  • Digitale Arbeitssicherheit, die im Betrieb wirklich funktioniert

    Zwei VDSI-anerkannte Online-Weiterbildungen unterstützen Führungskräfte dabei, Gefährdungsbeurteilungen sowie Betriebsanweisungen und Unterweisungen praxisnah und sicher umzusetzen.

    BildVDSI-anerkannte Online-Weiterbildungen setzen auf ein durchgängiges Praxisszenario statt abstrakter Theorie Arbeitsschutz ist gesetzliche Pflicht. Doch viele Schulungen bleiben abstrakt, theoretisch oder nicht anschlussfähig an den betrieblichen Alltag.

    Die digitalen Weiterbildungen von l.i.d. (learn. interact. digital.) verfolgen deshalb einen konsequent praxisorientierten Ansatz: Lernen im realitätsnahen Szenario.

    Szenariobasiertes Lernen statt isolierter Theorie

    Beide Module „Gefährdungsbeurteilung (online)“ und „Betriebsanweisungen & Unterweisungen (online)“, arbeiten mit einem durchgehenden Praxisfall.

    Die Teilnehmenden begleiten eine Führungskraft („Herr Stein“) durch typische Entscheidungssituationen im Arbeitsschutz:

    * Strukturierte Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung
    * Festlegung und Bewertung von Schutzmaßnahmen
    * Rechtssichere Dokumentation
    * Erstellung von Betriebsanweisungen
    * Wirksame und verständliche Unterweisungen

    Dieser didaktisch geführte Praxisrahmen sorgt dafür, dass Inhalte nicht nur verstanden, sondern auf den eigenen Betrieb übertragen werden können.

    VDSI-anerkannt und praxisentwickelt

    Beide Weiterbildungen sind VDSI-anerkannt und richten sich an:

    * Führungskräfte mit Arbeitsschutzverantwortung
    * Fachkräfte für Arbeitssicherheit
    * Sicherheitsbeauftragte
    * HSE-Manager:innen
    * Betriebs- und Standortleitungen

    Die Inhalte basieren auf anerkannten Standards des betrieblichen Arbeitsschutzes und wurden mit EHS-Fachexpertise aus der Industrie entwickelt.

    Weiterbildung, die ankommt & nicht im Ordner verschwindet

    l.i.d. steht für praxisnahe Weiterbildung, die Führungskräfte handlungsfähig macht.

    Unternehmen, die ihre Arbeitsschutzprozesse strukturieren, professionalisieren und nachhaltig verankern möchten, erhalten mit diesen Modulen ein digitales, skalierbares Format mit klarem Praxisfokus.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    l.i.d. – learn. interact. digital. Wurm & Hombach GbR
    Herr Tobias Hombach
    Zum Schlüchtern 39
    57482 Wenden
    Deutschland

    fon ..: 016094961951
    web ..: http://learn-interact.digital
    email : tobias.hombach@learn-interact.digital

    l.i.d. steht für learn.interact.digital [lit] und bietet praxisorientierte, digitale Weiterbildungen in Zukunftsthemen. Mit Experten u.a. aus der Industrie vermittelt l.i.d. Wissen, das Unternehmen hilft, z.B. regulatorische Herausforderungen sicher und erfolgreich zu meistern.

