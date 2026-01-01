  • PflegePur Navigator: §7a Versorgungsplan, digitale Pflegemappe und §5 Prävention jetzt in einer App

    PflegePur erweitert den Navigator um §7a Versorgungsplan, digitale Pflegemappe und §5 Prävention nach BEEP 2026 – die komplette Dokumentationskette in einer App.

    BildPflegePur Navigator erweitert: §7a Versorgungsplan, §5 Prävention und DiPA jetzt digital “ die vollständige Dokumentationskette für professionelle Pflegeberatung

    Das Hamelner HealthTech-Unternehmen PflegePur hat seinen Navigator um fünf neue Module erweitert:

    * §7a Versorgungsplan
    * §7a Monitoring-Dashboard
    * digitale Pflegemappe
    * §5 Prävention nach BEEP 2026
    * DiPA §78a SGB XI

    Damit deckt die Web-App erstmals die gesamte gesetzliche Dokumentationskette für professionelle Pflegeberatung digital ab “ Ende-zu-Ende verschlüsselt und DSGVO-konform.

    BEEP 2026: PRÄVENTION WIRD TEIL DER PFLEGEBERATUNG

    Das am 01. Januar 2026 in Kraft getretene „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ (BEEP) hat den §5 SGB XI neu ausgerichtet: Pflegekassen sollen Pflegebedürftige im häuslichen Bereich aktiv beim Zugang zu verhaltensbezogener Prävention unterstützen. Im Rahmen von Pflegeberatung und Beratungsbesuchen nach §37 Abs. 3 SGB XI können Beraterinnen und Berater künftig strukturierte Präventionsempfehlungen aussprechen und dokumentieren.

    Das neue §5-Prävention-Modul im PflegePur Navigator macht genau das möglich: Beraterinnen und Berater wählen aus sechs Kategorien “ Bewegung & Sport, Ernährung, Sturzprävention, Kognition & Demenz, Soziales & Einsamkeit, Stressbewältigung “ passende Kurse aus, sprechen die Empfehlung aus, tracken den Status und erzeugen automatisch eine DSGVO-konforme Dokumentation für die Klientenakte.

    „Das BEEP schafft die Grundlage dafür, Prävention systematisch in die Pflegeberatung zu integrieren“, erklärt Melanie Zick, Geschäftsführerin von PflegePur. „Unser Modul gibt Beraterinnen und Beratern das Werkzeug, das dafür nötig ist “ ohne Mehraufwand.“

    §7A VERSORGUNGSPLAN: GESETZLICHE PFLICHT JETZT DIGITAL

    Der individuelle Versorgungsplan nach §7a SGB XI gehört zu den Kernaufgaben professioneller Pflegeberatung “ wird in der Praxis aber häufig noch auf Papier oder in nicht-strukturierten Dateien geführt. Das neue Modul im PflegePur Navigator ermöglicht ein strukturiertes Assessment, einen individuellen Maßnahmenkatalog und eine lückenlose Verlaufsdokumentation “ alles Ende-zu-Ende verschlüsselt.

    Ergänzend dazu wurde ein §7a Monitoring-Dashboard für Teams und Organisationen eingeführt: Es zeigt auf einen Blick, welche Klienten eine überfällige Überprüfung haben, welche Maßnahmen noch ausstehen und wo Fristen drohen.

    DIGITALE PFLEGEMAPPE: KLIENTENAKTE NEU GEDACHT

    Die neue digitale Pflegemappe bündelt alle relevanten Informationen zu einem Klienten in einer Zeitstrahlansicht: Beratungsverläufe, E2E-verschlüsselte Notizen, Dokumente sowie Budgetübersicht für Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag.

    „Bisher hatten viele Beraterinnen Pflegemappe, Protokoll und Abrechnung in drei verschiedenen Systemen“, erklärt Zick. „Wir haben das zusammengeführt. Alles zu einem Klienten ist jetzt in einem Blick.“

    DIPA §78A SGB XI: VORBEREITUNG AUF DEN NEUEN LEISTUNGSANSPRUCH

    Das BEEP hat die Regelungen zur Anerkennung digitaler Pflegeanwendungen (DiPA) nach §78a SGB XI vereinfacht und einen Erprobungsrahmen geschaffen. Der Leistungsanspruch von 70 Euro monatlich (40 EUR DiPA + 30 EUR ergänzende Unterstützungsleistungen) steht bereit “ sobald die ersten Anwendungen im BfArM-Verzeichnis zugelassen sind.

    Das neue DiPA-Modul bereitet Beraterinnen und Berater jetzt schon vor: Es erklärt die Leistungsgrundlage, unterstützt bei der Aufklärung von Klienten und ermöglicht es, Aufklärungsgespräche DSGVO-konform zu dokumentieren.

    „Der Anspruch ist da, die Infrastruktur steht, die ersten Zulassungen werden erwartet“, sagt Zick. „Beraterinnen und Berater, die ihre Klienten jetzt informieren und dokumentieren, sind sofort handlungsfähig.“

    DIE VOLLSTÄNDIGE DOKUMENTATIONSKETTE

    Mit den neuen Modulen deckt der PflegePur Navigator nun die gesamte gesetzliche Dokumentationskette ab:

    * §37.3 Beratungsprotokoll (digitale Unterschrift, PDF-Export)
    * §7a Versorgungsplan (Assessment, Maßnahmen, Verlauf)
    * §7a Monitoring-Dashboard (Fristen-Ampel, org-weite Übersicht)
    * Digitale Pflegemappe (Zeitstrahl, E2E-Notizen, Dokumente)
    * §5 Prävention BEEP 2026 (6 Kategorien, Empfehlung + Doku)
    * DiPA §78a (Aufklärung + Dokumentation, 70 EUR/Monat vorbereiten)
    * §45 Schulungsmodul (Nachweis-PDF, Zertifikat)
    * DTA-Abrechnungsexport (CSV/XML für Pflegekassen)
    * LexOffice-Schnittstelle

    Alle Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt (AES-256-GCM). Die App läuft als Progressive Web App unter pflegepur.com “ ohne Installation, auf Smartphone, Tablet und Computer. Business-Pakete starten bei 29 Euro pro Monat (Endpreis, umsatzsteuerbefreit gem. § 19 UStG).

