institutionen

Das Unternehmen spricht nicht im Namen der University of Regina, der University of Saskatchewan oder der National Football League. Verweise auf unabhängige akademische Forschung und Finanzierungsquellen stellen keine Billigung, Förderung oder Unterstützung von Rapid Dose Therapeutics oder seiner Technologie durch diese Institutionen oder Organisationen dar.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie können, sollten, voraussichtlich, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen, werden, könnten, sind geplant, werden erwartet oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Produktliefermethode, die Generierung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Kündigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, die Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit zur Umsetzung der Geschäftsstrategien, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung von RDT als angemessen erachtet wurden, sich als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Common Shared States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Common Shared States oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

Kanada

email : jestepa@rapid-dose.com

Pressekontakt:

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

email : jestepa@rapid-dose.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nabenhauer GmbH & Co. KG setzt künftig auf dreiköpfige Geschäftsleitung Nach 40 Mio. CAD Finanzierung: Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an