„Dann kommst du – der neue flotte Tanzschlager von Kessie

Ein Discofox-Knaller zum Abtanzen

Mit ihrer neuen Single „Dann kommst du“ bringt Kessie einen lebendigen Schlager auf den Markt. Eine Komposition mit frischen Beats und modernen Klängen.

Hier wird gezeigt das Schlager auch jung, modern und tanzbar sein kann. „Dann kommst du“ ist eine Vorauskopplung aus dem kommenden Album von Kessie, das im Sommer dieses Jahres erscheinen wird.

Die Gebürtige Sulingerin ist im Schlagerbereich keine Unbekannte. Sie ist immer wieder erfolgreich im Radio und vielen Schlagercharts vertreten. Dieser Song stammt aus ihrer eigenen Feder (Text und Musik). Kessie hat auch bereits als Autorin für andere Interpreten Lieder geschrieben.

Der Song ist ab dem 25.01.2026 auf allen Streaming- und Download-Portalen zu haben. Lasst den Schlager Leben!

Kessie – Dann kommst du

Länge: 3:10 Minuten

VÖ: 25.01.2026.

Verlag: MusicHub

EAN: 4064946686137

IRSC: DEYX82285608

Quelle: Büro Kessie / Kerstin Reimers

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

