MPU wegen zu vielen Punkten

MPU wegen Punkten, Seminar zum Abbau von Punkten nutzen.

Punkte bei einem Quiz zu sammeln oder an einer Losbude auf dem Jahrmarkt, ist etwas positives. Wer jedoch Punkte beim KBA (Kraftfahrt-Bundes-Amt) im norddeutschen Flensburg sammelt, hat ein Problem. Denn bei zu vielen Punkten auf dem Konto der Verkehrs-Kartei droht der vorübergehende oder sogar der permanente Verlust der Fahrerlaubnis.

Wann kann die Fahrerlaubnis entzogen werden?

Der Entzug des Führerscheines ist die Folge von wiederholtem Fehlverhalten im Straßenverkehr. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum dies geschehen kann.

– bei Alkohol- oder Drogenkonsum am Steuer

– bei Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung

– bei Nichtbeachtung roter Ampeln

– beim Telefonieren mit Handy am Steuer

Wie viele Strafpunkte der Verkehrsteilnehmer erhält, kann sehr verschieden sein. Bei 4 bis 5 Punkten erfolgt eine schriftliche Verwarnung durch das KBA und es wird eine Gebühr fällig. Der Betroffene erhält dann die Möglichkeit, durch ein Seminar Punkte auf dem Konto abzubauen. Sind insgesamt 8 Strafpunkte erreicht, wird die Fahrerlaubnis automatisch entzogen.

Besonders schwerwiegend sind „Verkehrssünden“ wie Alkohol am Steuer, denn dies zählt nach deutschem Recht zu den Straftaten.

MPU, Straftaten und Führerschein

Im Zuge des Führerschein-Entzugs können vom KBA Maßnahmen verhängt werden. Diese dienen dazu, den Verkehrsteilnehmer zu erziehen und langfristig eine Veränderung des Fahrverhaltens herbei zu führen. So beispielsweise durch eine MPU (medizinische und psychologische Untersuchung). Gutachter bewerten hier, ob die betreffende Person die geistige Reife zur Führung eines Kraftfahrzeuges besitzt und ob eine Einsicht in das Fehlverhalten besteht. Wer diesen Test besteht, hat gute Aussichten, die Fahrerlaubnis zurück zu bekommen.

MPU Beratung

Unabhängig von der Art der Verstöße, die zum Verlust des Führerscheines geführt haben, ist es sinnvoll, sich auf den Test vorzubereiten. Mit Hilfe eines Seminars kann dies sehr gut gelingen. Die Kosten für eine MPU Vorbereitung durch ein Seminar werden jedoch nicht erstattet und müssen vom Verkehrsteilnehmer selbst getragen werden.

Besonders wichtig kann die Vorbereitung sein, wenn die Person den Führerschein auch beruflich benötigt und beispielsweise als Taxifahrer, als LKW-Fahrer oder als Kurierfahrer bei einem Paketdienst oder der Post arbeitet.

Damit Betroffene gut auf die MPU wegen Alkohol vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. „Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon“, sagt Thomas Wolff, Gründer von MPU Wolff. „Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr Sinn, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen“, so Thomas Wolff weiter.

Sie finden MPU Wolff an den unter anderem an folgenden Standorten. Bitte achten Sie immer auf das Einzugsgebiet der einzelnen Standorte für die MPU-Vorbereitung. Die Angabe der Straße gilt nur als Orientierungshilfe. Wir erarbeiten die Punkte bei Ihnen vor Ort.

PLZ 1:

12529 Schönefeld, Seeweg, MPU Schönefeld

14467 Potsdam, Mittelstraße, MPU Potsdam

14513 Teltow, Berliner Straße, MPU Teltow

14532 Kleinmachnow, Wiesenrain, MPU Kleinmachnow

14532 Stahnsdorf, Bachstraße, MPU Stahnsdorf

14542 Werder (Havel), Alte Straße, MPU Werder (Havel)

14612 Falkensee, Kufsteiner Straße, MPU Falkensee

14641 Nauen, Mittelstraße, MPU Nauen

14712 Rathenow, Steinstraße, MPU Rathenow

14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straß, MPU Brandenburg an der Havel

14943 Luckenwalde, Stiftstraße, MPU Luckenwalde

14974 Ludwigsfelde, Dachsweg, MPU Ludwigsfelde

15234 Frankfurt an der Oder, Markendorfer Straße, MPU Frankfurt an der Oder

15344 Strausberg, Grünstraße, MPU Strausberg

15366 Hoppegarten, Lindenallee, MPU Hoppegarten

15366 Neuenhagen bei Berlin, Goethestraße, MPU Neuenhagen bei Berlin

15370 Petershagen/Eggersdorf, Lessingstraße, MPU Petershagen/Eggersdorf

15517 Fürstenwalde/Spree, Lindenstraße, MPU Fürstenwalde/Spree

15562 Rüdersdorf bei Berlin, Brückenstraße, MPU Rüdersdorf bei Berlin

15711 Königs Wusterhausen, Berliner Straße, MPU Königs Wusterhausen

15806 Zossen, Fischerstraße, MPU Zossen

15831 Blankenfelde-Mahlow, Berliner Damm, MPU Blankenfelde-Mahlow

15890 Eisenhüttenstadt, Lindenallee, MPU Eisenhüttenstadt

16225 Eberswalde, Leibnitzstraße, MPU Eberswalde

16278 Angermünde, Berliner Straße, MPU Angermünde

16303 Schwedt/Oder, Handelsstraße, MPU Schwedt/Oder

16321 Bernau bei Berlin, Rollenhagenstraße, MPU Bernau bei Berlin

16341 Panketal, Bucher Straße, MPU Panketal

16348 Wandliz, Prenzlauer Chaussee, MPU Wandliz

16515 Oranienburg, Berliner Straße, MPU Oranienburg

16540 Hohen Neuendorf, Waldstraße, MPU Hohen Neuendorf

16567 Mühlenbecker Land, Hauptstraße, MPU Mühlenbecker Land

16761 Henningsdorf, Heinestraße, MPU Henningsdorf

16816 Neuruppin, Seestraße, MPU Neuruppin

16909 Wittstock/ Dosse, Königstraße, MPU Wittstock/ Dosse

17033 Neubrandenburg, Ziegelbergstraße, MPU Neubrandenburg

17192 Waren (Müritz), Neuer Markt, MPU Waren (Müritz)

17235 Neustrelitz, Lessingstraße, MPU Neustrelitz

17268 Templin, Rühlstraße, MPU Templin

17291 Prenzlau, Marktberg, MPU Prenzlau

17389 Anklam, Pasewalker Straße, MPU Anklam

17489 Greifswald, Anklamer Straße, MPU Greifswald

18055 Rostock, Gärtner Straße, MPU Rostock

18273 Güstrow, Eisenbahnstraße, MPU Güstrow

18311 Ribnitz-Damgarten, Bahnhofstraße, MPU Ribnitz-Damgarten

18437 Stralsund, Feldstraße, MPU Stralsund

18528 Bergen auf Rügen, Königsstraße, MPU Bergen auf Rügen

19055 Schwerin, Friedrichstraße, MPU Schwerin

19322 Wittenberg, Bahnstraße, MPU Wittenberg

19370 Parchim, Dammer Weg, MPU Parchim

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MPUVorbereitung.Online

Herr Thomas Wolff

Schützenstraße 56

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 0800/9988880

web ..: http://www.mpuvorbereitung.online

email : info@mpuvorbereitung.online

