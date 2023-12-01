  • Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 – 2029

    München, den 23.01.2026 (IRW-Press/23.01.2026) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse von über 65 Mio. entsprechend einem Wachstum im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 von mindestens 18% sowie ein positives EBIT.

    Ab dem Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konzern mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums. Für die Geschäftsjahre 2027 2029 werden auf Basis der gegenwärtigen Businessplanung Umsätze und EBITs oberhalb der nachfolgenden Mindestwerte erwartet:

    2027 2028 2029
    Umsatz >100 Mio. >150 Mio. >200 Mio.
    EBIT > 10 Mio. >30 Mio. >60 Mio.

    Das sehr dynamische Wachstum ergibt sich maßgeblich aus dem Segment Gentests und personalisierte Produkte und wird insbesondere durch die internationalen Großprojekte 10X Health und M42 (Abu Dhabi) beeinflusst. Die Ergebnisentwicklung folgt neben den grundsätzlich sehr guten Margen in diesem Segment auch der abnehmenden Bedeutung der Fixkosten bei wachsendem Umsatz.

    „Das anhaltende Wachstum im Geschäftsjahr 2026 bestätigt die den Trend der vergangenen Jahre“ kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Der hervorragende Ausblick für die Geschäftsjahre 2027 2029 zeigt darüber hinaus die Alleinstellungsmerkmale unserer Produkte im internationalen Wettbewerb.“ so der Unternehmensgründer und Vorstand weiter.

    Die Veröffentlichung der vorläufigen Konzernzahlen 2025 ist für Mitte Februar 2026 geplant. Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses folgt voraussichtlich Mitte Mai 2026.

    Über die Darwin AG

    Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Healthcare- und Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

    (Ende)

    Aussender: Darwin AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer
    Tel.: +49 89 20 500 450
    E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com
    Website: www.darwin-biotech.com

    ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Darwin AG
    Daniel Wallerstorfer
    Brienner Straße 7
    80333 München
    Deutschland

    email : investor.relations@darwin-biotech.com

    Pressekontakt:

    Darwin AG
    Daniel Wallerstorfer
    Brienner Straße 7
    80333 München

    email : investor.relations@darwin-biotech.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht
      München, den 02.10.2025 (IRW-Press/02.10.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht. Der Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit ca. 27,6 Mio....

    2. Darwin AG veröffentlicht Emittentenbericht zum Halbjahr 2024
      München, den 15.10.2024 (IRW-Press/15.10.2024) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2024 veröffentlicht. „Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, wesentliche Weichenstellungen für den Ausbau des...

    3. Vorläufiger Konzernumsatz bestätigt positive Entwicklung; Starkes Wachstum für 2025 erwartet
      München, den 12.02.2025 (IRW-Press/12.02.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis von noch vorläufigen Finanzzahlen einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 28 Mio. (Vorjahr: ca....

    4. Vollzug der Sachkapitalerhöhung – Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023
      Zug (01.12.2023/08:00 UTC+1) Zug/Schweiz, 01. Dezember 2023 – Bloxolid AG (WKN: A3CPM1, ISIN: CH1112477067 – Börse: Stuttgart, Freiverkehr: MON) – Mit heutigem Datum wurden die letzten formalen Schritte der Umsetzung...

    5. Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025
      München, den 05.12.2025 (IRW-Press/05.12.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den freiwilligen Quartalsbericht zum 30.09.2025 veröffentlicht. Die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs hält dabei an. So erwirtschaftete der...

    6. Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 im schriftlichen Verfahren zu
      Köln (IRW-Press/29.08.2025) – Köln, 29. August 2025 – Die Kolibri Beteiligung GmbH („ Emittentin“) gibt bekannt, dass die Gläubiger ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) („ Anleihe...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.