LivionKey – automatisierte Schlüsselausgabe bei Schlüsselbutler.de

Automatisierte Schlüsselausgabe mit LivionKey jetzt neu in Deutschland bei Schlüsselbutler.de und KOSITEK

LivionKey – die Zukunft der Schlüsselausgabe jetzt neu in Deutschland bei Schlüsselbutler.de und KOSITEK. Die digitale Revolution im Schlüsselmanagement ist jetzt auch in Deutschland Realität: Mit LivionKey, dem innovativen System für automatisierte Schlüsselverwaltung und 24/7-Schlüsselausgabe, erweitert KOSITEK GmbH sein Angebot und bringt diese Weltklasse-Lösung erstmals flächendeckend auf den deutschen Markt – präsentiert auf www.Schlüsselbutler.de. und www.kositek.de

Warum LivionKey? Effizienz, Sicherheit und digitale Kontrolle

Traditionelle Schlüsselverwaltung kostet Zeit, Ressourcen und birgt Risiken – von verlorenen Schlüsseln über manuelle Übergaben bis hin zu unübersichtlichen Abläufen. LivionKey löst diese Herausforderungen mit einer modernen, zentralisierten Plattform, die physische Schlüssel, Verträge, Übergaben und Berechtigungen digital orchestriert.

Mit LivionKey greifen Unternehmen, Immobilienverwalter, Hoteliers und Dienstleister auf ein System zu, das…

vollautomatisierte Schlüsselübergaben rund um die Uhr ermöglicht – unabhängig von Bürozeiten oder Personal.

eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Schlüsselbewegungen in Echtzeit bietet – einfach über Cloud-Dashboard oder API-Integration.

Fehler und Verlust reduziert und gleichzeitig die Sicherheit durch digitale Audit-Trails und Berechtigungssteuerung erhöht.

sowohl manuelle als auch automatisierte Prozesse in einer zentralen Plattform vereint – ideal für wachsende Organisationen.

Innovative Produkte für jede Schlüsselverwaltung

Die LivionKey-Produktlinie bietet maßgeschneiderte Lösungen – flexibel skalierbar je nach Anforderung:

LivionKey30 – Der intelligente Schlüsselschrank mit 30 Fächern für automatisierte Schlüsselübergaben und Rückgaben, ideal für Hotels, Vermieter oder Serviceteams.

LivionKey30 Outdoor – Wetterfeste Variante für Außenbereiche und Standorte mit hohen Zugangsanforderungen.

LivionKeyOne – Kompakte Einzelfach-Lösung, perfekt für Ferienhäuser, Abholstationen und Remote-Standorte.

LivionKey20 für iLOQ S5 – Speziallösung für automatisierte Verwaltung von iLOQ-Schlüsseln.

LivionKey Register – Zentrale Software zur digitalen Verwaltung aller Schlüssel und Übergaben.

Erweiterungen wie LivionKeyPad und API-Integrationen runden das System für moderne Zutrittsanforderungen ab.

Mehr Service, weniger Aufwand – für jede Branche

LivionKey ist branchenübergreifend einsetzbar:

Hotellerie & Beherbergung – kontaktlose Schlüsselübergaben verbessern Gästezufriedenheit.

Immobilien & Facility Management – vollständige Kontrolle über zahlreiche Liegenschaften.

Dienstleister & Handwerk – schnelle, nachvollziehbare Übergabe an Teams und Partner.

Öffentlicher Sektor & Kommunen – sichere und transparente Schlüsselverwaltung über Abteilungen hinweg.

Neu in Deutschland – Vertrieb über Schlüsselbutler.de

Die innovative LivionKey-Technologie ist ab sofort in Deutschland verfügbar über die Plattform Schlüsselbutler.de – der Anlaufstelle für automatisierte Schlüsselausgabe. Schlüsselbutler.de wird dabei unterstützt von der langjährigen Erfahrung der KOSITEK GmbH, einem führenden Anbieter intelligenter Schlüsselschränke und elektronischer Zutrittslösungen in Deutschland.

Fazit: Schlüsselverwaltung neu gedacht

Mit LivionKey bietet der Schlüsselbutler deutschen Unternehmen eine leistungsstarke, zukunftsfähige Lösung, die Effizienz, Sicherheit und digitale Kontrolle auf ein neues Level hebt. Ob für Hoteliers, Immobilienprofis oder Servicebetriebe – LivionKey schafft klare Prozesse, reduziert Aufwand und öffnet Türen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KOSITEK GmbH

Herr Mario Karus

Mürrigerstr. 57

41068 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 02161 30 40 185

web ..: https://www.schlüsselbutler.de

email : anfrage@kositek.de

Die KOSITEK GmbH ist seit 2011 Ihr Partner in Sicherheitstechnik und Industrieausstattungen.

Wir bieten Ihnen zu 100% europäische Produkte an und begleiten Sie zuverlässig bei Ihren Projekten in Deutschland, Luxemburg und Frankreich.

Pressekontakt:

KOSITEK GmbH

Herr Mario Karus

Mürrigerstr. 57

41068 Mönchengladbach

fon ..: 02161 3040185

email : anfrage@kositek.de

