Fitnesstrainer Chang-Hun Chung launcht Physiques Unlimited

Ein Fitnesstrainer mit Visionen

Chang war schon in jungen Jahren ein Fitnessfreak und hat sich schon immer für Fitness und Bodybuilding interessiert, um fit zu bleiben.

In einem Interview enthüllte Chang seine Pläne für die Einführung seiner Marke Physiques Unlimited. „Da wir nicht sicher sind, wann diese Pandemie enden wird, wollte ich meine Zeit nutzen, um besser mit anderen Fitnessbegeisterten zu interagieren. Eine der besten Möglichkeiten war das Coaching. Es ist wirklich erstaunlich, so viele Anhänger zu haben, die sich jetzt für Bodybuilding entscheiden und sehen, was ich tue.

Also beschloss ich, ihnen ein wenig zu helfen, indem ich Coaching-Dienste anbot. Mein Posteingang ist voll mit Coaching-Anfragen und es ist wirklich motivierend, weil es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es ist nicht so, dass ich besser bin als der Rest von uns in der Branche. Das kann niemals passieren, weil ich sie vergöttere und sie Inspirationen für mich sind. Ich versuche nur, andere zu motivieren und andere Menschen zu inspirieren, ein Fitness-Hunk wie ich zu werden und vielleicht eines Tages neben mir anzutreten. „

Derzeit hat Physiques Unlimited einen Podcast-Kanal auf Spotify und Deezer, in dem die Leute gespannt auf die neueste Folge warten. Chang erklärte auch, dass er Fitnessgäste aus dem Ausland einladen werde, sich ihm in der Show anzuschließen. Darüber hinaus bietet Chang seinen Kunden eine komplette Sammlung von Coaching-Dienstleistungen.

Dazu gehören ein vollständiger Diätplan und ein Leitfaden entsprechend den Bedürfnissen der Kunden, persönliches Coaching mit personalisierten Trainingsplänen, Online-Coaching mit diversifizierten Trainingsplänen und vieles mehr.

Chang ist selbst ein Gewinner und möchte sicherstellen, dass seine Kunden auch ihre Fitnessziele erreichen. Aus diesem Grund hat er einen Bodybuilding-Wettkampf-Coaching-Kurs in seine Dienste aufgenommen, der einen vollständigen Leitfaden für den Wettbewerb gegen die großen Waffen der Branche bietet.

Medienkontaktinformationen

Name: Chang-Hun Chung

Firmenname: Physiques Unlimited

Geschäfts-E-Mail: support@physiques-unlimited.de

Instagram: www.instagram.com/chang_ifbb

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Physiques Unlimited

Herr Chang-Hun Chung

Hindenburgstraße 42

45127 Essen

Deutschland

fon ..: 0177 3533818

web ..: http://www.physiques-unlimited.de

email : support@physiques-unlimited.de

