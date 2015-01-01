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Papierlos arbeiten, digital punkten: Die neue Ära der Büroberufe
Moderne Office-Manager gestalten digitale Arbeitswelten – Qualifizierung mit Bildungsgutschein möglich
Der deutsche Arbeitsmarkt für Büro- und Verwaltungskräfte zeigt sich robust: Unternehmen suchen kontinuierlich nach qualifizierten Fachkräften – von Office Managern über Büroassistenzen bis hin zu Kaufleuten für Büromanagement. Diese stabile Nachfrage eröffnet Menschen in beruflichen Übergangsphasen konkrete Chancen für einen erfolgreichen Neustart in einem krisensicheren und vielseitigen Berufsfeld.
Vielseitig und gefragt
Ob Office Manager, Büroassistenz, Kaufleute für Büromanagement oder Verwaltungsfachkräfte – die Bandbreite der Positionen ist groß. Ebenso die Einsatzmöglichkeiten: von der Privatwirtschaft über Verbände bis zur öffentlichen Verwaltung. Diese Vielseitigkeit macht den Beruf attraktiv und krisensicher zugleich.
Papierlos ist das neue Normal
Die Digitalisierung hat die Büroarbeit in den vergangenen Jahren radikal verändert. Immer mehr Unternehmen arbeiten vollständig papierlos oder haben papierbasierte Prozesse auf ein Minimum reduziert. Diese Entwicklung stellt neue Anforderungen an Bürofachkräfte – und eröffnet gleichzeitig innovative Karrierewege.
Moderne Office-Manager sind heute weit mehr als klassische Verwaltungskräfte. Sie beherrschen cloudbasierte Systeme, kollaborative Plattformen und digitale Workflows. Arbeitsmodelle wie New Work und hybride Bürokonzepte erfordern zusätzlich Flexibilität und Kompetenz in der digitalen Zusammenarbeit.
Weiterbildung: Der Schlüssel zu nachhaltigen Karrierechancen
Für Menschen ohne Beschäftigung oder in beruflicher Neuorientierung bieten sich vielfältige Qualifizierungswege im Büro- und Verwaltungsbereich an. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Weiterbildungen und Umschulungen durch umfassende Förderungen:
* Vollständige Kostenübernahme durch Bildungsgutscheine
* Erstattung von Fahrt- und Kinderbetreuungskosten
* Monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro möglich
* Weiterbildungsprämie von bis zu 2.500 Euro bei erfolgreichem Abschluss (zum Beispiel bei Umschulungen)
Praxisnah und berufsnah ausgebildet
Renommierte Bildungsträger wie das IBB Institut für Berufliche Bildung (www.ibb.com) bieten eine ganze Bandbreite von Qualifizierungen an – von kurzen Auffrischungskursen bis hin zu kompletten Umschulungen mit IHK-Abschluss. Diese können sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend absolviert werden.
Drei Schritte zum beruflichen Neustart
1. Beratungsgespräch vereinbaren
Der erste Schritt führt zur örtlichen Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter. Dort wird individuell geprüft, welche Förderungen möglich sind, welche Qualifikationen für den gewünschten Berufs erforderlich sind und welche Weiterbildungswege am besten zu den persönlichen Zielen passen.
2. Informationsveranstaltungen nutzen
Viele Bildungsträger bieten Schnupperkurse oder Informationsveranstaltungen an, um einen ersten Einblick in moderne Büroarbeit zu erhalten. Diese helfen dabei, eine fundierte Entscheidung für eine längerfristige Qualifizierung zu treffen.
3. Digitale Kompetenzen entwickeln
Der Einstieg in die digitale Büroarbeit muss nicht mit der Weiterbildung beginnen. Bereits vorab können Interessierte ihre digitalen Grundkenntnisse aufbauen oder auffrischen – etwa durch kostenlose Online-Kurse, Tutorials oder Angebote von Volkshochschulen. Der sichere Umgang mit MS Office, E-Mail-Programmen, Videokonferenz-Tools oder cloudbasierten Systemen erleichtert nicht nur den Einstieg in die Weiterbildung, sondern verbessert auch die Chancen bei späteren Bewerbungen. Schon kleine Schritte können den Unterschied machen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Isabel Zimmermann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
Deutschland
fon ..: 04161 51650
web ..: https://www.ibb.com/
email : presse@ibb.com
Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Bereits 1996 ist das Unternehmen als erstes überregionales Bildungsunternehmen nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an Lerninhalten und -Formen: vom klassischen Seminar bis zu Blended-Learning-Konzepten. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.
Weitere Informationen: www.ibb.com
Pressekontakt:
IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Isabel Zimmermann
Bebelstraße 40
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