Die n-komm GmbH gibt stolz bekannt, dass sie zum 1. Juli 2025 die ricc cyber security GmbH übernehmen wird. Diese strategische Akquisition ist ein zentraler Schritt zur Stärkung des Unternehmensportfolios im Bereich IT-Sicherheit und ermöglicht eine noch effektive Positionierung in der zunehmend komplexen und herausfordernden Cyber-Sicherheitslandschaft.

Mit der Übernahme der ricc cyber security GmbH erweitert die n-komm GmbH nicht nur ihre Kompetenzen, sondern sichert sich auch wertvolle Erfahrungen und innovative Lösungen. Die Expertise der ricc cyber security erstreckt sich über essentielle Bereiche wie Cyber Threat Intelligence, Penetrationstests und Security Awareness Training. Diese wertvollen Ergänzungen führen dazu, dass n-komm seinen Kunden nicht nur umfassendere Sicherheitslösungen bereitstellen kann, sondern auch deren Resilienz gegen die stetig wachsenden Cyberangriffe entscheidend erhöhen kann.

_“IT-Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess, der kontinuierlich angepasst werden muss. Durch die Integration der ricc cyber security in unsere Unternehmensstruktur können wir unseren Kunden noch effektive Strategien und Technologien zur Verfügung stellen“_, erklärt Alexander Kühn, Geschäftsführer der n-komm GmbH. _“Diese Akquisition ist nicht nur ein Bekenntnis zu unserem Engagement für höchste Sicherheitsstandards, sondern auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Gewährleistung der digitalen Souveränität unserer Kunden.“_

Die n-komm GmbH verfolgt mit dieser Übernahme das Ziel, ihrem etablierten Kundenstamm erweiterte Dienstleistungen anzubieten, die speziell auf die Anforderungen der modernen Cyber-Sicherheitslandschaft ausgerichtet sind. Durch die Kombination der Ressourcen, Kompetenzen und Technologielösungen beider Unternehmen werden synergistische Effekte sichtbar, die es ermöglichen, schnellere und zielgerichtete Sicherheitslösungen zu entwickeln. Dabei liegt der Fokus auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die die Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Die Akquisition der ricc cyber security GmbH wird nicht nur den Sicherheitsansatz der n-komm GmbH revolutionieren, sondern auch das Team der n-komm erweitern, das künftig auf ein noch breiteres Spektrum an Fachwissen zurückgreifen kann. Dies wird durch gezielte Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen gefördert, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand der Technik und Bedrohungen sind.

Für weitere Informationen zu unseren erweiterten Dienstleistungen und Angeboten steht die n-komm GmbH jederzeit zur Verfügung. Interessierte können sich auf der Webseite n-komm.de über unsere anonymisierten Statistiken, erfolgreichen Fallstudien und weiterführende Sicherheitsstrategien informieren. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der IT-Sicherheit und bieten Ihnen verlässliche Lösungen, um den Herausforderungen in der digitalen Welt erfolgreich zu begegnen.

Die n-komm GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Datenmanagement mit über 80 hochqualifizierten Mitarbeitenden an vier Standorten. Als Teil der n-komm Firmengruppe, zu der auch die Wilsch IT-Services GmbH und die T.S.P. Gesellschaft für Informationssysteme mbH gehören, bieten wir eine umfassende Palette von Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Mit der jüngsten Übernahme der ricc cyber security GmbH erweitern wir unsere Kompetenzen in der Cybersicherheit erheblich. Das erfahrene Team bringt spezialisiertes Wissen in den Bereichen IT-Sicherheit, Ransomware-Angriffe und Schwachstellenmanagement mit. Durch diese Übernahme kombinieren wir unsere Expertise in der digitalen Transformation mit fortschrittlichen Sicherheitslösungen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden bestens geschützt sind.

Als vertrauensvoller IT-Partner setzen wir uns dafür ein, individuelle Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die nötige Unterstützung zu bieten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während wir ihre Daten und Systeme bestmöglich schützen.

