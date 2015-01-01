  • PflegePur startet Lizenzmodell für regionale Pflegeportale in Deutschland

    PflegePur bringt das erste lizenzierbare Pflegeportal-System nach Deutschland: 90 Einrichtungen, interaktive Karte, 0 EUR Startkosten – 399 Regionen noch frei.

    BildHameln, Februar 2026 – Das Healthtech-Unternehmen PflegePur (pflegepur.de) stellt ein neues Lizenzmodell vor, das es regionalen Partnern ermöglicht, eigene digitale Pflegeportale für ihren Landkreis zu betreiben. Als erstes Referenzportal ist pflegeportal-hameln.de für den Landkreis Hameln-Pyrmont seit 2025 live.

    Das Problem: Fehlende digitale Infrastruktur in der Pflege

    Deutschland hat 401 Landkreise und kreisfreie Städte. In den meisten davon gibt es kein zentrales, frei zugängliches Verzeichnis aller Pflegeanbieter. Wer einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflegeeinrichtung oder ein Pflegeheim sucht, muss Informationen aus verschiedenen Quellen mühsam zusammensuchen – zu einem Zeitpunkt, an dem Schnelligkeit und Übersicht besonders wichtig sind.

    Die Lösung: Regionales Pflegeportal als Lizenz

    Mit dem PflegePur-Lizenzmodell können Pflegeberater, Verbandsmitglieder und regional vernetzte Dienstleister ein fertiges Pflegeportal für ihren Landkreis lizenzieren – ohne technisches Vorwissen und ohne Eigenkapital.

    Das Modell im Überblick:

    * Fertige Technologie: Portal, Karte, Tools und Backend werden vollständig von PflegePur bereitgestellt und betrieben
    * 0 EUR Startkosten: Keine Lizenzgebühr, keine Einrichtungsgebühr
    * 20-30 % Dauerprovision: Auf jeden Pflegeanbieter, der ein bezahltes Partnerprofil (49 EUR/Monat) bucht. Alle Preisangaben netto; PflegePur ist umsatzsteuerbefreit gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung).
    * Automatischer Aufstieg: Ab 5 Partnern 25 %, ab 10 Partnern 30 % – ohne Antrag
    * Exklusivität: Ab Stufe 2 ist die Region für andere Lizenznehmer gesperrt

    Referenzportal pflegeportal-hameln.de

    Das erste Portal unter diesem Modell ist seit 2025 live. pflegeportal-hameln.de listet 90 Einrichtungen im Landkreis Hameln-Pyrmont – von ambulanten Pflegediensten über Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheime bis hin zu Beratungsstellen und Sanitätshäusern. Die interaktive Karte ermöglicht eine standortbasierte Suche. Das Portal ist kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar.

    Nächster Schritt: Hannover

    Als nächste Region wird hannover.pflegepur.de aufgebaut. Für die Region Hannover wurden bereits über 220 Pflegeeinrichtungen erfasst. Regionalpartner können sich bereits jetzt bewerben.

    PflegePur: „Jeder Landkreis in Deutschland hat dieses Problem. Wir haben die Technologie – und suchen Menschen, die ihre Region kennen und dieses Netzwerk aufbauen wollen.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PflegePur, Inh. Melanie Zick
    Frau Melanie Zick
    Mühlenfeld 10a
    31789 Hameln
    Deutschland

    fon ..: 05151-7909862
    web ..: https://pflegepur.de
    email : kontakt@pflegepur.de

    PflegePur ist ein 2025 gegründetes HealthTech-Unternehmen aus Hameln, Niedersachsen. Die Plattform bietet 110+ kostenlose digitale Tools für Angehörige, Pflegekräfte und Unternehmen: pflegepur.de (Ratgeber, Rechner, Lotse), pflegepur.com (Navigator-App) und partner.pflegepur.de (B2B-Lösungen inkl. Regionalportal-Lizenzmodell). Der PflegePur Lotse ist Deutschlands wachsende Datenbank für unabhängige Pflegeberatung. Alle Server stehen in Deutschland, die Plattform ist DSGVO-konform und werbefrei. PflegePur ist umsatzsteuerbefreit gemäß § 19 UStG.

