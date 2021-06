Leistungsstarke Regalsysteme beugen Lieferengpässen vor

Logistikdienstleister Winit erweitert Kapazitäten mit Lösungen von LagerTechnik Hahn & Groh

Spätestens seit der Havarie des Containerfrachters „Ever Given“ im Suezkanal ist klar, wie schnell globale Logistikketten unterbrochen und erwartete Liefe-rungen plötzlich um Wochen verzögert werden können. Als Reaktion auf mögliche Engpässe werden Produkte asiatischer Herkunft immer häufiger direkt in den Zielmärkten bevorratet. Für den damit betrauten Logistikdienstleister Winit realisiert LagerTechnik Hahn & Groh nun zusätzliche Lagerkapazitäten.

Aus China importierte Produkte im Auftrag von Amazon-Kunden oder eBay-Anbietern regional lagern, kommissionieren und schnellstmöglich versenden: mit diesem Geschäft hat sich die vor knapp zehn Jahren in Shanghai gegründete Winit Information Technology Co. schnell zu einem weltweit aktiven Logistikdienstleister entwickelt. Winit betreibt Logistikzentren in China, den USA, Großbritannien, Australien und nicht zuletzt auch in Deutschland, wo sich die Aktivitäten vor allem auf den Standort Bremen konzentrieren. Nachdem der erste von der Winit Germany GmbH belegte Hallenkomplex im Güterverkehrszentrum der Hansestadt schon nach kurzer Zeit die Kapazitätsgrenze erreicht hatte, wurden einige hundert Meter weiter in der Nachbarschaft vergangenes Jahr zusätzliche 27.000 m2 Lagerfläche angemietet.

Die Ausstattung der neuen Winit-Flächen mit der erforderlichen Intralogistik musste schnell geplant und umgesetzt werden, denn die Zahl der Online-Bestellungen bei den Partnern des Logistikdienstleisters ist während der Corona-Pandemie sprunghaft angestiegen. In der Folge muss Winit die Menge an regional vorgehaltenen Waren deutlich vergrößern, damit Lieferengpässe aufgrund des zeitintensiven Transports von China nach Europa vermieden werden können. Als Partner für die Installation der Regalsysteme fiel die Wahl auf LagerTechnik Hahn & Groh – nicht zuletzt, weil Geschäftsführer Ole Groh und sein Team mit vergleichbaren Aufgabenstellungen schon vielfältige Erfahrungen gesammelt haben. „Wir sind unter anderem darauf spezialisiert, innerhalb kürzester Zeit und unter Einhaltung aller Auflagen und Anforderungen qualitativ hochwertige Regalsysteme zu realisieren“, so Ole Groh. „Dabei greifen wir auf ein eingespieltes Netzwerk aus Regalherstellern, Technikern und Monteuren zu-rück, das flexibel und zeitnah praktisch jedes gewünschte Projekt in die Tat umsetzen kann.“

Für Winit in Bremen realisiert LagerTechnik Hahn & Groh in mehreren Bauabschnitten ein umfangreiches System aus Regalanlagen unterschiedlicher Art und Größe. Der erste, nun fertiggestellte Teil des Auftrages umfasste die Installation von Palettenregalen mit einer Gesamtkapazität von 14.500 Europaletten. Auf einer Grundfläche von rund 11.000 qm erstreckt sich die Konstruktion über sechs Ebenen plus Fußboden bis in eine Höhe von 11.500mm. Bereiche, in denen hochwertige Artikel gelagert werden, sind von der übrigen Anlage durch Gitterwände und Teleskopschiebetüren getrennt. Die Durchlässe sind allerdings ausreichend groß konzipiert, damit Flurförderfahrzeuge ungehindert entlang der Regale manövrieren können.

Mit einer Tiefe von 1.100mm und Feldlängen von 2.700 bzw. 3.600mm ist die Anlage für die Einlagerung der Paletten in Tiefenrichtung ausgelegt, sodass auf gleicher Grundfläche mehr Paletten untergebracht werden können, als es bei Quereinlagerung und Fachtiefen von 800mm möglich wäre. Die maximal zulässige Fachlast beträgt 2.000 kg, entsprechend einer Feldlast von höchstens 12.000 kg.

Nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitts bereitet das Team von LagerTechnik Hahn & Groh nun die Installation weiterer Systeme inklusive einer Roboterbühne vor. Nach Fertigstellung des gesamten Projektes verfügt Winit Germany am Standort Bremen über Regalkapazitäten, die nicht nur die schnellstmögliche Kommissionierung aller Waren ermöglichen, sondern bei Bedarf auch auf einfache Weise erweitert oder umgebaut werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LagerTechnik Hahn & Groh

Herr Ole Groh

Werner-Forßmann-Str. 40

21423 Winsen/Luhe

Deutschland

fon ..: 04171/69068-0

fax ..: 04171/69068-8

web ..: http://www.lagertechnik-hamburg.de

email : ole.groh@lagertechnik-hamburg.de

Die LagerTechnik Hahn & Groh GmbH wurde 1997 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Winsen/Luhe stattet Lagerräume aller Größen nach dem Baukastenprinzip mit individuellen und variablen Regalsystemen für die verschiedensten Anwendungen aus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine große Vielfalt an Werkstatt- und Betriebsreinrichtungen. Zu den Kunden gehören große Namen wie Airbus und Aurubis, Continental und ThyssenKrupp, Modeketten wie Zara sowie zahllose Handwerksbetriebe.

Pressekontakt:

ICD Hamburg GmbH

Frau Michaela Schöber

Gustav-Leo-Straße 15

20249 Hamburg

fon ..: 040/46777010

web ..: http://www.icd-marketing.de

email : info@icd-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierquälerischer Schweinemäster schaltet Wohnungsanzeigen bei „ImmoScout24“ und „immowelt“ Eine neue Rolle: Die deutsche Finanzwirtschaft und der Corporate Health Award 2021