NICO Feuerwerk unterstützt Aufforstung in Deutschland

Der „NICO Wald“ wächst: Gemeinsam mit DEUTIM unterstützt NICO Europe freiwillig regionale Aufforstung in Deutschland – für klimaresiliente Mischwälder.

Berlin, 19. Mai 2026 – Wälder sind Lebensraum, Klimaschützer, Wasserspeicher und Erholungsort zugleich. Gleichzeitig stehen viele Waldflächen in Deutschland durch Trockenheit, Hitze, Stürme und Schädlingsbefall zunehmend unter Druck. Für NICO ist klar: Wer Verantwortung übernehmen möchte, sollte dort anfangen, wo Wirkung sichtbar und nachvollziehbar wird.

Deshalb unterstützt NICO ein regionales Aufforstungsprojekt in Deutschland. Im Mittelpunkt steht der Aufbau standortgerechter, klimaresilienter Mischwälder – freiwillig, langfristig und transparent dokumentiert. Bis einschließlich 2029 wird NICO gemeinsam 675 Tonnen CO?-Speicher schaffen. Auf einer Fläche von 1,59 Hektar wurden verschiedene Baumarten gepflanzt. Das sind insgesamt 2.090 Bäume, ergänzt durch Naturverjüngung. Im Pflanzjahr Herbst 2024 und Frühjahr 2025 hat DEUTIM das „NICO Waldstück“ mit Traubeneichen, Küstentannen, Hainbuchen, Rotbuchen und Esskastanien erschaffen. Die GPS-Daten der Waldfläche lauten: 51°58’04.7″N 13°23’14.1″E. Alle Flächen sind FSC- oder PEFC-zertifiziert.

„Wir glauben, dass Verantwortung dort beginnt, wo man mehr tut als notwendig“, sagt Nicolas Kandler, Geschäftsführung von NICO Europe. „Der Wald als Werkzeug gegen den Klimawandel ist uns wichtig. Deshalb möchten wir nicht nur darüber sprechen, sondern konkret etwas beitragen. Freiwillig, langfristig und nachvollziehbar.“

DEUTIM begleitet die Projekte ganzheitlich: von standortgerechter Aufforstung über kulturtechnische Pflege, Monitoring und Bodenschutz bis hin zu Umweltbildung. So entstehen nicht nur neue Bäume, sondern stabile Waldstrukturen, die Biodiversität fördern, Grundwasser schützen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen.

Ergänzend unterstützt NICO seit 2021 auch internationale Klimaschutzprojekte. Insgesamt wurden durch international zertifizierte Projekte wie das N?O-Projekt in Ägypten oder die Bujagali-Wasserkraftinitiative in Uganda seitdem 351 Tonnen CO? kompensiert. Diese Projekte tragen nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasen bei. Der Schwerpunkt des Engagements liegt jedoch bewusst auf dem regionalen Waldprojekt in Deutschland. Für NICO ist Nachhaltigkeit keine kurzfristige Maßnahme, sondern Teil einer Haltung: Der Wald ist wichtig! Heute, morgen und für kommende Generationen.

Weitere Informationen und Zertifikate finden Sie unter:

https://www.nico-europe.com/umwelt/co2-kompensation/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NICO Europe GmbH

Frau Riccarda Berger

Rigistraße 8-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 0307200800

web ..: http://www.nico-europe.com

email : r.berger@nico-europe.com

Die NICO Europe GmbH blickt auf über 75 Jahre Erfahrung in der Feuerwerksbranche zurück und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein breites Sortiment an Silvester- und Großfeuerwerk sowie für professionelle Feuerwerksinszenierungen im In- und Ausland.

Neben dem Handel mit pyrotechnischen Produkten gestaltet und inszeniert das Feuerwerker-Team der NICO Europe seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte – unter anderem bei Großveranstaltungen wie dem japanischen Feuerwerk in Düsseldorf, Rhein in Flammen in Koblenz sowie internationalen Festivals.

Als deutsches Unternehmen mit langer Tradition versteht NICO Europe Verantwortung nicht nur als wirtschaftliche Aufgabe, sondern auch als Teil der Unternehmenskultur. Dazu gehört das freiwillige Engagement für zertifizierte Klimaschutzprojekte sowie für regionale Aufforstungsmaßnahmen in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nico-europe.com

Pressekontakt:

NICO Europe GmbH

Herr Nicolas Kandler

Rigistraße 8-10

12277 Berlin

fon ..: +49 (30) 720 080 13

web ..: http://www.nico-europe.com

email : n.kandler@nico-europe.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Strategiemüdigkeit im Mittelstand: Wenn das Geschäft läuft und die Richtung verschwindet Vortragsveranstaltung Restless Legs Syndrom Friedberg/Hessen