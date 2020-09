Die erfolgreichen Traumküsschen-Schlaflieder von Nico Bizer gibt es jetzt auf Englisch

Aufgrund der hohen Nachfrage von biligualen Familien und Kitas hat Nico Bizer seine erfolgreichen Traumküsschen-Schlaflieder nun in englischer Sprache bei allen Streaming-Portalen veröffentlicht.

Wie man seine Kinder liebevoll in den Schlaf begleitet, ist für viele Eltern ein Thema, das unerschöpflich scheint. Nicht umsonst gibt es Unmengen Ratgeber und die Gespräche junger, frischgebackener Eltern drehen sich häufig um den Schlaf oder Nicht-Schlaf ihrer Kleinsten. Das ging auch Nico Bizer vor fast 15 Jahren schon so. Auch seine Kinder Noah und Carla brauchten ein verlässliches Einschlafritual. Was für ein Glück, dass Papa Nico Musiker ist und seinen Kindern ein ganzes Album mit neuen musikalischen Gute-Nacht-Küsschen produzieren konnte. Die „Traumküsschen“ waren geboren! Mit über 30.000 verkauften CDs und mehr als 10 Millionen Streams sind diese im Laufe der Jahre zum festen Bestandteil des Einschlafrituals tausender Familien geworden. Und weil Kinderschlaf ein internationales Thema ist, gibt es jetzt die englische Variante: „Dream Kisses“.

Mit eingängigen Melodien und fantasievollen Texten haben Nico Bizer (Musik & Gesang) und Lars Joseph (Text) eine wunderschöne Reise durch die Welt der Träume geschaffen. Für tausende Kinder und Eltern sind die zwölf Schlaflieder der deutschen Version „Traumküsschen“ bereits ein fester Bestandteil des abendlichen Einschlafrituals geworden. Durch ihre warmen Orchester-Arrangements gehen die Lieder über bloße „Spieluhrmusik“ weit hinaus. Die Texte sind beruhigend, einfühlsam und abwechslungsreich. Und sie erzählen den Kindern kleine Geschichten aus dem schon begreifbaren Leben. Die liebevollen Übersetzungen von Sarah Kleiner für die neue Version „Dream Kisses“ begleiten die Kinder mit Liedern wie „A Little Flute“, „The Apple Tree“ oder „Shine, shine, shine“ in den Schlaf.

Studien zeigen, dass bereits zehn Minuten sanfter Einschlafmusik selbst die kleinsten Kinderherzen langsamer schlagen lässt, es hilft bei der Entspannung und nimmt Ängste. Mit einem schönen Einschlafritual verbinden Kinder positive Erlebnisse und bauen Vertrauen auf. Die beste Basis für friedliche Abende!

„Die Traumküsschen in einer englischen Neuauflage – das war schon länger eine Idee. Ich freue mich deswegen sehr, dass nun Kinder auf der ganzen Welt, aber auch natürlich hier bei uns, zum Beispiel in bilingualen Familien oder internationalen Kindergärten und Spielgruppen, die Texte verstehen können und dadurch einen besseren Zugang zu unseren Liedern bekommen“, so Nico Bizer.

Dream Kisses

12 new soothing lullabies for children

Download & Stream: Dream Kisses auf Spotify

Von 0-6 Jahren

Spielzeit: ca. 40 Minuten

Mehr Infos zu allen Produktionen von Nico Bizer auf Musik für Kinder und auf www.instagram.com/nicobizer_music

