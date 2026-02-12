Japan-Tag Düsseldorf 2026: Feuerwerk von NICO unter dem Motto „What a wonderful World“

Das große japanische Feuerwerk bildet auch 2026 den emotionalen Höhepunkt des Japan-Tag Düsseldorf/NRW – einem der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste Europas.

Wenn sich am Samstag, 23. Mai 2026, die Düsseldorfer Rheinuferpromenade wieder in eine Bühne der japanischen Kultur verwandelt, richtet sich der Blick am späten Abend traditionell auf den Himmel über dem Rhein: Das große japanische Feuerwerk bildet auch 2026 den emotionalen Höhepunkt des Japan-Tag Düsseldorf/NRW – einem der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste Europas.

Unter dem diesjährigen Motto „What a wonderful World“ entfaltet sich eine 24-minütige Feuerwerksinszenierung, die Hoffnung, Menschlichkeit und Verbundenheit in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam mit dem japanischen Feuerwerkskünstler Hideki Kubota unterstützt NICO auch in diesem Jahr die Umsetzung des traditionsreichen Hanabi-Finales in Düsseldorf.

Die Show ist in fünf aufeinander aufbauende Szenen gegliedert und versteht sich als poetisches Plädoyer für Zuversicht in unruhigen Zeiten:

Szene 1: „Smilie! Smile!“

Ein Lächeln als kleinste und zugleich stärkste Geste der Verständigung: Der Auftakt feiert die Kraft des freundlichen Miteinanders und die Hoffnung, dass ein offener Blick in die Zukunft bereits mit einem Lächeln beginnt.

Szene 2: „Rich nature all around“

Üppige Wälder, Regenbogenfarben und die Vielfalt des Lebens stehen im Zentrum der zweiten Szene. Das Feuerwerk erinnert an den Reichtum der Natur – und an die Verantwortung, sie zu schützen und mit ihr zu leben statt gegen sie.

Szene 3: „Pray for world peace“

Der Himmel über Düsseldorf wird in dieser Passage zur stillen Botschaft für Frieden. Statt Zerstörung und Gewalt setzt die Inszenierung auf sanftes Licht, Tiefe und emotionale Bilder. Die Aussage ist klar: Nicht Bomben, sondern friedliche Feuerwerkskunst soll den Himmel füllen.

Szene 4: „Love is all“

Im vierten Kapitel rückt die universelle Kraft der Liebe in den Mittelpunkt. Die Choreografie erzählt von Nähe, Respekt und Menschlichkeit – und davon, dass gegenseitige Wertschätzung viele Grenzen überwinden kann.

Szene 5: „Glorious and bright future“

Das Finale richtet den Blick nach vorn: auf eine helle, gesegnete Zukunft, auf Hoffnung und auf die gemeinsame Aufgabe, eine bessere Welt zu gestalten. Mit kraftvollen Bildern und einem steigenden Spannungsbogen endet das Feuerwerk in einem bewusst optimistischen Schlussbild.

In 24 Minuten werden insgesamt 1.502 Kugelbomben geschossen. Hinzu kommen 20 verschiedene Feuerwerksbatterien, die das Bild am Himmel verdichten und die einzelnen Szenen atmosphärisch ausformen.

NICO wird die Mannschaft um Hideki Kubota auch 2026 wieder mit rund 25 Pyrotechnikern und Helfern unterstützen. Damit setzt sich eine eingespielte Zusammenarbeit fort, die den Japan-Tag in Düsseldorf seit Jahren prägt. „Der Japan-Tag in Düsseldorf ist jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis – nicht nur wegen der Größe des Publikums, sondern vor allem wegen der kulturellen Bedeutung dieses Feuerwerks“, sagt Martin Schmitz, Chef-Pyrotechniker bei NICO. „Mit ,What a wonderful World‘ erzählen wir 2026 eine sehr emotionale Geschichte. Es geht um Lächeln, um Natur, um Frieden, um Liebe und um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Gerade in dieser Zeit ist das eine starke Botschaft.“ Das Feuerwerk am Rhein ist ein Symbol für die enge Verbindung zwischen Düsseldorf und Japan – und für die besondere Rolle, die die Landeshauptstadt seit Jahrzehnten im deutsch-japanischen Austausch einnimmt. Offizielle Veranstalterseiten verweisen darauf, dass Düsseldorf mit rund 7.000 japanischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die drittgrößte japanische Community Europas nach London und Paris beherbergt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Frau Riccarda Berger

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Die NICO Europe GmbH blickt auf über 75 Jahre in der Feuerwerksbranche zurück und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken. Das Feuerwerker-Team der NICO Europe gestaltet und inszeniert seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte auf höchstem Niveau – deutschlandweit und international. Dabei werden Farben und Formen perfekt miteinander arrangiert und auf musikalische Klänge abgestimmt. Das Team begeistert jedes Jahr Hunderttausende Zuschauer mit Inszenierungen, beispielsweise alljährlich bei dem japanischen Feuerwerk mit der Firma Hokuriku Kako in Düsseldorf.

Pressekontakt:

NICO Europe GmbH

Herr Nicolas Kandler

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