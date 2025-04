First Phosphate ist gut aufgestellt, um die Wiederbelebung von Amerikas automatisierter Fertigung mit einer sicheren, inländischen LFP-Batteriematerial-Lieferkette zu fördern

SAGUENAY, Quebec – 15. April 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE:PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB:KD0) möchte seine strategische Rolle bei der Förderung des Onshoring des amerikanischen Fertigungswesen durch die Bereitstellung von einheimischen Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriematerialien hervorheben, die für die Fabrikautomatisierung und Robotik unerlässlich sind.

Die Wiederbelebung des amerikanischen Fertigungswesen ist von der Robotik, der Fabrikautomatisierung und der Energiespeicherung im Netzmaßstab abhängig – Technologien, die von LFP-Batterien angetrieben werden. Diese phosphatbasierten Batterien werden aufgrund ihrer Sicherheit, Langlebigkeit und Skalierbarkeit bevorzugt eingesetzt und entwickeln sich rasch zum weltweiten Standard in der industriellen Automatisierung. Von vielen Seiten wird erwartet, dass dieser technologische Wandel, der durch die nationale Handels- und Sicherheitspolitik angeregt wird, eine neue industrielle Revolution in den Vereinigten Staaten auslösen wird.

Die Nachfrage nach industrieller Automatisierung wird im Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 307,7 Milliarden USD erreichen. In etwa 60 % aller Berufe könnten mindestens 30 % der Aufgaben automatisiert werden, wodurch die weltweite Produktivität jährlich um 1,5 % gesteigert und 6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden könnten (Convergix).

Diese Dynamik wird jedoch durch eine kritische Schwachstelle gefährdet: Die Lieferkette für LFP-Batterien ist stark in China konzentriert. Anhaltende geopolitische Spannungen, die unter anderem zur kürzlich vorgeschlagenen Verhängung von US-Zöllen von bis zu 125 % auf Importe aus China und der Einführung möglicher chinesischer Exportbeschränkungen für LFP-Technologiematerialien und Seltenerdmetallen führen könnten, stellen ein Risiko für die Zukunft des amerikanischen Fertigungswesens dar.

First Phosphate bietet eine direkte und heimische Lösung. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Aufbau eines nordamerikanischen LFP-Ökosystems, das eine vertikale Integration von der Mine bis zur Herstellung von Material in Batteriequalität bietet, womit die Sicherheit, Transparenz und Souveränität der Lieferkette gewährleistet werden kann.

Amerika steht an der Schwelle zu einer durch KI, Robotik und Energiespeicherung angetriebenen Wiederbelebung des Fertigungswesen, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Diese Zukunft hängt jedoch von einem entscheidenden Faktor ab: von zuverlässigem, im Inland hergestelltem LFP-Batteriematerial. First Phosphate bekräftigt seine strategische Rolle bei der Förderung der Zukunft des amerikanischen Fertigungswesens und der Energiesicherheit.

Strategische Vorteile von First Phosphate

– Phosphatressourcen mit hohem Reinheitsgehalt

Das Unternehmen besitzt über 1.000 km² an Claims mit seltenen, hochreinen magmatischen Phosphatvorkommen in Quebec, die eine Produktion von über 350 GWh an LFP-Batterien pro Jahr unterstützen könnten. Das Phosphaterz weist einen der höchsten Reinheitsgehalte der Welt auf, enthält von Natur aus geringe Konzentrationen an schädlichen Elementen und kann ohne den Einsatz von Lösungsmitteln abgebaut werden.

– Fortschrittliche Verarbeitung

Das hochreine Phosphaterz von First Phosphate kann vollständig und nachhaltig zu batteriegerechtem Material aufbereitet werden, ohne dass dabei Gipsschlacken anfallen – ein übliches Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Phosphaterzen mit geringerem Gehalt und geringerer Gewinnung.

– Vollständige vertikale Integration

Das Unternehmen ist in der einzigartigen Position, die gesamte Wertschöpfungskette zu verwalten – vom Bergbau über die Phosphatverarbeitung bis hin zur Produktion von aktivem LFP-Kathodenmaterial (CAM) – und dabei die Rückverfolgbarkeit des Angebots, die Qualitätskontrolle und die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

– Strategischer Standort und Infrastruktur

Die im industriellen Zentrum von Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec) angesiedelte Geschäftstätigkeit profitiert vom Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, einem regionalen Flughafen, einem Tiefseehafen mit Anbindung an die globalen Märkte und einem Bahnanschluss an die nordamerikanischen Märkte.

– Starke Partnerschaften

First Phosphate entwickelt seine Versorgungskette gemeinsam mit wichtigen Partnern in der Phosphat-, Eisen- und LFP-Batterieversorgungskette und hat Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Industrie- und indigenen Gemeinschaften geschlossen.

– Fortgeschrittene Erschließungsmeilensteine

Zu den Leistungen des Unternehmens zählen ein NI 43-101-konformer technischer Bericht, eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) sowie Pilotanlagen für Mineralogie/Metallurgie, Phosphorsäure, Gipsaufbereitung und Eisenpulver. Eine Vormachbarkeitsstudie für die Phosphorsäureanlage sowie eine Machbarkeitsstudie für die Eisenphosphatanlage wurden durchgeführt. Vorgelagerte und nachgelagerte Abnahmevereinbarungen liegen auch bereits vor.

Phosphatbasierte LFP-Batterien für die industrielle Automatisierung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79247/04-16-25AprilRoboticsEnglish_DE_procm.001.jpeg

First Phosphate will es nordamerikanischen Herstellern durch die Sicherung einer zuverlässigen inländischen LFP-Batterie-Lieferkette ermöglichen, ihre Abhängigkeit von ausländischen Materialien zu verringern und die nächste Generation von automatisierten, robotergestützten Lieferketten mit Zuversicht zu steuern.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Das Unternehmen engagiert sich für eine nachhaltige Gewinnung und Aufbereitung mit einer voraussichtlich geringen CO2-Bilanz. Sein vertikal integriertes Modell sieht die Einbindung des Phosphatabbaus direkt in die Lieferketten der nordamerikanischen Batteriehersteller vor. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), enthält seltenes magmatisches Anorthositgestein, das hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

