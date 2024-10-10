Neues Format: Ausbildung Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) Englisch

Für Sprachtalente hat die Übersetzer- u. Dolmetscherschule Köln ein neues Format für den Kurs „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d) entwickelt. Teilnahme Präsenz oder hybrid möglich.

Die Ausbildung Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) für Englisch wird im zweiten Quartal 2026 in einem neuen Format angeboten. Das teilt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln mit. Das bisherige Format musste eingestellt werden, weil die Industrie- und Handelskammern ihr IHK-Prüfungsformat für die Ausbildung Fremdsprachenkorrespondenz bundesweit beendet hatten.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln hat nun den neuen einjährigen Vorbereitungslehrgang für den anerkannten Abschluss „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d) entwickelt. Die Schulleitung freut sich als Kooperationspartner für die Abschlussprüfung den Bundesverband Business Professionals e. V. (bSb) gewonnen zu haben.

Der Bundesverband Business Professionals e.V. (bSb), ehemals Bundesverband Sekretariat und Büromanagement, ist eine Interessenvertretung für Fachkräfte im Büromanagement, Sekretariat und der Assistenz in Deutschland. Der Verband bietet in Zusammenarbeit mit zertifizierten Bildungspartnern verschiedene Aus- und Weiterbildungen und Prüfungen mit eigenen Qualitätsstandards an.

Berufsbild Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) sind spezialisierte Fachkräfte für fremdsprachliche Geschäftskommunikation, Korrespondenz und Übersetzung, meist in Kombination mit wirtschaftsbezogenen Inhalten. Die Qualifikation zielt auf Positionen im internationalen Office-Management bei Firmen und Institutionen ab.

Ausbildung in Köln: Präsenz oder hybrid

Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) richtet sich an Interessierte mit guten Englisch-Sprachkenntnissen. Vorausgesetzt werden mindestens Mittlere Reife, Englisch-Kenntnisse auf Niveau B2 sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse.

Die einjährige Vollzeit-Ausbildung bietet die Basis für eine internationale Karriere. Die Teilnahme ist in Präsenz an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, aber auch hybrid-online möglich. Unterricht ist am Campus der Rheinischen in Köln in den Räumen der Übersetzer- und Dolmetscherschule. In der Regel findet der Unterricht montags bis freitags in den Kernzeiten zwischen 9:20 Uhr und 15:20 Uhr (bei 30 Unterrichtsstunden pro Woche) statt.

Der vorbereitende Lehrgang Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) endet mit der Abschlussprüfung durch den Bundesverband Business Professionals e.V. (bSb). Nach erfolgreichem Abschluss gibt es ein Zeugnis und das Diplom über den Titel „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent bSb“ (m/w/d).

Inhalte & Kosten der Ausbildung Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)

Die praxisorientierte Sprachausbildung vermittelt umfassende Fachkenntnisse u.a. in kaufmännischen und sprachlichen Bereichen für den internationalen Geschäftsalltag. Im Lehrplan stehen daher u.a.: Übersetzung, englischsprachige Handelskorrespondenz, Diktat-Training, Bürokommunikation und kaufmännische Grundlagen in der Fremdsprache Englisch. Neben den Prüfungsfächern werden Inhalte zur sprachlichen und fachlichen Kompetenzerweiterung vermittelt wie z. B. BWL/VWL, englische Grammatik, Textverarbeitung sowie Landeskunde.

Der 12-monatige Vorbereitungskurs zum Geprüften Fremdsprachenkorrespondenten bSb (m/w/d) kostet 450 Euro monatlich zzgl. einmalig 270 Euro Prüfungsgebühr. Die Teilnehmendenzahl ist auf maximal 24 Personen begrenzt.

Kursbeginn ist im 2. Quartal 2026, d.h. voraussichtlich im Mai. Interessierte können sich bereits jetzt in die Interessentenliste aufnehmen lassen. Mehr Informationen auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/ausbildungen/fremdsprachenkorrespondent/

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/54687-4530

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Freedom Shock“: Deutscher Bestseller bald auf Englisch verfügbar Humanoid Global berichtet über Fortschritte bei RideScans Technologie-Validierungs- und -Vermarktungsstrategie