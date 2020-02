So einfach ist die Herstellung von köstlichen, gesunden und bioverfügbaren Smoothies.

Wie du zu Hause mit Spaß und Niveau gesunde Smoothies herstellst.

Ulf Hanitz, ein 39 Jahre junger Unternehmer hat die einfachste Möglichkeit, um gesunde Fitnessdrinks oder Smoothies für die Gesundheit herzustellen. So geht’s!

Viele Menschen haben das Verlangen heutzutage, wieder mehr für ihre Gesundheit zu tun.

Wieder fitter und leistungsfähiger zu werden und die allgemeine Gesundheit zu steigern.

Viele greifen im Supermakt zu sogenannten Vital Drinks aber solche sollte man nicht konsumieren, da diese mit künstlichen Inhaltsstoffen beinhaltet sind.

Diese zum Teil mit künstlichen Inhaltsstoffe beinhaltet und diese Zutaten kann der Körper nicht verarbeiten und werden wieder ausgeschieden.

Was du brauchst ist eine bioverfügbare Vitalstoff Matrix, was bedeutet das ?

Der Körper muss alle Inhaltsstoffe komplett in die Zellen aufnehmen und somit ist eine

optimale Gesundheitsvorsorge programmiert, dass erreicht man indem man alle gesunden Zutaten wie Obst und frisches Gemüse im kalten Zustand mixt.

Was du brauchst ist ein Mixer oder ein Smoothie – Mixgerät – Es ist hilfreich, einen Mixer von guter Qualität zu benutzen, wenn du einen gesunden Smoothie zubereiten möchtest. Stabmixer können für die einfachere Zubereitung von Fruchtsmoothies verwendet werden, sind jedoch für die höheren Spezifikationen nicht geeignet.

Mehrwegbeutel – Lagere das frische Obst

und Gemüse im Gefrierschrank in einem wiederverschließbaren Plastikbeutel.

Am nächsten Tag die gefrorenen Früchte mit etwas Joghurt oder deinem Lieblingssaft direkt in den Mixer geben und für einen frischen Smoothie mixen.

Wichtig ist dabei : Stelle immer sicher, dass du zuerst Flüssigkeiten in den Smoothie Mixer einfüllst, denn das ist für das Gerät einfacher alles zu verarbeiten.

Beginne immer zuerst mit der niedrigsten Geschwindigkeit und arbeite erst mit höheren Geschwindigkeitsstufen, sobald die Mischung geglättet ist, dann kannst du je nach Belieben noch etwas Eis hinzufügen.

Ulf Hanitz hat eine Buch geschrieben, mit vielen gesunden Rezepten und alles was man braucht um einen guten Smoothie zu mixen.

Es gibt auch die Möglichkeit eine kostenfreie Beratung zu buchen unter der E-Mail : info@ulf-hanitz.de

Los gehts mehr gibt es in dem neuen Buch klick hier

