Deutschlandticket: Digitale Vertriebslösung individualisiert für jeden ÖPNV-Betrieb

* d.u.h.Group bietet schnell integrierbaren Online-Vertriebskanal für Abonnements des Deutschlandtickets

* Erfolgreiche Umsetzung bei der moBiel GmbH (Stadtwerke Bielefeld)

_Bielefeld, den 08.02.2023. _

Ab sofort bietet die d.u.h.Group GmbH aus Bielefeld eine Software für den digitalen Vertrieb des Deutschlandtickets für ÖPNV-Betriebe an. Die Software ist individualisierbar und wird in die vorhandenen Vertriebssysteme integriert. Die d.u.h.Group hat mit der Software-Lösung einen eTicket-Shop geschaffen, der es allen ÖPNV-Betreibern ermöglicht, ihren Kunden das Deutschlandticket digital, vollautomatisiert und in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Bundesregierung anzubieten.

„Der eshop-Deutschlandticket zeigt sehr deutlich die Chancen für Verkehrsbetriebe in Deutschland auf, durch Digitalisierung Kosten zu senken und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.“, so Stefan Hindrichs, geschäftsführender Gesellschafter der d.u.h.Group GmbH. „Der eTicket-Shop ist übersichtlich gestaltet, damit auch technisch unversierte Endverbraucher komfortabel abgeholt werden.“

Frau Cornelia Christian, kaufmännische Leiterin bei der moBiel GmbH, Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bielefeld, bestätigt: „Mit dem eShop der d.u.h.Group haben wir jetzt sehr schnell eine digitale Lösung geschaffen, um unseren Kunden vollautomatisiert, individualisiert und integriert in unser bestehendes Vertriebssystem das Deutschlandticket anzubieten. So sichern wir die Zufriedenheit unserer Kunden, steigern unseren Umsatz und senken erheblich unsere Kosten.“

Die Bundesregierung hat kürzlich die Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro beschlossen. Mit dem 49-Euro-Ticket soll der öffentliche Personennahverkehr vor allem für Pendler attraktiver werden. Dieses knüpft an das 9-Euro-Ticket von vergangenem Sommer an und stellt die Betreiber von Bussen und Bahnen vor neue Herausforderungen die hohe Nachfrage zu bedienen und die Abonnements effizient zu verwalten. Mit dem eshop-Deutschlandticket gibt es dafür nun eine Lösung. Der Start des Deutschlandtickets wird voraussichtlich zum 1. Mai 2023 erfolgen.

Weitere Infos zum eTicket-Shop: https://eshop-deutschlandticket.de

Die d.u.h.Group ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen aus Bielefeld und spezialisiert auf Entwicklung von Software und Ingenieurlösungen. Das Unternehmen ist einer der größten Partner von der Siemens Digital Industries Software GmbH in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

d.u.h.Group

Herr Lennart Bruns

Welle 15

D-33602 Bielefeld

Deutschland

fon ..: +49 (0) 171 8302157

web ..: https://www.duh-group.com

email : marius-lennart.bruns@duh-group.com

Die d.u.h.Group ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen aus Bielefeld und spezialisiert auf Entwicklung von Software und Ingenieurlösungen. Das Unternehmen ist einer der größten Partner von der Siemens Digital Industries Software GmbH in Deutschland.

Pressekontakt:

d.u.h.Group

Herr Lennart Bruns

Welle 15

D-33602 Bielefeld

fon ..: +49 (0) 171 8302157

email : marius-lennart.bruns@duh-group.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern nimmt mit einer Live-Lesung an der COA-Woche für Kinder teil Mit der eAU – Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fragen Arbeitgeber Krankmeldungen ab