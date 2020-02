So einfach und natürlich funktioniert Schönheitspflege ohne schmerzhafte OP wirklich

So einfach funktioniert Schönheitspflege wirklich – Wie man ohne schmerzhafte Schönheitsoperationen ein optimales Anti Aging erreicht.

Ulf Hanitz, ein 39 Jahre junger Unternehmer hat die einfachste Möglichkeit, um diesen Traum jetzt wahr werden zu lassen. So geht’s!

Viele Menschen träumen heutzutage davon, wieder jugendlicher und frischer auszusehen und den Alterungsprozess zu vermindern.

Im funktionellen Anti Aging ist unglaublich vieles möglich und es ist für jeden was dabei.

Die einfachste Art von allen ist das funktionelle Anti-Aging und genau davon hat Ulf Hanitz

Ahnung. Er hat sich mittlerweile in dem Bereich Gesundheit und Anti-Aging etabliert.

Er beschäftigt sich mit diesem Thema seit 2010 konnte eine große Expertise aufbauen.

Um das ganze Wissen mit der Welt zu teilen hat er jetzt ein Buch geschrieben, eine einfache Schritt für Schritt Anleitung, damit auch du in den Genuss von mehr Jugendlichkeit, Schönheit

und Wohlbefinden kommst.

Natürliche Tipps für die Altersverhinderung – das richtige Anti Aging, dass sich jeder leisten kann.

Die Bewegung und der Sport. Neue aufgestellte Studien ergaben, dass Sport eher nicht pauschal gut zu bewerten ist. Die Bewegung an frischer Luft sorgt für eine gesunde Versorgung mit Sauerstoff und es wird das Glückshormon Endorphin ausgeschüttet * – Endorphin für die Gesundheit, Wer gut und zufrieden durch sein Leben geht, Freude hat und zudem glücklich ist und sich öfter eine richtige Auszeit zur Entspannung gönnt, erkrankt seltener.

Das liegt einfach daran, dass die Endorphine das Immunsystem stärken.

Kommt es im menschlichen Körper zu einer regelmäßigen Glückshormonproduzierung, haben depressive Spannungen oder Verstimmungen so gut wie keine Chance.

Wichtig : Die Endorphine unterstützen sehr gut die physische als auch die psychische Gesundheit beim Menschen.

* -beides sind wirkungsvolle Stoffe für ein funktionelles Anti Aging.

Wichtig : Exzessiver und zudem noch unregelmäßiger Sport dagegen kann zu einer hohen Belastungsübersäuerung im Körper führen und versetzt den Sportler in eine ungesunde Stresssituation.

Tipp: Einen kleinen wöchentlichen Step by Step Plan für leichte Einheiten von sportlichen Aktivitäten erstellen, die dann zur Gewohnheit werden. Zum Beispiel kann man mit dem Rad zur Arbeit fahren oder doch mal die Treppe statt den Lift im Haus nehmen. Mit kleinen und regelmäßigen Spaziergänge in der Woche kann man auch schon viel erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ulf Hanitz

Herr Ulf Hanitz

Mecklenburger Straße 20

17213 Malchow

Deutschland

fon ..: 01732643520

web ..: http://www.ulf-hanitz.de

email : info@ulf-hanitz.de

Ich helfe Menschen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden, im Bereich funktionelles Anti Aging ohne Chemie und schmerzhafter Schönheitsoperation.

