Grand Metropolitan Hotels plant Wachstum in Asien

Vietnams Premierminister Ph?m Minh Chính empfängt Chairman Martin R. Smura und Supervisory-Board-Mitglied Dr. Philipp Rösler in Hanoi.

Die Delegation befand sich zu Gesprächen in Vietnam, um Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten zu sondieren und dabei konkrete Grundlagen für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Grand Metropolitan Hotels und regionalen Partnern zu schaffen. Der ehemalige Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland Dr. Philipp Rösler und Grand Metropolitan Hotels-Gründer Martin R. Smura zeigten sich beeindruckt von der wirtschaftlichen Dynamik Vietnams und gratulierten dem Land zu den hohen Wachstumsraten der vergangenen fünf Jahre trotz zahlreicher globaler Herausforderungen – insbesondere zu einem Wirtschaftswachstum von über acht Prozent im Jahr 2025, womit Vietnam zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften weltweit zählt. Zugleich würdigten sie das attraktive Investitionsumfeld des Landes, welches auch internationale Investoren anzieht und bekundeten somit ihr Interesse am stark expandierenden Tourismus- und Hotelimmobiliensektor, der sich als strategischer Baustein für nachhaltiges Wachstum etabliert.

Premierminister Ph?m Minh Chính erklärte, dass Vietnam die weitere Zusammenarbeit mit Schweizer und europäischen Unternehmen auf der Grundlage eines ausgewogenen Interessenausgleichs anstrebe. Ziel sei eine faire Risikoteilung zwischen Staat, Bevölkerung und Unternehmen sowie ein offener Dialog – getragen von gemeinsamem Verständnis, gemeinsamer Vision und gemeinsamem Handeln für eine schnelle und nachhaltige Entwicklung. Dieses Gespräch auf höchster Ebene unterstreicht nicht nur die strategische Bedeutung Vietnams als wachsender Wirtschaftspartner, sondern markiert zugleich einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie von Grand Metropolitan Hotels, die ihre Position im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen möchte. „Die Expansion von Grand Metropolitan Hotels in Asien fokussiert sich neben den grossen Volkswirtschaften Indien und China auf Emerging Markets wie Vietnam. Dabei bieten wir eine Alternative zu US-dominierten internationalen Markengesellschaften und wachsen in Partnerschaft mit lokal verankerten Unternehmern“, erklärt Wilhelm K. Weber, Chief Strategy Officer von Grand Metropolitan Hotels.

Während des Aufenthalts in Vietnam wurden zahlreiche relevante Unternehmen besucht und Absichtserklärungen ausgetauscht. Martin R. Smura zeigte sich insbesondere vom Unternehmen SOVICO Group sowie vom Treffen mit Chairman Dr. Nguyen Thanh Hung beeindruckt.

Die SOVICO Group ist eine der bedeutendsten privaten Investment- und Beteiligungsgruppen Vietnams mit einem breit diversifizierten Portfolio. Unter der Führung von Dr. Nguy?n Thanh Hùng und seiner Ehefrau, der Vorstandsvorsitzenden Nguy?n Th? Ph??ng Th?o, die zugleich als Chief Executive Officer von VietJet Air tätig ist, hat sich das Unternehmen zu einem der einflussreichsten Akteure im privaten Sektor des Landes entwickelt. Die Gruppe ist in strategischen Schlüsselbranchen aktiv, darunter Luftfahrt – mit der Fluggesellschaft VietJet Air – Finanz- und Bankwesen, Immobilienentwicklung, Hospitality, Infrastruktur sowie Energie. Mit ihrer breit aufgestellten Struktur leistet die SOVICO Group einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Vietnams.

Foto (v.l.n.r.): Dr. Philipp Rösler, Premierminister Ph?m Minh Chính, Mark Hung von BlackRock – einer börsennotierten, international tätigen US-amerikanischen Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und weltweit grösstem Vermögensverwalter – sowie Martin R. Smura, Chairman der Grand Metropolitan Hotels. Quelle: Video Screenshot von der offiziellen Online-Plattform der Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam („C?ng Thông tin ?i?n t? Chính ph?“ bzw. chinhphu.vn).

