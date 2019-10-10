  • n-komm Connect 2026 bringt Digitalisierung und Cyber Security nach Karlsruhe

    Kostenfreie Fachveranstaltung für Unternehmen und öffentliche Verwaltung am 30. September in der RaumFabrik Durlach

    BildKarlsruhe, Juli 2026 – Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, der sichere Umgang mit Daten und der Schutz vor Cyberangriffen zählen zu den zentralen Herausforderungen für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Mit der n-komm Connect 2026 schafft die Karlsruher n-komm GmbH am 30. September 2026 erneut eine regionale Plattform für Information, Wissenstransfer und fachlichen Austausch. Die kostenfreie Veranstaltung findet in der RaumFabrik Durlach statt und richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider, IT-Verantwortliche sowie Fachabteilungen aus der Technologie- und Wirtschaftsregion Karlsruhe und darüber hinaus.

    In zwei parallelen Vortragsreihen stehen aktuelle Entwicklungen rund um Digitalisierung und Cyber Security im Mittelpunkt. Namhafte Hersteller, Branchenexperten und Anwender berichten aus der Praxis und zeigen auf, wie sich digitale Prozesse effizient gestalten und IT-Infrastrukturen nachhaltig absichern lassen.

    Zu den Schwerpunktthemen der Veranstaltung gehören unter anderem:

    * Dokumentenmanagement (DMS) und Enterprise Content Management (ECM)
    * Digitale Geschäftsprozesse und Workflow-Automatisierung (e-Akte)
    * E-Rechnung und digitale Archivierung
    * Microsoft 365 und moderne Zusammenarbeit
    * Künstliche Intelligenz im Unternehmensalltag
    * Informationssicherheit und Cyber Security
    * Endpoint Protection und Managed Detection & Response (MDR)
    * Identity & Access Management
    * Backup- und Recovery-Strategien
    * Netzwerk- und Cloud-Sicherheit
    * Security Awareness und aktuelle Bedrohungsszenarien

    Neben den Fachvorträgen bietet die n-komm Connect eine begleitende Fachausstellung mit führenden Technologiepartnern. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, sich direkt mit Herstellern, IT-Spezialisten und Anwendern auszutauschen, neue Lösungen kennenzulernen und konkrete Fragestellungen aus ihrem Arbeitsalltag zu diskutieren.

    „Mit der n-komm Connect möchten wir Unternehmen und öffentliche Einrichtungen aus der Region eine Plattform bieten, auf der aktuelle Technologien verständlich, praxisnah und im direkten Dialog vermittelt werden. Gerade die Themen Digitalisierung und Cyber Security entwickeln sich rasant – umso wichtiger ist der persönliche Austausch mit Expertinnen und Experten“, erklärt Alexander Kühn, n-komm GmbH.

    Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist über die Website der n-komm GmbH möglich.

    Veranstaltungsinformationen

    n-komm Connect 2026
    30. September 2026
    RaumFabrik Durlach, Karlsruhe

    Weitere Informationen und Anmeldung:
    https://n-komm.de/n-komm-connect-2026/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    n-komm GmbH
    Herr Alexander Kühn
    Unterweingartenfeld 6
    76135 Karlsruhe
    Deutschland

    fon ..: +49 721 35460-0
    fax ..: +49 721 35460-60
    web ..: https://n-komm.de
    email : info@n-komm.de

    Die n-komm GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist ein IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation – von der Analyse und Konzeption über die Implementierung bis hin zum Betrieb und Support moderner IT-Lösungen.

    Zum Leistungsspektrum gehören Lösungen für Dokumentenmanagement (DMS), Enterprise Content Management (ECM), digitale Geschäftsprozesse und Workflow-Automatisierung sowie Microsoft-365-Lösungen. Darüber hinaus entwickelt und realisiert die n-komm GmbH umfassende Konzepte im Bereich Cyber Security – von der Prävention über die Erkennung bis zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

    Mit langjähriger Projekterfahrung, einem interdisziplinären Expertenteam und starken Technologiepartnerschaften begleitet die n-komm GmbH Organisationen bei der Umsetzung zukunftsfähiger Digitalisierungs- und Sicherheitsstrategien. Mit der jährlich stattfindenden n-komm Connect bietet das Unternehmen zudem eine Plattform für den fachlichen Austausch zu aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und IT-Sicherheit.

    Pressekontakt:

    n-komm GmbH
    Herr Alexander Kühn
    Unterweingartenfeld 6
    76135 Karlsruhe

    fon ..: +49 721 354600
    email : info@n-komm.de


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