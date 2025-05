Flamingo Druck: Neue Online-Druckerei mit Erfahrung seit 1996 speziell für Gewerbe, Mittelstand und Industrie

Flamingo Druck: Online-Druckerei mit Erfahrung seit 1996 – jetzt neu für Start-ups, Vereine & Kreative. Druckprodukte, Aufkleber & Werbetechnik einfach online bestellen.

Berlin, Mai 2025 – Mit www.flamingo-druck.de geht ein neues Druckportal an den Start – mit einem erfahrenen Team, das seit 1996 in der Druckbranche tätig ist. Flamingo Druck richtet sich bewusst an eine Zielgruppe, die bei vielen Online-Druckereien oft zu kurz kommt: Start-ups, Vereine, kleine Unternehmen und kreative Köpfe, die Wert auf persönliche Beratung, Druckqualität und individuelle Betreuung legen.

Das Sortiment umfasst sowohl klassische Geschäftsdrucksachen wie Visitenkarten, Briefpapier und Notizblöcke, als auch beliebte Werbeartikel und Produkte zur Kennzeichnung und Sichtbarkeit: Aufkleber in vielen Varianten, Etiketten, Plakate, Schilder, Banner, Roll-Ups und mehr. Auch im Bereich Veranstaltungsdruck, Vereinsbedarf und Give-aways bietet Flamingo Druck vielfältige Lösungen – auf Wunsch auch in Kleinauflagen und mit Gestaltungshilfe.

„Wir sind seit fast 30 Jahren im Druck tätig – aber mit Flamingo Druck sprechen wir gezielt neue Kundengruppen an, die schnelle Lösungen und persönliche Ansprache suchen“, sagt das Team hinter der Marke. „Ob für das eigene Logo, eine Vereinskampagne oder das nächste Event – wir sorgen dafür, dass Print wirkt.“

Neben einem modernen Webshop mit einfacher Bestellabwicklung punktet Flamingo Druck mit einem umfassenden Service:

– Beratung bei Gestaltung und Umsetzung

– hochwertiger Digital-, Sieb- und Offsetdruck

– flexible Stückzahlen

– deutschlandweiter Versand

– individuelle Produkte auf Anfrage

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter: www.flamingo-druck.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Flamingo Druck

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://flamingo-druck.de/

email : info@flamingo-druck.de

