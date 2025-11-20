  • LivionKey Produkte nun bei KOSITEK im Angebot

    _Mönchengladbach, 12. Januar 2026_ – Die KOSITEK GmbH, Spezialist für elektronische Schlüsselschränke und Zutrittsmanagement, erweitert ihr Angebot um die innovativen Schlüsselausgabeslösungen des finnischen Herstellers Livion. Ab sofort können Kunden den neuen LivionKey 30 sowie weitere Systeme der LivionKey-Serie direkt über KOSITEK beziehen. Hier herauszustellen ist auch die Software Keyregister, die auch autark ohne Schlüsselausgabesysteme nutzbar ist und die Verwaltung großer Schlüsselmengen einfach und übersichtlich macht und alle Prozesse digitalisiert und auditfähig macht.

    Der LivionKey 30 ist ein cloudbasierter intelligenter Schlüsselschrank mit 30 individuell gesicherten Fächern. Er ermöglicht eine vollautomatische, personalunabhängige Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln – rund um die Uhr und komplett kontaktlos.

    Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

    Selbstbedienungsbetrieb für Mitarbeiter, Kunden und externe Dienstleister

    Zentrales Cloud-Dashboard mit Live-Status aller Schlüsselvorgänge

    Vollständige Protokollierung mit revisionssicherem Audit-Trail

    Offene API zur Anbindung an bestehende IT- und Verwaltungssysteme

    Komfortable Fernverwaltung sowie einfache Plug-and-Play-Inbetriebnahme

    Besonders geeignet ist der LivionKey 30 für kommunale Schlüsselverwaltung in Verbindung mit Livion KeyRegister Software sowie für Unternehmen aus Hotellerie, Immobilienmanagement, Industrie, Serviceorganisationen und dem Gesundheitswesen, die ihre Schlüsselprozesse digitalisieren und gleichzeitig Effizienz sowie Servicequalität steigern möchten.

    Ergänzende Livion-Produkte im KOSITEK-Sortiment:

    LivionKey 30 Outdoor – wettergeschützte IP43-Version für den Außenbereich

    LivionKey 20 – Modell mit iLOQ-S5-Integration

    LivionKey One – platzsparende Lösung für einzelne Schlüssel

    LivionKey Register – digitales zentrales Schlüsselverzeichnis

    LivionKeyPad & API-Module – PIN-basierte Zugriffssysteme und Systemanbindungen

    „Mit der Aufnahme der LivionKey-Produktreihe erweitern wir unser Portfolio um eine zukunftsweisende Lösung, die unsere bewährten CREONE-Systeme ideal ergänzt und die Schlüsselausgabe vollständig automatisiert. Die in Finnland produzierten Geräte unterstreichen zudem unseren Anspruch, ausschließlich hochwertige europäische Produkte anzubieten“, so Mario Karus, Geschäftsführer der KOSITEK GmbH.

    Über KOSITEK GmbH
    Die KOSITEK GmbH ist auf elektronische Schlüsselschränke und professionelle Zutrittsmanagement-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der sicheren, effizienten und nachhaltigen Digitalisierung ihrer Schlüsselprozesse.

    Pressekontakt
    KOSITEK GmbH
    E-Mail: anfrage@kositek.de
    Web: www.kositek.de

