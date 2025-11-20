LivionKey Produkte nun bei KOSITEK im Angebot

LivionKey Systeme und Software des finnischen Herstellers Livion ab sofort bei der KOSITEK GmbH erhältlich

KOSITEK nimmt LivionKey in das Produktprogramm auf – Smarte 24/7-Schlüsselausgabe jetzt verfügbar

Unter www.kositek.de und www.schlüsselbutler.de finden Sie alle relevanten Informationen.

_Mönchengladbach, 12. Januar 2026_ – Die KOSITEK GmbH, Spezialist für elektronische Schlüsselschränke und Zutrittsmanagement, erweitert ihr Angebot um die innovativen Schlüsselausgabeslösungen des finnischen Herstellers Livion. Ab sofort können Kunden den neuen LivionKey 30 sowie weitere Systeme der LivionKey-Serie direkt über KOSITEK beziehen. Hier herauszustellen ist auch die Software Keyregister, die auch autark ohne Schlüsselausgabesysteme nutzbar ist und die Verwaltung großer Schlüsselmengen einfach und übersichtlich macht und alle Prozesse digitalisiert und auditfähig macht.

Der LivionKey 30 ist ein cloudbasierter intelligenter Schlüsselschrank mit 30 individuell gesicherten Fächern. Er ermöglicht eine vollautomatische, personalunabhängige Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln – rund um die Uhr und komplett kontaktlos.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

Selbstbedienungsbetrieb für Mitarbeiter, Kunden und externe Dienstleister

Zentrales Cloud-Dashboard mit Live-Status aller Schlüsselvorgänge

Vollständige Protokollierung mit revisionssicherem Audit-Trail

Offene API zur Anbindung an bestehende IT- und Verwaltungssysteme

Komfortable Fernverwaltung sowie einfache Plug-and-Play-Inbetriebnahme

Besonders geeignet ist der LivionKey 30 für kommunale Schlüsselverwaltung in Verbindung mit Livion KeyRegister Software sowie für Unternehmen aus Hotellerie, Immobilienmanagement, Industrie, Serviceorganisationen und dem Gesundheitswesen, die ihre Schlüsselprozesse digitalisieren und gleichzeitig Effizienz sowie Servicequalität steigern möchten.

Ergänzende Livion-Produkte im KOSITEK-Sortiment:

LivionKey 30 Outdoor – wettergeschützte IP43-Version für den Außenbereich

LivionKey 20 – Modell mit iLOQ-S5-Integration

LivionKey One – platzsparende Lösung für einzelne Schlüssel

LivionKey Register – digitales zentrales Schlüsselverzeichnis

LivionKeyPad & API-Module – PIN-basierte Zugriffssysteme und Systemanbindungen

„Mit der Aufnahme der LivionKey-Produktreihe erweitern wir unser Portfolio um eine zukunftsweisende Lösung, die unsere bewährten CREONE-Systeme ideal ergänzt und die Schlüsselausgabe vollständig automatisiert. Die in Finnland produzierten Geräte unterstreichen zudem unseren Anspruch, ausschließlich hochwertige europäische Produkte anzubieten“, so Mario Karus, Geschäftsführer der KOSITEK GmbH.

Über KOSITEK GmbH

Die KOSITEK GmbH ist auf elektronische Schlüsselschränke und professionelle Zutrittsmanagement-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der sicheren, effizienten und nachhaltigen Digitalisierung ihrer Schlüsselprozesse.

Pressekontakt

KOSITEK GmbH

E-Mail: anfrage@kositek.de

Web: www.kositek.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KOSITEK GmbH

Herr Mario Karus

Mürrigerstr. 57

41068 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: +49 2161 3040185

web ..: https://www.kositek.de

email : anfrage@kositek.de

Die KOSITEK GmbH ist Spezialist für elektronische Schlüsselschränke und Zutrittsmanagement-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, Schlüsselprozesse sicher, effizient und zukunftsfähig zu digitalisieren.

Pressekontakt:

KOSITEK GmbH

Herr Mario Karus

Mürrigerstr. 57

41068 Mönchengladbach

fon ..: +49 2161 3040185

email : anfrage@kositek.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenzocker“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Wie das Hamburger Urteil zur Arbeitszeiterfassung die Kanzleiwelt modernisiert.