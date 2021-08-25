Flexibel & im Hybrid-Format: Ausbildung Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d): Infoabend in Köln oder online

In einem Jahr bereiten sich Sprachtalente an der Übersetzer- und Dolmetscherschule auf die Prüfung „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d) Englisch vor. Vor Ort in Köln oder online.

Flexibel und im Hybrid-Format ist die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) für Englisch. Aber auch beim Infoabend am Dienstag, 12. Mai 2026 um 17.30 Uhr heißt es: Online oder vor Ort! Dann stellt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln ihr neues Ausbildungsformat zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) für Englisch vor. Interessierte haben – genauso wie bei der Ausbildung – die Wahl: Entweder sie kommen an den Campus der Übersetzer- und Dolmetscherschule (Vogelsanger Str. 295, 50825 Köln-Ehrenfeld, Gebäude V3/Raum 103a). Oder sie nehmen online an der Informationsveranstaltung von zu Hause aus oder unterwegs teil.

Ob in Präsenz in Köln oder lieber online in Zoom: Eine Anmeldung zum Infoabend am 12.5.26 ist auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/infotermine/online-infoabend/ erforderlich.

Flexibel und im Hybrid-Format: Online und in Präsenz vor Ort lernen

Die Ausbildung in der Fremdsprachenkorrespondenz umfasst das Beste aus zwei Welten: Kursteilnehmende können wahlweise in Präsenz vor Ort am Campus in Köln am Unterricht teilnehmen. Oder sie nutzen die Flexibilität des gemeinsamen digitalen Lernens in der Videokonferenz. Die Ausbildungsinhalte sind sowohl bei der ortsunabhängigen Online-Teilnahme als auch im Präsenzlehrgang identisch.

Der Lehrgang dauert an der Übersetzer- und Dolmetscherschule ein Jahr. Er bereitet gezielt auf die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d) für Englisch. Kooperationspartner für die Abschlussprüfung ist der Bundesverband Business Professionals e. V. (bSb).

Gefragter Beruf Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Als zentrale Schnittstelle ist der Beruf des Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) wichtig für eine reibungslose internationale Kommunikation. Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden mit fremdsprachlicher Kompetenz und kaufmännischem Verständnis ist in der modernen Bürokommunikation daher groß.

Entsprechend sind Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) spezialisierte Fachkräfte für fremdsprachliche Geschäftskommunikation und Übersetzung, meist in Kombination mit wirtschaftsbezogenen Inhalten. Die Qualifikation zielt auf Positionen im internationalen Office-Management bei Firmen und Institutionen ab.

Kompakte Ausbildung: Flexibel, im Hybrid-Format oder in Präsenz

Es gibt viele Gründe für den Beruf in der Fremdsprachenkorrespondenz. Teilnehmende haben in der Regel bereits nach einem Jahr Ausbildung gute Karrierechancen im In- und Ausland. Darüber hinaus bietet die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln mit diesem Kurs eine besonders kompakte Sprachausausbildung, die sich für den schnellen Berufseinstieg eignet. Die Ausbildung orientiert sich an der Praxis von Unternehmen. Sie hat überdies moderne Inhalte und innovative Ansätze. Qualifizierte Dozenten (m/w/d) erteilen den Unterricht.

Vorteile einer hybriden Ausbildung: Präsenz und/oder online

Am großen Campus der Rheinischen, wo auch die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln beheimatet ist, herrscht Hochschulatmosphäre. Hier gibt es neben den großzügigen Unterrichtsräumen auch eine eigene Cafeteria. Bei gutem Wetter genießen die Studierenden die Pausen draußen an den Tischen mit Snacks und Blick ins Grüne.

Aber wer lieber von zu Hause lernen möchte, nimmt am Unterricht im virtuellen Klassenzimmer teil. Das Besondere: Kursteilnehmende entscheiden selbst, von wo sie dem Unterricht beiwohnen.

Der Unterricht findet in der Regel montags bis freitags zwischen 9:20 Uhr und 15:20 Uhr (bei 30 Unterrichtsstunden pro Woche) statt.

Voraussetzungen & Abschlussprüfung

Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) richtet sich an Interessierte mit guten Englisch-Sprachkenntnissen. Die Schule setzt mindestens Mittlere Reife, Englisch-Kenntnisse auf Niveau B2 und ausgezeichnete Deutschkenntnisse voraus.

Der vorbereitende Lehrgang endet mit der Abschlussprüfung durch den Bundesverband Business Professionals e.V. (bSb). Nach erfolgreichem Abschluss gibt es ein Zeugnis und das Diplom über den Titel „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d).

Inhalte der Ausbildung

Die Sprachausbildung vermittelt umfassende Fachkenntnisse u.a. in kaufmännischen und sprachlichen Bereichen für den internationalen Geschäftsalltag. Im Lehrplan stehen daher u.a.: Übersetzung, englischsprachige Handelskorrespondenz, Diktat-Training, Bürokommunikation und kaufmännische Grundlagen in der Fremdsprache Englisch. Neben den Prüfungsfächern werden Inhalte zur sprachlichen und fachlichen Kompetenzerweiterung vermittelt wie z. B. BWL/VWL, englische Grammatik, Textverarbeitung aber auch Landeskunde.

Der 12-monatige Vorbereitungskurs zum Geprüften Fremdsprachenkorrespondenten bSb (m/w/d) kostet 450 Euro monatlich zzgl. einmalig 270 Euro Prüfungsgebühr. Die Teilnehmendenzahl ist auf maximal 24 Personen begrenzt.

Kursbeginn ist am 15. Juni 2026. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Mehr Informationen auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/ausbildungen/fremdsprachenkorrespondent/

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/54687-4530

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).



Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Straße 7

50996 Köln

fon ..: 02219352940

email : mail@polgar-stuewe.de

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