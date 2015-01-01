  • Wenn Erinnerungen bleiben und Zeit zum Abschied wichtig wird

    Das Bestattungshaus Klaus in Leipzig begleitet Sie in Zeiten der Trauer einfühlsam und zuverlässig – mit individuellen Abschieden, professioneller Organisation und Raum für persönliche Erinnerungen.

    Zeit für Abschied, Raum für Erinnerungen – Bestattungshaus Klaus in Leipzig

    Der Tod eines geliebten Menschen bringt das Leben aus dem Gleichgewicht. Inmitten von Trauer, Schmerz und Unsicherheit stehen Angehörige plötzlich vor zahlreichen Entscheidungen. Gerade dann fehlt oft die Kraft für organisatorische Aufgaben – obwohl eigentlich Zeit zum Abschiednehmen und Erinnern gebraucht wird.

    Das Bestattungshaus Klaus in Leipzig bietet in dieser schweren Phase verlässliche Unterstützung. Mit Ruhe, Erfahrung und großem Einfühlungsvermögen übernimmt das Team sämtliche Schritte – von den Formalitäten bis hin zur individuellen Gestaltung der Bestattung. So entsteht Raum für das, was wirklich zählt: ein würdevoller, persönlicher Abschied.

    Abschied mit Persönlichkeit gestalten

    Jeder Mensch ist einzigartig – und so sollte auch der letzte Weg gestaltet sein. Ob traditionell, modern, schlicht oder besonders: Das Bestattungshaus Klaus richtet sich ganz nach den Wünschen des Verstorbenen und seiner Familie. Die Trauerfeier wird so zu einem Moment der Erinnerung, der verbindet.

    Vorsorgen entlastet Angehörige

    Wer seine Bestattung frühzeitig regelt, schafft Klarheit und nimmt den Hinterbliebenen schwere Entscheidungen ab. Das Bestattungshaus Klaus berät ausführlich zur Vorsorge und zu allen Bestattungsarten – von Erd- über Feuer- bis hin zur See- oder Waldbestattung – ergänzt durch individuelle Trauerbegleitung, Floristik und Redebeiträge.

    Mit Menschlichkeit, Fachwissen und Respekt steht das Team in Leipzig an Ihrer Seite – damit Abschiednehmen würdevoll gelingt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bestattungshaus Klaus
    Frau Susan Koch
    Zschochersche Str. 89
    04229 Leipzig
    Deutschland

    fon ..: 0341 3039446/03443 238113
    fax ..: 0341 3039448
    web ..: http://www.bestattungshaus-klaus.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

