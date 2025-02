First Phosphate informiert über Entwicklungen im Unternehmen, Ernennung von Management-Mitgliedern und Insider-Aktienkäufe

Saguenay, Quebec – 27. Februar 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE:PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB:KD0) freut sich, die folgenden Updates zum Unternehmen bereitzustellen.

Phosphatmine Bégin-Lamarche

Das Unternehmen hat vor kurzem seine Mineralressourcenschätzung gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI-43-101) (September 2024) und seine NI 43-101-konforme wirtschaftliche Erstbewertung (Dezember 2024) für sein Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche abgeschlossen. Das Unternehmen ist dabei, seine interne Vormachbarkeitsanalyse abzuschließen und bereitet sich auf den Start seiner formellen Machbarkeitsstudie vor.

Die Investitionskosten (CAPEX) für die Errichtung der Mine werden auf 459 Millionen US$ geschätzt. Die jährlichen Einnahmen aus dem Bergbaubetrieb über einen Zeitraum von 23 Jahren werden bei einem internen Zinsfuß (IRR) von 37,1 % vor Steuern voraussichtlich bis zu 362 Millionen US$ erreichen.

Im Dezember 2024 gab das Unternehmen endgültige langfristige Vereinbarungen mit kreditwürdigen Abnahmepartnern bekannt, die nicht von der aktuellen Situation bezüglich der nordamerikanischen Handelszölle betroffen sind.

Das Unternehmen bemüht sich auch weiterhin um eine finanzielle Beteiligung seines indigenen Partners, der Pekuakamiulnuatsh First Nation, am Bergbauprojekt Bégin-Lamarche.

Anlage zur Herstellung von Phosphorsäure

Im Dezember 2024 schloss das Unternehmen Lizenz- und technische Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit einer Anlage zur Herstellung von Phosphorsäure mit einer Kapazität von 190.000 Tonnen pro Jahr ab. Die interne Vormachbarkeitsstudie samt CAPEX-Schätzung für die Anlage wurde nun von Ballestra S.pA., dem technischen Vertragspartner, abgeschlossen, ist allerdings nicht NI 43-101-konform.

Die Investitionskosten für den Bau der Anlage werden auf 175 Millionen US$ geschätzt. Unter Verwendung des direkt produzierten Apatitkonzentrats aus der zukünftigen Phosphatmine Bégin-Lamarche des Unternehmens könnten sich die Einnahmen aus dem Anlagenbetrieb zu den heutigen Preisen auf 284 Millionen $ pro Jahr belaufen. Die bestehenden definitiven Abnahmevereinbarungen für diese Anlage sind nicht von der aktuellen Situation bezüglich der nordamerikanischen Handelszölle betroffen.

Anlage First Saguenay zur Herstellung von Eisenphosphat

Im September 2024 wurde La Baie (Quebec) als Standort für die Eisenphosphatanlage First Saguenay des Unternehmens ausgewählt. Die Machbarkeitsstudie für die Anlage wurde nun von der Firma Ultion Technologies Inc. vollständig abgeschlossen, ist allerdings nicht NI 43-101-konform.

Vorbehaltlich der Finanzierung soll die Produktion eines Eisenphosphat-Ausgangsstoffs in kleinem Maßstab bei First Saguenay im Jahr 2026 beginnen und bis 2028 auf 11.882 Tonnen pro Jahr ausgebaut werden, wobei die jährlichen Einnahmen schätzungsweise 53 Millionen US$ betragen werden. Die Finanzierungskosten für die Anlage werden auf 76 Millionen US$ geschätzt.

Die Finanzierungsgespräche für die Anlage sind im Gange und verlaufen wie erwartet. Das Unternehmen wartet auch auf Klarheit über die Auswirkungen der Handelszollsituation in Nordamerika, bevor es den endgültigen Zeitplan für die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage festlegt. Der Gebäudeeigentümer Logistique Proco Inc. hat ein Höchstmaß an Flexibilität in Bezug auf die Aufnahme von Mietverträgen zugesagt. Das Unternehmen hat auch verschiedene sekundäre Standorte für die Errichtung von Anlagen in den Vereinigten Staaten ausfindig gemacht, falls die Handelszollsituation in Nordamerika Produktionsanlagen in mehreren Ländern erfordern sollte.

Das Unternehmen handelt derzeit mit wichtigen Abnehmern von LFP-CAM-Materialien in verschiedenen Segmenten der LFP-Batterieindustrie endgültige Liefervereinbarungen aus.

Im November 2024 unterzeichnete das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit GKN Hoeganaes, einem Geschäftsbereich von GKN Powder Metallurgy und einem der größten Eisenpulverhersteller weltweit. GKN wird in der Lage sein, das Unternehmen mit bis zu 400.000 Tonnen Eisenpulver zu beliefern, die benötigt werden, um schließlich die Produktion des Eisenphosphat-Ausgangsstoffs unter Nutzung von Skaleneffekten auszubauen.

GKN Hoeganaes gelang es zudem, das Magnetit des Unternehmens (ein Nebenprodukt aus dem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche) in das eigens von GKN entwickelte Ancorsteel-Schmelzverfahren zu integrieren. Dieser innovative Prozess hat zur Entwicklung eines hochreinen Eisenpulvers geführt, das als Rohstoff für die Produktion von Eisenphosphat-Ausgangsstoff dienen kann. In Anbetracht dieser Entwicklung sollte das Unternehmen in der Lage sein, sowohl aus dem Phosphat als auch aus dem Eisenmaterial seines Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche einen Eisenphosphat-Ausgangsstoff herzustellen, um so eine vollständige Rückwärtsintegration mit der Minenquelle zu erreichen.

