Digitale Arbeitssicherheit, die im Betrieb wirklich funktioniert

Zwei VDSI-anerkannte Online-Weiterbildungen unterstützen Führungskräfte dabei, Gefährdungsbeurteilungen sowie Betriebsanweisungen und Unterweisungen praxisnah und sicher umzusetzen.

VDSI-anerkannte Online-Weiterbildungen setzen auf ein durchgängiges Praxisszenario statt abstrakter Theorie Arbeitsschutz ist gesetzliche Pflicht. Doch viele Schulungen bleiben abstrakt, theoretisch oder nicht anschlussfähig an den betrieblichen Alltag.

Die digitalen Weiterbildungen von l.i.d. (learn. interact. digital.) verfolgen deshalb einen konsequent praxisorientierten Ansatz: Lernen im realitätsnahen Szenario.

Szenariobasiertes Lernen statt isolierter Theorie

Beide Module „Gefährdungsbeurteilung (online)“ und „Betriebsanweisungen & Unterweisungen (online)“, arbeiten mit einem durchgehenden Praxisfall.

Die Teilnehmenden begleiten eine Führungskraft („Herr Stein“) durch typische Entscheidungssituationen im Arbeitsschutz:

* Strukturierte Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung

* Festlegung und Bewertung von Schutzmaßnahmen

* Rechtssichere Dokumentation

* Erstellung von Betriebsanweisungen

* Wirksame und verständliche Unterweisungen

Dieser didaktisch geführte Praxisrahmen sorgt dafür, dass Inhalte nicht nur verstanden, sondern auf den eigenen Betrieb übertragen werden können.

VDSI-anerkannt und praxisentwickelt

Beide Weiterbildungen sind VDSI-anerkannt und richten sich an:

* Führungskräfte mit Arbeitsschutzverantwortung

* Fachkräfte für Arbeitssicherheit

* Sicherheitsbeauftragte

* HSE-Manager:innen

* Betriebs- und Standortleitungen

Die Inhalte basieren auf anerkannten Standards des betrieblichen Arbeitsschutzes und wurden mit EHS-Fachexpertise aus der Industrie entwickelt.

Weiterbildung, die ankommt & nicht im Ordner verschwindet

l.i.d. steht für praxisnahe Weiterbildung, die Führungskräfte handlungsfähig macht.

Unternehmen, die ihre Arbeitsschutzprozesse strukturieren, professionalisieren und nachhaltig verankern möchten, erhalten mit diesen Modulen ein digitales, skalierbares Format mit klarem Praxisfokus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

l.i.d. – learn. interact. digital. Wurm & Hombach GbR

Herr Tobias Hombach

Zum Schlüchtern 39

57482 Wenden

Deutschland

fon ..: 016094961951

web ..: http://learn-interact.digital

email : tobias.hombach@learn-interact.digital

l.i.d. steht für learn.interact.digital [lit] und bietet praxisorientierte, digitale Weiterbildungen in Zukunftsthemen. Mit Experten u.a. aus der Industrie vermittelt l.i.d. Wissen, das Unternehmen hilft, z.B. regulatorische Herausforderungen sicher und erfolgreich zu meistern.

Pressekontakt:

l.i.d. – learn. interact. digital. Wurm & Hombach GbR

Herr Tobias Hombach

Zum Schlüchtern 39

57482 Wenden

fon ..: 016094961951

email : tobias.hombach@learn-interact.digital

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BEING ICONIC: Leichtigkeit und Erfolg verkörpern PflegePur Navigator: §7a Versorgungsplan, digitale Pflegemappe und §5 Prävention jetzt in einer App