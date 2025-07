FlashDoc by Forto: KI-basierte Dokumentenverarbeitung in Sekunden

Forto launcht „FlashDoc by Forto“, eine Gen-KI-Software, die Daten aus Logistikdokumenten automatisch extrahiert und Unternehmen höhere Datenqualität, Prozesssicherheit und Effizienz bietet.

Berlin, 1. Juli 2025 – Die Digitalspedition Forto hat mit „FlashDoc by Forto“ eine leistungsstarke, Gen-KI-basierte Lösung zum automatisierten Extrahieren von Daten aus den wichtigsten Logistik-Dokumenten eingeführt. Die von Fortos Technologie-Teams entwickelte Lösung sorgt bereits bei den eigenen operativen Mitarbeitenden für mehr Produktivität und höchste Datenqualität. Ab sofort bietet das Unternehmen FlashDoc by Forto als Softwarelösung auch allen Unternehmen an, die im Bereich Logistik und Supply Chain aktiv sind. FlashDoc by Forto liefert verlässlichere Daten, erhöht die Prozesssicherheit und steigert die Effizienz.

FlashDoc by Forto nutzt Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um per E-Mail oder Schnittstelle eingehende Logistik-Dokumente zu kategorisieren, relevante Daten zu extrahieren und diese strukturiert in nachgelagerte IT-Systeme zu übertragen. Unterstützt werden bereits zwölf der gängigsten Dokumenttypen in der Logistik – darunter Frachtbriefe, Packlisten, Zolldokumente und Rechnungen.

Schnelle Bearbeitung – höchste Genauigkeit

Seit Anfang des Jahres setzt Forto FlashDoc by Forto intern ein und verzeichnet deutliche Produktivitätsgewinne: Durch die Automatisierung der manuellen Dokumentenbearbeitung werden bis zu 53 Minuten Bearbeitungszeit pro Sendung eingespart. Dadurch gewinnen Operation Manager mehr Zeit für strategisch wertvollere Aufgaben – Forto verzeichnet eine Effizienzsteigerung von über 20 Prozent für jeden Operation Manager. Der Schlüssel zur Reduzierung des manuellen Aufwands für die Dateneingabe und -validierung ist die 95-prozentige Genauigkeit der Datenextraktion durch die Lösung.

„Die manuelle Dokumentenverarbeitung kostet Zeit und Geld und bremst das Wachstum“, erklärt Guillaume Petit-Perrin, CEO von Forto. „Statt repetitiver Arbeit setzen wir auf intelligente Steuerung – und steigern dadurch die Produktivität. Von diesen Vorteilen profitieren unsere Kunden bereits indirekt. Jetzt bieten wir FlashDoc by Forto auch extern als Software-Lösung an.“

FlashDoc by Forto steht ab sofort Unternehmen entlang der digitalen Lieferkette zur Verfügung. Hierzu gehören Anbieter von Transportmanagement-Software, Zollagenturen und -makler, Speditionsunternehmen sowie Verlader aller Größenordnungen.

Skalierbar und an den Bedarf angepasst

„Unsere operativen Teams nutzen FlashDoc by Forto seit mehr als sechs Monaten und sind von der hohen Genauigkeit und der geringen Latenz beim Extrahieren aller geschäftskritischen Daten in allen Dokumentenkategorien begeistert“, erklärt Kamil B. Rodoper, Chief Product & Technology Officer bei Forto. „Die Lösung erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ist vollständig DSGVO-konform.“

FlashDoc by Forto ist mehrsprachig, übersetzt auch komplexe Inhalte in Echtzeit, erkennt automatisch alle relevanten Informationen in den Dokumenten und arbeitet selbstlernend: Bei Unsicherheiten markiert das System Datenfelder, die von den Operation Managern zu überprüfen sind. Mithilfe von Korrekturen verbessert die KI kontinuierlich ihre Erkennungs- und Verarbeitungsfähigkeit – für eine noch präzisere Auswertung ähnlicher Dokumente in der Zukunft.

Ein echter Schritt in Richtung Zukunft der Logistik

Mit FlashDoc by Forto setzt Forto einen neuen Standard für digitale Effizienz in der Logistikbranche. Die Lösung ist nicht nur technologisch wegweisend, sondern auch sofort einsatzbereit – für Unternehmen jeder Größe und Komplexität. „FlashDoc by Forto ist mehr als nur ein Tool, es ist ein echter Produktivitätshebel“, so Guillaume Petit-Perrin. „Indem wir dokumentenbasierte Prozesse intelligent automatisieren, machen wir unsere Kunden zukunftsfähiger und ermöglichen externen Unternehmen, schneller, präziser und resilienter zu agieren.“

