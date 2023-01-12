Traumberuf Übersetzen: Infoabend am 15. Januar über Online-Ausbildung mit Sprachen

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet eine Online-Live-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) in sieben Sprachen mit Live-Seminaren an und lädt zum Infoabend am 15.1.2026 ein.

Interessierte, die den Traumberuf Übersetzen von Sprachen suchen oder schon im Übersetzen berufserfahren sind, lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule zum Online-Infoabend am 15. Januar 2026 um 17.30 Uhr ein. Für den Online-Infoabend ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Die Schule stellt ihre ein- bzw. zweijährigen Online-Ausbildungen zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor, die sie mittlerweile in sieben Fremdsprachen anbietet. Ferner informiert sie über ihre dreiwöchigen Online-Kompaktseminare „Deutsche Rechtssprache“. Das Zertifikat ist anerkannt für die Ermächtigung bzw. Beeidigung für Gerichte in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Neuerdings können sich Solo-Selbstständige Übersetzer und Dolmetscher (m/w/d) die Kosten für das Webinar „Deutsche Rechtssprache“ mit 90 Prozent durch das Förderprogramm „KOMPASS“ bezuschussen lassen. Dafür ist aber ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei einer KOMPASS-Anlaufstelle erforderlich.

Traumberuf Übersetzen von Sprachen: Online, live & flexibel lernen

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet Sprachtalenten, die sich bequem von zu Hause auf die staatliche Prüfung vorbereiten möchten, zwei Ausbildungsvarianten an in den Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Polnisch. Der Einstieg in den Online-Kurs für den Traumberuf Übersetzen ist flexibel zum Ersten eines Monats möglich. Je nach Qualifikation oder Berufserfahrung im Übersetzen dauert der Online-Vorbereitungslehrgang für die staatliche Prüfung ein oder zwei Jahre.

Die zweijährige Online-Ausbildung richtet sich an Sprachtalente ohne besondere berufliche oder akademische Vorkenntnisse, die sich zum Übersetzer (m/w/d) qualifizieren möchten. Gute Fremdsprachenkenntnisse, der Realschulabschluss oder das Abitur sind dabei Voraussetzung.

Dagegen spricht der verkürzte einjährige Online-Kurs diejenigen an, die sich aus beruflichen Gründen wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben mit der staatlichen Prüfung nachqualifizieren möchten. Das sind u.a. Personen, die bereits ein Übersetzer- oder Dolmetscherstudium oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Alternativ verfügen sie über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen.

Vorbereitung auf staatliche Prüfung

Die beiden Ausbildungsmodelle ermöglichen eine intensive Vorbereitung auf die staatliche Prüfung. Diese wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter. Die Möglichkeit, parallel die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) mit einem Modul zu ergänzen, wird in Kürze angeboten.

Anders als im klassischen Fernstudium findet an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln immer Online-Live-Unterricht mit qualifizierten Fachdozenten (m/w/d) in einer familiären Schulatmosphäre statt. So können die Kursteilnehmenden flexibel, neben ihrem Beruf und vor allem von zu Hause aus intensiv in der Gruppe lernen. Sogar aus dem Ausland ist eine Teilnahme möglich.

Die Kurse finden in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal am Samstag statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Hausaufgaben und Leistungskontrollen in Übersetzungsklausuren gibt es aber regelmäßig.

Der Einstieg in die Online-Ausbildung ist immer zum Ersten eines Monats möglich.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs stellt die Schule ein Zertifikat und die Bescheinigung aus, die für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung für Übersetzer (m/w/d) nötig ist.

Online-Infoabend mit Schnupperunterricht rund um den Traumberuf Übersetzen

Im Rahmen des Online-Informationsabends können Interessierte an einer kostenlosen Schnupperunterrichtsstunde teilnehmen. Damit gewinnen sie

Einblicke, wie das gemeinsame Online-Lernen in der Gruppe abläuft. Zudem können sie prüfen, ob das interaktive Online-Lernen, das immer live von Fachdozierenden begleitet wird, ihnen gefällt.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

