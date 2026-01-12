  • KOSITEK GmbH erweitert Portfolio: LivionKey 30 – Smarte 24/7-Schlüsselverwaltung jetzt erhältlich

    Mönchengladbach, 12. Januar 2026 – Die KOSITEK GmbH, Anbieter elektronischer Schlüsselschränke und Zutrittslösungen, erweitert ihr Produktportfolio um die smarten Schlüsselausgabesysteme des finnischen Herstellers Livion. Ab sofort sind der neue LivionKey 30 sowie weitere Livion-Produkte direkt über KOSITEK verfügbar.

    Der LivionKey 30 ist ein cloudbasierter intelligenter Schlüsselschrank mit 30 elektronisch gesicherten Fächern und ermöglicht die automatisierte Schlüsselabholung und -rückgabe rund um die Uhr – vollständig kontaktlos, ohne Personalbindung und KI-überwacht.

    Funktionen im Überblick:

    * 24/7-Self-Service für Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister
    * Cloud-Dashboard mit Echtzeit-Status aller Schlüsselbewegungen
    * Vollständiger Audit-Trail und lückenlose Nachverfolgung
    * API-Schnittstellen zur Integration in bestehende Systeme
    * Zentrale Geräteverwaltung und einfache Plug-and-Play-Installation

    Der LivionKey 30 eignet sich insbesondere für Unternehmen aus der Hotellerie, der Immobilienwirtschaft, Industrie, Service und Gesundheitswesen die ihre Prozesse digitalisieren und gleichzeitig die Servicequalität steigern möchten.

    Weitere Livion-Produkte im KOSITEK-Sortiment:

    * LivionKey 30 Outdoor – wetterfeste IP43-Variante
    * LivionKey 20 – Schlüsselschrank mit iLOQ-S5-Integration
    * LivionKey One – kompakte Einzelfach-Lösung
    * LivionKey Register – zentrales digitales Schlüsselregister
    * LivionKeyPad & API-Integrationen – PIN-basierte Zugänge und Systemanbindungen

    „Mit der Integration der Livion-Produkte bieten wir unseren Kunden eine weitere moderne Lösung, die unsere elektronischen CREONE Schlüsselschränke optimal ergänzt und eine vollständig automatisierte Schlüsselausgabe ermöglicht. Es handelt sich hier um in Finnland hergestellte Produkte, so dass wir unserer Linie, nur europäische Produkte anzubieten, treu bleiben“, erklärt Mario Karus, Geschäftsführer der KOSITEK GmbH.

    Über die KOSITEK GmbH
    Die KOSITEK GmbH ist Spezialist für elektronische Schlüsselschränke und Zutrittsmanagement-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, Schlüsselprozesse sicher, effizient und zukunftsfähig zu digitalisieren.

    Pressekontakt:
    KOSITEK GmbH
    E-Mail: anfrage@kositek.de
    Web: https://www.kositek.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    KOSITEK GmbH
    Herr Mario Karus
    Mürrigerstr. 57
    41068 Mönchengladbach
    Deutschland

    fon ..: 02161-3040185
    web ..: https://www.kositek.de
    email : mario.karus@kositek.de

