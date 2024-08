FiSi-Ausbildung am RRZE

Reibungsloser IT-Betrieb an der FAU – dafür sorgen Fachinformatiker/Fachinformatikerinnen Systemintegration. Das RRZE hat noch drei Ausbildungsplätze für einen Start im September 2025 frei.

Ein eigener Serverraum und das am weitesten verteilte Hochschulnetz Deutschlands – das sind die Kennzahlen des Regionalen Rechenzentrums Erlangen (RRZE). Wer hier eine Ausbildung absolviert, ist bestens vorbereitet für einen Job als Fachinformatiker oder Fachinformatikerin der Fachrichtung Systemintegration (FiSi). Im August ist das Bewerberportal des RRZE wieder für Bewerber geöffnet.

Als Universitätsrechenzentrum versorgt das RRZE neben der Zentralen Universitätsverwaltung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) auch die Wissenschaft mit ihren IT-Diensten. „Fachinformatiker Systemintegration sorgen somit dafür, dass Lehre stattfinden kann und Forschung vorankommt“, sagt Ausbilderin Andrea Kugler.

Was dafür wichtig ist, wie zum Beispiel die Auswahl, Installation und Konfiguration von Servern und Clients, lernen die Auszubildenden in der dreijährigen dualen Ausbildung. Dabei arbeiten die Azubis von Beginn an aktiv mit und werden parallel durch Betrieb und Berufsschule angeleitet. Das dritte Lehrjahr dient zur Spezialisierung. Diese ist in allen Bereichen möglich, in denen das RRZE tätig ist, wie zum Beispiel Multimedia, Netzinfrastruktur, Betriebssysteme.

Interessierte können sich online (https://go.fau.de/Ausbildung) noch bis 01. September 2024 bewerben. Die Ausbildung startet dann am 01. September 2025.

Das RRZE

Das RRZE sorgt als der IT-Dienstleister für eine funktionierende IT-Infrastruktur an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und unterstützt weitere Hochschulen in der Region. Bedingt durch die große räumliche Verteilung der Universität gilt das vom RRZE betriebene Kommunikationsnetz als das am weitesten verteilte Hochschulnetz in Deutschland. Der wachsenden Bedeutung des Hochleistungsrechnens trägt das RRZE mit der Bereitstellung zentraler, äußerst leistungsstarker Rechencluster sowie einer kompetenten Kundenbetreuung Rechnung. Zu den Standard-Dienstleistungen des RRZE gehören unter anderem der Betrieb einer Serverfarm und eines Druckzentrums oder die Verwaltung mehrerer hundert Webauftritte, einschließlich des Webportals der FAU. Seit 1998 bildet das RRZE jedes Jahr drei Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen der Fachrichtung Systemintegration aus.

