  • „Dann kommst du – der neue flotte Tanzschlager von Kessie

    Ein Discofox-Knaller zum Abtanzen

    BildMit ihrer neuen Single „Dann kommst du“ bringt Kessie einen lebendigen Schlager auf den Markt. Eine Komposition mit frischen Beats und modernen Klängen.

    Hier wird gezeigt das Schlager auch jung, modern und tanzbar sein kann. „Dann kommst du“ ist eine Vorauskopplung aus dem kommenden Album von Kessie, das im Sommer dieses Jahres erscheinen wird.

    Die Gebürtige Sulingerin ist im Schlagerbereich keine Unbekannte. Sie ist immer wieder erfolgreich im Radio und vielen Schlagercharts vertreten. Dieser Song stammt aus ihrer eigenen Feder (Text und Musik). Kessie hat auch bereits als Autorin für andere Interpreten Lieder geschrieben.

    Der Song ist ab dem 25.01.2026 auf allen Streaming- und Download-Portalen zu haben. Lasst den Schlager Leben!

    Kessie – Dann kommst du
    Länge: 3:10 Minuten
    VÖ: 25.01.2026.
    Verlag: MusicHub
    EAN: 4064946686137
    IRSC: DEYX82285608

    Quelle: Büro Kessie / Kerstin Reimers

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

