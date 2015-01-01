Nabenhauer GmbH & Co. KG setzt künftig auf dreiköpfige Geschäftsleitung

Qualitätsansprüche konsequent auszubauen und auch künftig als verlässlicher Partner für hochwertige Komplettbad-Lösungen und Handwerksqualität zu überzeugen

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG stellt ihre Unternehmensführung zukunftssicher auf und erweitert die Geschäftsleitung auf drei Personen. Neben Inhaber und Geschäftsführer Manuel Nabenhauer sowie Geschäftsführer Florian Armbruster wird Patrick Weiß in die Geschäftsleitung aufgenommen. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen bewusst die interne Führungsstruktur und schafft zusätzliche Kapazitäten für die strategische Weiterentwicklung in den kommenden Jahren.

Ab 2026 übernimmt Patrick Weiß die Funktion des stellvertretenden Geschäftsführers, ab 2027 wird er gleichberechtigtes Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsleitung sein. Weiß ist seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und leitet erfolgreich die Abteilung Komplettbad. In dieser Rolle hat er die Zusammenarbeit zwischen Beratung, Planung und Ausführung kontinuierlich weiterentwickelt und Prozesse so ausgerichtet, dass Qualität, Termintreue und Kundenzufriedenheit nachhaltig gesichert werden. Auch die interne Abstimmung zwischen den Gewerken sowie die effiziente Projektsteuerung im Tagesgeschäft wurden unter seiner Leitung weiter professionalisiert.

Mit der erweiterten Geschäftsleitung setzt die Nabenhauer GmbH & Co. KG bewusst auf Erfahrung, Kontinuität und interne Kompetenz. Gleichzeitig folgt das Unternehmen einem klaren Prinzip: Verantwortung wird vorausschauend aufgebaut und langfristig verteilt, damit Wachstum und Stabilität Hand in Hand gehen. Die neue Führungsstruktur ermöglicht klare Zuständigkeiten, kurze Entscheidungswege und eine stärkere Präsenz in zentralen Themenfeldern wie Organisation, Personalentwicklung, Prozessqualität und Kundenservice.

Die Entscheidung wird von den Mitarbeitenden ausdrücklich unterstützt und gilt als wichtiger Schritt, um Wissen und Verantwortung im Unternehmen zu verankern. Die Nabenhauer GmbH & Co. KG schafft damit robuste Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre – sowohl für die operative Stärke im Tagesgeschäft als auch für die strategische Weiterentwicklung. Ziel bleibt, die eigenen Qualitätsansprüche konsequent auszubauen und auch künftig als verlässlicher Partner für hochwertige Komplettbad-Lösungen und Handwerksqualität zu überzeugen.

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von Badezimmern. Mit über 175 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf, Konstanz und Stockach. Nabenhauer GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort, Effizienz, Schönheit und Nachhaltigkeit vereinen.

