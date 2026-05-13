Virtimo AG setzt mit dem Defenders‘ Club neue Maßstäbe für Cybersicherheit in der Energiewirtschaft

Exklusives Event in Berlin: IT-Sicherheitsexperten und Clubmitglieder bündeln ihre Expertise zum Schutz der Shared-Service-Plattform VICOS

Berlin, 13.05.2026 | In Zeiten wachsender Cyber-Risiken setzt die Virtimo AG auf kollektive Stärke: Am 6. und 7. Mai 2026 versammelte die IT-Partnerin erstmals alle Mitglieder ihres Defenders‘ Clubs in Berlin. Das exklusive Format rückt die gemeinsame Stärkung der Shared-Service-Plattform VICOS in den Fokus. In einem Workshop-Setting bündelten Clubmember und Sicherheitsexperten ihr Wissen, um Bedrohungsszenarien zu antizipieren und künftige Pentests mit maximalem Mehrwert für alle Mitglieder zu scopen. Ein innovativer Meilenstein, der zeigt: Echte Security ist heute Teamarbeit.

Sicherheit im KRITIS-Sektor ist heute eine Gemeinschaftsaufgabe, die weit über individuelle Schutzmaßnahmen hinausgeht. Dirk Breitkreuz, Vorstand der Virtimo AG, betont den strategischen Wert des Formats: „Der Defenders‘ Club gibt uns die Gelegenheit, weitere Ansätze von unseren Kunden aufzunehmen und die technische Durchführung der Pentests durch gebündeltes Know-how deutlich umfangreicher zu gestalten.“ Anstatt isoliert zu agieren, verbindet der Club tiefes Plattform-Wissen mit der langjährigen Praxiserfahrung der Anwender.

Zentrale Elemente des Workshops waren die technische Architektur der Shared-Service-Plattform VICOS sowie die fachlichen Prozesse zur Abwicklung der Marktkommunikation. Unter dem Leitbild „Defense in Depth“ wurden Plattform und Prozesse intensiv analysiert, um potenzielle Angriffsvektoren bereits im Vorfeld zu identifizieren. Nils Milchert, Principal bei Spike Reply, lobte die fachliche Tiefe des Austauschs: „Wir können hier deutlich intensiver einsteigen, als das fragmentiert an verschiedenen Stellen möglich wäre. Ich bin beeindruckt, wie tief sich die Teilnehmenden inhaltlich auf die Themen eingelassen haben.“

Auch die Rückmeldungen der Clubmitglieder bestätigen den strategischen Vorteil. Mladen Terzic, Teamlead IT Operations bei der Open Grid Europe GmbH, hebt die fachliche Qualität hervor: „Durch die Kooperation mit vielen unterschiedlichen Teilnehmenden bekommen wir jetzt eine viel größere Tiefe in unsere Pentests hinein. Wir können Aspekte betrachten, die wir sonst aus zeitlichen Gründen nicht betrachten könnten. Durch den Club können wir voneinander lernen und auch eine viel größere Bandbreite abdecken.“

Um den vertraulichen Austausch und den hohen fachlichen Standard zu wahren, soll der Defenders‘ Club auch weiterhin ein exklusives Format bleiben. Die gewonnenen Impulse fließen direkt in die Weiterentwicklung der Sicherheitsstrategien ein und setzen neue Maßstäbe für die gesamte Branche.

Den Video-Rückblick zum Event finden Sie unter https://vimeo.com/1191528298

Weitere Stimmen zum Defenders‘ Club Treffen in Berlin:

„Die große Transparenz und kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist typisch Virtimo – aber eben sehr ungewöhnlich.“ – Martin Höner, IT-Management, GASCADE Gastransport GmbH

„Der Defenders‘ Club mit der Marktkommunikations-Plattform VICOS hilft uns, nicht nur Synergien im Sinne von Kosten oder Standardisierung zu erzielen, sondern vor allen Dingen das IT-Sicherheitslevel als Gemeinschaft entscheidend anzuheben.“ – David Magryta, Teamleiter Datenmanagement, Thyssengas GmbH

„Wir erhoffen uns mit dem Defenders‘ Club eine gemeinschaftliche Fortführung des Sicherheitsprozesses, um den Weg für alle Beteiligten künftig noch besser aufzustellen.“ – Dennis Roßbach, IT + Applikationsmanagement, Trading Hub Europe GmbH

„Wir haben die Initiative zum Defenders‘ Club bei Virtimo ins Leben gerufen, aber noch schöner ist es zu sehen, wie ausgeprägt die Security Awareness bei unseren Kunden tatsächlich ist. Es ist beeindruckend zu erleben, wie hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um die IT-Sicherheit aktiv voranzutreiben.“ – Anda Maloku, Sales, Virtimo AG

„Wir bringen Plattform-Wissen, Kundensicht und die Angreifer-Perspektive der Pentester zusammen. Das stärkt am Ende nicht nur die Sicherheit eines Einzelnen, sondern die Community als Gesamtes.“ – Thomas Kröckel, Head of Secure Services + IT, Virtimo AG

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email : presse@virtimo.de

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer Applikationen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig. Mehr unter virtimo.de

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