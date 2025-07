w3/max für Logistikdienstleister

Third-Party-Logistikdienstleister sind das Rückgrat moderner Lieferketten. Sie optimieren Transport, Lagerung und Distribution für zahlreiche Unternehmen, um Waren effizient ans Ziel zu bringen.

Ob global oder regional – ihre Dienstleistungen sorgen für reibungslose Abläufe in Handel und Industrie. Logistikdienstleister übernehmen in der Lieferkette zentrale Aufgaben wie Lagerhaltung, Transportmanagement und Fulfillment. Dabei stehen sie vor vielfältigen Herausforderungen wie unterschiedlichen Kundenanforderungen, hoher Datenkomplexität, dynamischen Marktbedingungen und strengen Compliance-Vorgaben. Kunden erwarten Transparenz sowie Echtzeitinformationen zu Beständen, Bestellstatus und Lieferzeiten, was präzises Tracking und aktuelle Daten voraussetzt.

Eine moderne Lagerverwaltungssoftware wie w3/max bietet hier entscheidende Unterstützung. Sie ermöglicht die Automatisierung von Prozessen, reduziert manuelle Fehler und liefert Echtzeit-Einblicke in Bestände und Auftragsstatus. Zudem unterstützt sie eine effiziente Lagerplatznutzung, senkt Kosten und steigert die Gesamtleistung. Ihre Flexibilität erlaubt es, individuelle Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen, während ihre Skalierbarkeit sicherstellt, dass sie mit wachsenden Anforderungen der Dienstleister wächst. Darüber hinaus lässt sich eine LVS nahtlos in andere Systeme wie ERP integrieren, wodurch eine ganzheitliche Prozessoptimierung erreicht wird. Zu den Kunden, die bereits auf w3/max zurückgreifen, zählen verschiedene Logistikdienstleister wie Meyer Logistics, Krause Logistics, Borchers Borken und Frigosped sowie weitere Unternehmen aus dem Sektor.

Die w3/max Logistik-Suite ist mit spezifischen Funktionen ausgestattet, die speziell auf die Bedürfnisse der 3PL-Branche zugeschnitten sind:

* Abbildung mandantenspezifischer Prozessvorstellungen

* Integration von externen Systemen und Schnittstellen

* Pro Kunde eigene Artikel und Nummernkreise

* Integration von abweichenden Abrechnungsmodalitäten

* Mandantenspezifische Beleglayouts

* Anbindung von KEP-Dienstleistern (im Namen des Mandanten)

Mit dem Fokus auf innovative und effiziente Logistiklösungen ist die w3logistics der perfekte Partner an Ihrer Seite, um gemeinsam Ihre Dienstleistungen auf die nächste Stufe zu heben.

Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich beraten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

w3logistics AG

Herr Berkan Sarac

Otto-Hahn-Straße 18

44227 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49-231-22227-280

web ..: https://w3logistics.com/

email : sarac@w3logistics.de

Unter dem Motto „100 % Mittelstand“ konzentriert sich die w3logistics AG auf Softwarelösungen für die Lagerlogistik mittelständischer Unternehmen. Als Experte im Bereich Multiuser- und Produktionslogistik bietet das Dortmunder Softwarehaus für die Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung neben Standard- und Individuallösungen, die Pflege und Weiterentwicklung bestehender Systeme an.

Pressekontakt:

w3logistics AG

Herr Berkan Sarac

Otto-Hahn-Str 18

44227 Dortmund

fon ..: +49-231-22227-280

email : sarac@w3logistics.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sparen: Geld, Gold oder Aktien FlashDoc by Forto: KI-basierte Dokumentenverarbeitung in Sekunden