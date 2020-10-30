Digitale Ausbildungsdokumentation für Pflegeazubis

Pflegeausbildung digital: Der Azubi-Tracker hilft Pflegeazubis, ihre 2.500 Praxisstunden zu dokumentieren und sich auf die Prüfung vorzubereiten. Aus Hameln, für ganz Deutschland.

Hameln, Januar 2026 – Mit dem Azubi-Tracker (ausbildung.pflegepur.com) bringt das Hamelner HealthTech-Startup PflegePur eine Web-App für Auszubildende in der generalistischen Pflegeausbildung auf den Markt. Die Anwendung hilft den über 60.000 Pflegeazubis in Deutschland, ihre 2.500 Praxisstunden zu dokumentieren, das Berichtsheft digital zu führen und sich gezielt auf die Abschlussprüfung vorzubereiten.

Das Problem: Papier, Chaos, Prüfungsstress

Pflegeazubis müssen während ihrer dreijährigen Ausbildung mindestens 2.500 Praxisstunden in verschiedenen Einsatzbereichen nachweisen – von der stationären Akutpflege bis zur ambulanten Versorgung. Dazu kommen wöchentliche Berichtshefte, Anleitungsgespräche und am Ende eine anspruchsvolle staatliche Prüfung.

„Viele Azubis verlieren den Überblick über ihre Stunden oder schreiben das Berichtsheft auf den letzten Drücker“, erklärt Melanie Zick, Gründerin von PflegePur. „Unsere App macht Schluss mit dem Papierchaos.“

Die Lösung: Azubi-Tracker

Der Azubi-Tracker digitalisiert die gesamte Ausbildungsdokumentation:

* Praxisstunden-Tracker – Alle 2.500 Stunden im Blick, automatisch nach Einsatzbereichen sortiert

* Digitales Berichtsheft – Wochenberichte mit Vorlagen, Unterschriften digital sammeln

* Schichten erfassen – Früh-, Spät- und Nachtdienst mit einem Klick

* Prüfungs-Quiz – 110+ Fragen zu Anatomie, Pflege und Recht

* Offline-Modus – Funktioniert auch ohne Internet auf Station

* Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – Sensible Ausbildungsdaten clientseitig verschlüsselt

Die Web-App läuft auf allen Geräten und kann als PWA auf dem Homescreen installiert werden.

Kostenlos starten – ohne Anmeldung

Die Grundfunktionen sind dauerhaft kostenlos und funktionieren ohne Registrierung. Alle Daten werden lokal im Browser gespeichert – maximaler Datenschutz für die junge Zielgruppe. Die Premium-Version (9,99EUR/Monat) bietet alle Quiz-Fragen, Prüfungsmodus und Cloud-Synchronisation.

Schulanbindung möglich

Pflegeschulen können den Azubi-Tracker als digitale Ausbildungsdokumentation einsetzen. Über einen Schulcode verbinden sich die Azubis mit ihrer Schule – Praxisanleiter und Lehrer können den Fortschritt begleiten, ohne Zugriff auf persönliche Notizen zu haben.

Azubi-Tracker: https://ausbildung.pflegepur.com

PflegePur Navigator: https://pflegepur.com

HelferPortal: helfer.pflegepur.com

PflegePur ist ein 2025 gegründetes HealthTech-Startup aus Hameln (Niedersachsen). Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen für alle Menschen im Pflegebereich. Neben dem Azubi-Tracker betreibt PflegePur den Navigator (pflegepur.com) für pflegende Angehörige sowie das HelferPortal für Nachbarschaftshelfer. Alle sensiblen Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt.

