Cyber Threat Intelligence: Warum Unternehmen und Behörden auf präventive Cyberlagebilder setzen

Die n-komm GmbH positioniert sich als deutscher Anbieter moderner CTI-Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

Cyberangriffe gehören inzwischen zu den größten Risiken für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Dabei entstehen Schäden häufig nicht erst durch einen direkten Angriff auf die eigene Infrastruktur, sondern bereits durch unbemerkte Datenabflüsse, kompromittierte Zugangsdaten oder Informationen, die in kriminellen Netzwerken kursieren. Cyber Threat Intelligence (CTI) gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung.

CTI beschreibt die systematische Sammlung, Analyse und Bewertung von Informationen über aktuelle Cyberbedrohungen. Ziel ist es, potenzielle Angriffe frühzeitig zu erkennen, Risiken besser einzuschätzen und geeignete Schutzmaßnahmen einzuleiten. Unternehmen und Behörden erhalten dadurch ein aktuelles Lagebild über Bedrohungen, die ihre Systeme, Mitarbeiter oder Daten betreffen könnten.

Die n-komm GmbH zählt zu den deutschen Anbietern spezialisierter CTI-Lösungen und bietet Unternehmen sowie Behörden einen vollständig in Deutschland entwickelten und betriebenen Service an. Die Lösung richtet sich insbesondere an Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Compliance und digitale Souveränität.

Im Mittelpunkt der CTI-Lösung steht die kontinuierliche Analyse sicherheitsrelevanter Datenquellen, in denen kompromittierte Informationen auftauchen können. Dazu gehören unter anderem geleakte Zugangsdaten, veröffentlichte Unternehmensinformationen oder Hinweise auf gezielte Cyberangriffe. Kunden erhalten dadurch einen transparenten und nachvollziehbaren Überblick darüber, welche eigenen Daten im Umlauf sind und wo potenzielle Risiken bestehen.

Neben der reinen Erkennung liefert die n-komm GmbH ihren Kunden konkrete Handlungsempfehlungen und Gegenmaßnahmen. Dazu zählen beispielsweise die Absicherung kompromittierter Benutzerkonten, die Anpassung von Sicherheitsrichtlinien, technische Härtungsmaßnahmen oder organisatorische Empfehlungen zur Risikominimierung. Ziel ist es, Bedrohungen nicht nur sichtbar zu machen, sondern Organisationen aktiv bei der schnellen und strukturierten Reaktion zu unterstützen.

Gerade für deutsche Unternehmen und Behörden bietet ein Made-in-Germany-Ansatz zusätzliche Vorteile. Neben lokalem Support und kurzen Kommunikationswegen stehen insbesondere die Einhaltung deutscher Datenschutzstandards sowie die Verarbeitung sensibler Informationen innerhalb klar definierter rechtlicher Rahmenbedingungen im Fokus. Dies gewinnt insbesondere für KRITIS-Betreiber, kommunale Einrichtungen und den Mittelstand zunehmend an Bedeutung.

Cyber Threat Intelligence entwickelt sich damit von einer spezialisierten Sicherheitsdisziplin zu einem wichtigen Bestandteil moderner Cyberabwehr. Während klassische Sicherheitslösungen vor allem auf die Abwehr akuter Angriffe ausgerichtet sind, ermöglicht CTI eine frühzeitige Einschätzung von Gefährdungen und unterstützt Organisationen dabei, präventiv zu handeln.

Mit ihrer CTI-Lösung verfolgt die n-komm GmbH den Ansatz, Unternehmen und Behörden ein verständliches und praxisnahes Lagebild ihrer digitalen Risiken bereitzustellen – ergänzt um konkrete Maßnahmen, mit denen sich Sicherheitsvorfälle schneller erkennen, bewerten und wirksam begrenzen lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

n-komm GmbH

Herr Alexander Kühn

Unterweingartenfeld 6

76135 Karlsruhe

Deutschland

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fax ..: 0721 3546060

web ..: https://n-komm.de

email : info@n-komm.de

Die n-komm GmbH ist ein deutscher Anbieter von Cybersecurity- und Cyber Threat Intelligence (CTI)-Lösungen für Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, digitale Risiken frühzeitig zu erkennen, sicherheitsrelevante Informationen zu analysieren und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Weitere Security Schwerpunkte liegen im Bereich Pentesting, Endpoint-Security, SIEM und Security Awareness Training.

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Herr Alexander Kühn

Unterweingartenfeld 6

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