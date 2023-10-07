16,5 Millionen Spenden für das „Krankenhaus des Friedens“ bei der 20. Benefiz-Gala in St. Moritz

Die hochkarätige Veranstaltung zugunsten des Sheba Medical Centers fand im Carlton Hotel statt und erzielte einen beeindruckenden Spendenbetrag.

Ellen Ringier postum mit dem „Hope without boundaries“ Award des Sheba Medical Center geehrt.

Gestern trafen sich zum 20. Mal Freunde und Unterstützer des Sheba Medical Centers im eleganten Carlton Hotel in St. Moritz, um für die karitativen Zwecke des legendären „Krankenhaus des Friedens“ zu sammeln. Bei der Auktion von Sotheby’s Starauktionator Earl of Rosebery und durch Spenden kamen gestern über 1,5 Millionen EUR und über die 20 Jahre insgesamt 16,5 Millionen EUR für die großartigen Benefizeinsätze des größten und umfassendsten medizinischen Zentrums in Israel und dem gesamten Nahen Osten zusammen. Ursula Bechtolsheimer-Kipp, Unternehmerin und Besitzerin der vier Hotels der Tschuggen Collection, lud zu dieser grandiosen Benefiz-Gala wieder in ihr Carlton Hotel ein.

Prof. Yitshak Kreiss, Generaldirektor Sheba Medical Center, Michael Ringier, Gala Chairperson und Co-Chairperson Renate Gräfin von Rehbinder, sowie Dr. Yonat Floersheim, Präsidentin Swiss Sheba Friends, freuten sich rund 170 illustre Gäste willkommen zu heißen, darunter u. a. Designer Rolf Sachs, Stararchitekt Sir Norman Foster mit Elena Ocha Foster, Philanthrop Sir Andrew Cook, Künstlerin Diana Korn, Star-Modedesignerin Luisa Beccaria mit Lucio Beccaria-Bonaccozsi, die Unternehmer Rene und Susie Braginski, Martin Schoeller, Sabine und Ralph Piller, Musikproduzent und Space Club Kitchen Initiator Bernd Breiter, Dr. Nico Raabe, Vorstand der Margot Friedländer Stiftung, Medienunternehmerin Maria Theresia von Seidlein und Markgräfin Roberta Gilardi Sestito. Vom illustren Galakomitee waren auch mit dabei Stardesigner Carlo Rampazzi, Dame und Kommerzialrätin Ljuba Manz-Lurje, Galeristin Krystyna Gmurzynska, die Unternehmer Richard Ossen und Margarita Cittadini-Leinfelder, Asprey-Chefin Bella Haas, und Annette Zierer, ziererCommunications, die die Gala seit Anbeginn organisiert.

Ein Highlight der Gala war die Ehrung von Ellen Ringier, die posthum mit dem Hope Without Boundaries“-Award des Sheba Medical Center für außergewöhnliche humanitäre Leistungen geehrt wurde. Verleger Michael Ringier nahm diesen mit seinen Töchtern Sophie und Lilly mit bewegenden Worten entgegen.

Dieser Award ging zuvor u.a. schon an die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch (Laudatio: Prof. Dr. Hubert Burda mit Maria Furtwängler) und an Sänger Udo Jürgens (Laudatio: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe), der sogar spontan ein kleines Konzert gab, sowie an Daniel Lörcher, Vize Präsident BVB. Frühere Empfänger dieser internationalen Auszeichnung sind unter anderem der Schauspieler Michael Douglas, die Schauspielerinnen Elizabeth Taylor, Whoppi Goldberg, der ehemalige US-Präsident Gerald R. Ford und 2015 Fürst Albert von Monaco.

Die Spenden und der Erlös der Benefizauktion unter der Leitung von Earl of Rosebery (Lord Dalmeny), Senior Auctioneer, Senior Director and UK-Chairman of Sotheby’s in London, kommen zu 100% dem neuen geplanten Ellen Ringier Wing im Kinderkrankenaus des Sheba Medical Center, in dem ein innovatives Kinder-Rehabilitationszentrum entsteht und den Kindern im Sheba Medical Center zugutekommt.

Neben dringend benötigten medizinischen Geräten für das Krankenhaus, die symbolisch ersteigert werden konnten, kamen bei der Auktion heiß begehrte Events wie ein VIP-Renn Package zum Porsche Cup Suisse in Monza mit Rennfahrer Moritz Weber und ein mega Luxusyacht Trip vom neuen innovativen Yacht-Beteiligungsprogramm Meros Netyachts unter den Hammer. Auch Kunst wie ein Designsessel von Carlo Rampazzi, ein Kunstwerk von Ralf Sachs und eine der begehrten limitierten „Jet Set Pills“ 3D Skulpturen von Diana Korn, sowie funkelnde Schmuckstücke von Tornaghi, Sabbadini, Messika und der Juwelenschmiede von Thomas Jirgens konnten ersteigert werden.

Die israelische Powerdiva Riki Ben-Ari sorgte für musikalische Highlights und-ARD Tagesschau Moderatorin Ilanit Spinner, die mit Freund Ralph Baudach in Engadin kam, führte galant durch das Programm. Stephanie und Michael Lehnort, General Managerin und General Manager des Carlton Hotel St. Moritz arrangierten perfekt die grandiose Gala in „ihrem“ 5-Sterne Hotel.

Seit dem 07. Oktober 2023 werden unzählige Opfer des Angriffs im Sheba Medical Center versorgt und das Krankenhaus des Friedens steht seither vor enormen Herausforderungen. Denn das Sheba bleibt seinem Credo treu, niemanden abzuweisen, der in Not ist. Darum wird bis heute jedem geholfen, der sich an das Sheba wendet, egal ob Jude oder Muslim, Israeli oder Palästinenser. Das Motto „Hoffnung ohne Grenzen“ definiert tagtäglich das Handeln im Sheba Medical Center. Mit der Gründung des „Returning to Life“ Rehabilitationszentrums hat sich das Sheba Medical Center schnell auf die Anforderungen des neuen Konflikts eingestellt. Dort findet sich die beste Hilfe für alle Opfer von Gewalt, gleich ihres Status als Zivilist oder Soldat.

