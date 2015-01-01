  • Grand Metropolitan Hotels baut internationales Führungsteam aus

    Strategische Verstärkung im globalen Vertrieb – Rosemarie Regner wird Vice President Sales & Commercial Affairs.

    BildIn der zentralen Funktion verantwortet die Österreicherin nun die strategische Ausrichtung des weltweiten Vertriebs, den Ausbau der internationalen Sales-Organisation sowie ausgewählte Sonderprojekte zur Weiterentwicklung des kommerziellen Bereichs.
    Mit über 30 Jahren Erfahrung im Hotelvertrieb zählt Rosemarie Regner zu einer profilierten Führungspersönlichkeit. In ihrer bisherigen Laufbahn verantwortete sie Sales, Marketing und Distribution über mehrere Häuser hinweg. Dazu gehörten zuletzt die LOISIUM Wine & Spa Hotels sowie drei Marriott-Franchise-Hotels der Xenios Hospitality. Darüber hinaus begleitete Rosemarie Regner erfolgreich zwei Hoteleröffnungen in Salzburg sowie in der Champagne und führte dabei ein Team von zwölf Mitarbeitenden. Zuvor prägte sie über zehn Jahre die Sales-Strategien der Starwood Hotels in Österreich und trug wesentlich zur reibungslosen Integration nach der Fusion mit Marriott Hotels bei.
    „Mit Rosemarie Regner gewinnen wir eine ausgewiesene Hospitality-Expertin, deren Erfahrung und visionäre Denkweise perfekt zu unserer internationalen Wachstumsambition passen. Ihre ausgewogene Mischung aus strategischer Weitsicht, Charme und operativer Umsetzungskraft wird sicher die Weiterentwicklung unseres Unternehmens entscheidend mitprägen“, so Martin R. Smura, Gründer und Chairman von den Grand Metropolitan Hotels. „Gerade in einem sich rasch wandelnden Marktumfeld ist es essenziell, Marktchancen frühzeitig zu erkennen und diese effizient in nachhaltige Erträge zu überführen.“
    Die neue Vice President Sales & Commercial Affairs bringt ein tiefes Verständnis für interdisziplinäre Teamführung, Umsatzsteigerung und Markenpositionierung mit – Kompetenzen, die sie in führenden Rollen bei bedeutenden internationalen Hotelgruppen erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Sie begann ihre Karriere in der Hotellerie bei der Intercontinental Hotels Group und sammelte umfassende operative und kaufmännische Erfahrung in den Bereichen Front Office, Reservierung, Event Sales, Revenue Management sowie in Führungsrollen im Sales & Marketing.
    Rosemarie Regner verfügt über ein University Certificate in Project Management (IPMA Level D) sowie ein Diplom in Hospitality- und Tourismusmanagement, womit sie strategisches Denken stets mit nachhaltiger operativer Umsetzung verbindet.

    Rosemarie Regner. Quelle: Werner Streitfelder.

    Grand Metropolitan Hotels ist eine der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.
    Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, Brionj Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts, TOP INTERNATIONAL Hotels, Private Selection Hotels & Tours sowie zahlreiche F&B Brands.
    Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.

