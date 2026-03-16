First Phosphate unterzeichnet Vereinbarungen für nicht zu refundierende Zuwendungen in Höhe von 4,84 Mio. $ von der kanadischen Regierung für Straßeninfrastruktur und Stromübertragungsleitungen

Saguenay (Québec), 5. August 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass zusätzliche Vereinbarungen für insgesamt 4,84 Mio. $ an nicht zu refundierenden Zuwendungen von der kanadischen Regierung aus dem sogenannten First and Last Mile Fund (FLMF) des Ministeriums Natural Resources Canada (NRCan) für die Erschließung der Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche abgeschlossen wurden.

Diese Zuwendungen in Höhe von 4,84 Mio. $ umfassen zwei Komponenten (Stromübertragungsleitungen und Straßeninfrastruktur) und ergänzen die bereits von NRCan im März 2026 im Rahmen der Global Partnerships Initiative bereitgestellten 16,7 Mio. $ zur Unterstützung des weiteren Ausbaus der Lagerstätte Bégin-Lamarche von First Phosphate.

Stromübertragungsleitungen für die nachhaltige Erschließung der Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche

First Phosphate wird eine Studie durchführen, die bestätigen soll, ob der Aufbau einer Infrastruktur auf Basis umweltfreundlicher Energien möglich ist. Diese umfasst die Standortwahl, die Ermittlung von Verbindungskorridoren, eine Machbarkeitsstudie sowie die Planung einer 161-kV-Stromübertragungsleitungen samt Umspannwerken in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean. Das Projekt beinhaltet technische Analysen, Kostenschätzungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie Gespräche mit der Öffentlichkeit und indigenen Bevölkerungsgruppen. Die nicht zu refundierenden Zuwendungen für dieses Projekt belaufen sich auf insgesamt rund 3,07 Mio. $.

Straßeninfrastruktur für die verantwortungsbewusste Erschließung der Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche

First Phosphate wird die Vorarbeiten für den Bau einer neuen Zufahrtsstraße durchführen und die bevorzugte Variante für den Ausbau der Umfahrungsstraßen ermitteln, um den Transport zwischen der Phosphatmine Bégin-Lamarche und der regionalen Infrastruktur, wie etwa die Anbindung an das Bahnnetz und den Hafen Saguenay, zu verbessern. Das Projekt umfasst (technische, umweltbezogene und wirtschaftliche) Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien, die Arbeitsplanung, die vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen, eine Verkehrsanalyse sowie Gespräche mit der Öffentlichkeit und indigenen Bevölkerungsgruppen. Die nicht zu refundierenden Zuwendungen für dieses Projekt belaufen sich auf insgesamt rund 1,77 Mio. $.

Kanada verfügt über die Ressourcen, die die Welt braucht, und wir errichten die nötige Infrastruktur, um diese Ressourcen auf verschiedene Märkte zu bringen, erklärt der Ehrenwerte Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Tim Hodgson. Investitionen wie diese helfen uns dabei, unser volles Potenzial auszuschöpfen und Projekte mit der nötigen Infrastruktur zu verbinden, damit Fortschritte möglich sind – wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Lieferketten und die nachhaltige Sicherung von Wohlstand sowohl in der Provinz Québec als auch in ganz Kanada.

Dem Bundesstaat Kanada und der Provinz Québec bietet sich die Chance, eine zuverlässige Versorgung mit kritischen Mineralien sicherzustellen, die für die Technologien und Branchen der Zukunft weltweit benötigt werden, weiß Claude Guay, Parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen. Wir unterstützen Projekte zur Gewinnung kritischer Mineralien in und außerhalb der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean, um die kanadischen Lieferketten zu stärken, wirtschaftliche Chancen zu schaffen und den Bundesstaat Kanada zu stärken.

Diese Unterstützung, die dem Unternehmen First Phosphate hier durch die kanadische Regierung zuteilwird, sendet ein starkes Signal an unsere Investoren und Partner in Quebec, Kanada und weltweit, so Armand MacKenzie, President von First Phosphate. Sie stärkt das Vertrauen in unsere Fähigkeit, dieses strategische Bergbauprojekt umzusetzen und unser hochreines magmatisches Phosphat termingerecht auf den Markt zu bringen.

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Diese Projekte werden die Gewinnung kritischer Mineralien in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec fördern und Lücken in der Infrastruktur für saubere Energie und Transport schließen, die die Produktion und den Ausbau kritischer Mineralien in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean bisher eingeschränkt haben. Die finanzielle Zuwendung deckt förderfähige Aktivitäten ab, die laut Vereinbarung bis einschließlich 2030 geplant sind.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zu First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Lavoie ist Chefgeologe von First Phosphate und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über Natural Resources Canada

Natural Resources Canada (NRCan) ist das Bundesministerium, das für die Entwicklung von Richtlinien und Programmen zur nachhaltigen und verantwortungsbewussten Erschließung von natürlichen Ressourcen in Kanada zuständig ist. Über seine Initiativen und Förderprogramme, wie den First and Last Mile Fund, unterstützt NRCan Projekte, die zu stärkeren Lieferketten, industrieller Innovation sowie Kanadas Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Energie, Bergbau und Forstprodukte beitragen.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

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Armand MacKenzie

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