Die Aufnahme der vom Unternehmen vorgeschlagenen industriellen Tätigkeiten, unter anderem in der Phosphatmine Bégin-Lamarche, der Phosphorsäureanlage und der Eisenphosphatanlage First Saguenay, unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich Genehmigungen und Finanzierung, um die sich das Unternehmen weiterhin unablässig bemüht.

Ernennungen im Management

Armand MacKenzie wurde zum President des Unternehmens ernannt und David Dufour zum Senior Vice-President.

Armand und David haben ihre Fähigkeiten zur Übernahme der Teamleitung unter Beweis gestellt. Armand wird die Gespräche mit unseren indigenen Partnern und indigenen Finanzinstituten verantworten, um sicherzustellen, dass wir unser Ziel einer starken finanziellen Beteiligung der indigenen Bevölkerung am Unternehmen erreichen. David wird den Betrieb und die Beziehungen zur Gemeinde leiten, während wir in die nächsten Planungsphasen unserer Machbarkeitsstudie eintreten, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Insider-Aktienkäufe

Laurence W. Zeifman, Chairman des Unternehmens, hat über ein Unternehmen unter seiner Kontrolle seit dem 1. Januar 2025 insgesamt 40.000 Stammaktien des Unternehmens für 7.475 $ auf dem freien Markt erworben. Seit der Börsennotierung des Unternehmens im Februar 2023 hat Herr Zeifman 359.500 Aktien für 74.390 $ auf dem freien Markt erworben.

Peter Nicholson, ein unabhängiger Direktor des Unternehmens, hat über ein Unternehmen unter seiner Kontrolle seit dem 1. Januar 2025 insgesamt 197.500 Stammaktien des Unternehmens für 58.945 $ auf dem freien Markt erworben. Herr Nicholson hat seit seinem Eintritt als Direktor in das Unternehmen im September 2024 532.000 Aktien für 146.415 $ auf dem freien Markt erworben.

CEO John Passalacqua hat über ein Unternehmen unter seiner Kontrolle seit dem 1. Januar 2025 insgesamt 811.000 Stammaktien des Unternehmens für 262.424,45 $ auf dem freien Markt erworben. Seit der Börsennotierung des Unternehmens im Februar 2023 hat Herr Passalacqua 1.861.500 Aktien für 507.324 $ auf dem freien Markt erworben.

Das Management des Unternehmens erhält nach wie vor 80 % seiner Vergütung in Form von RSUs, während das Board of Directors des Unternehmens gänzlich in Form von RSUs vergütet wird. Ziel dieser Vergütungsstruktur ist es, die Kapitalressourcen gezielt für die Entwicklung des Unternehmens einzusetzen und das Management und das Board stärker in die Eigentumsstruktur des Unternehmens einzubinden.

Das Unternehmen hat die Gewährung von 2.658.580 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bezugsberechtigte Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens als Teil der Vergütungsaufwendungen für den Sechsmonatszeitraum ab 1. März 2025 genehmigt. Die RSUs werden am 31. August 2025 zugeteilt und die diesen RSUs zugrundeliegenden Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag gebunden. Die Gewährung der RSUs erfolgt im Einklang mit dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens, welchem die RSUs unterliegen.

Liste der wichtigsten Erfolge des Unternehmens im Jahr 2024

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Gilles Laverdière, P.Geo, geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chief Geologist des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer beständigen und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die künftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Phosphatmine Bégin-Lamarche (und die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Abbaus von Mineralen), der Phosphorsäureanlage und der ersten Eisenphosphatanlage Saguenay; die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Projekte, einschließlich der Baukosten, der jährlichen Mineneinnahmen, der Lebensdauer der Mine, des internen Zinsfußes und der Jahresproduktion; der Zeitplan und der Beginn der detaillierten technischen Studien für die Phosphorsäureanlage, der Zeitplan für die interne Vormachbarkeitsanalyse und die formale Machbarkeitsstudie sowie der prognostizierte Finanzierungsbedarf und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die mögliche zukünftige finanzielle Beteiligung der Pekuakamiulnuatsh First Nation; der Abschluss von endgültigen Abnahme- und Lieferverträgen mit wichtigen Abnehmern von LFP-CAM-Materialien; die Lieferung von Eisenpulver; die zukünftige Integration der Betriebe des Unternehmens und von GKN Hoeganaes; die Skalierung der Anlagen von GKN Hoeganaes; die zukünftige Lieferung von Eisenpulver und die Herstellung von Eisenphosphatvorprodukten aus Phosphat und Eisenmaterial, das aus seinem eigenen Konzessionsgebiet stammt, um eine vollständige vertikale Integration zu erreichen.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zur Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation und anderen indigenen Parteien; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und dass die Beziehung zur Regierung und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 29. Januar 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können auch einen Finanzausblick im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Ein Finanzausblick beinhaltet Aussagen über die voraussichtliche finanzielle Leistung, die Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens und basiert auf und unterliegt den in dieser Pressemitteilung angeführten Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen sowie den Risikofaktoren in Bezug auf einen solchen Finanzausblick. Diese Annahmen basieren auf der Einschätzung des Managements zu den derzeit verfügbaren relevanten Informationen, und jeder in dieser Pressemitteilung enthaltene Finanzausblick soll dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Unternehmens für die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Finanzprognosen unter Umständen nicht für andere Zwecke oder unter anderen Umständen geeignet sind und dass die oben beschriebenen Risikofaktoren oder andere Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Finanzprognosen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs des Unternehmens werden wahrscheinlich von den in den Finanzprognosen genannten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können erheblich sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

