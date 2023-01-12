  • Traumberuf Übersetzen: Infoabend am 15. Januar über Online-Ausbildung mit Sprachen

    Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet eine Online-Live-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) in sieben Sprachen mit Live-Seminaren an und lädt zum Infoabend am 15.1.2026 ein.

    BildInteressierte, die den Traumberuf Übersetzen von Sprachen suchen oder schon im Übersetzen berufserfahren sind, lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule zum Online-Infoabend am 15. Januar 2026 um 17.30 Uhr ein. Für den Online-Infoabend ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

    Die Schule stellt ihre ein- bzw. zweijährigen Online-Ausbildungen zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor, die sie mittlerweile in sieben Fremdsprachen anbietet. Ferner informiert sie über ihre dreiwöchigen Online-Kompaktseminare „Deutsche Rechtssprache“. Das Zertifikat ist anerkannt für die Ermächtigung bzw. Beeidigung für Gerichte in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

    Neuerdings können sich Solo-Selbstständige Übersetzer und Dolmetscher (m/w/d) die Kosten für das Webinar „Deutsche Rechtssprache“ mit 90 Prozent durch das Förderprogramm „KOMPASS“ bezuschussen lassen. Dafür ist aber ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei einer KOMPASS-Anlaufstelle erforderlich.

    Traumberuf Übersetzen von Sprachen: Online, live & flexibel lernen

    Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet Sprachtalenten, die sich bequem von zu Hause auf die staatliche Prüfung vorbereiten möchten, zwei Ausbildungsvarianten an in den Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Polnisch. Der Einstieg in den Online-Kurs für den Traumberuf Übersetzen ist flexibel zum Ersten eines Monats möglich. Je nach Qualifikation oder Berufserfahrung im Übersetzen dauert der Online-Vorbereitungslehrgang für die staatliche Prüfung ein oder zwei Jahre.

    Die zweijährige Online-Ausbildung richtet sich an Sprachtalente ohne besondere berufliche oder akademische Vorkenntnisse, die sich zum Übersetzer (m/w/d) qualifizieren möchten. Gute Fremdsprachenkenntnisse, der Realschulabschluss oder das Abitur sind dabei Voraussetzung.

    Dagegen spricht der verkürzte einjährige Online-Kurs diejenigen an, die sich aus beruflichen Gründen wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben mit der staatlichen Prüfung nachqualifizieren möchten. Das sind u.a. Personen, die bereits ein Übersetzer- oder Dolmetscherstudium oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Alternativ verfügen sie über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen.

    Vorbereitung auf staatliche Prüfung

    Die beiden Ausbildungsmodelle ermöglichen eine intensive Vorbereitung auf die staatliche Prüfung. Diese wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter. Die Möglichkeit, parallel die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) mit einem Modul zu ergänzen, wird in Kürze angeboten.

    Anders als im klassischen Fernstudium findet an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln immer Online-Live-Unterricht mit qualifizierten Fachdozenten (m/w/d) in einer familiären Schulatmosphäre statt. So können die Kursteilnehmenden flexibel, neben ihrem Beruf und vor allem von zu Hause aus intensiv in der Gruppe lernen. Sogar aus dem Ausland ist eine Teilnahme möglich.

    Die Kurse finden in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal am Samstag statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Hausaufgaben und Leistungskontrollen in Übersetzungsklausuren gibt es aber regelmäßig.

    Der Einstieg in die Online-Ausbildung ist immer zum Ersten eines Monats möglich.

    Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs stellt die Schule ein Zertifikat und die Bescheinigung aus, die für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung für Übersetzer (m/w/d) nötig ist.

    Online-Infoabend mit Schnupperunterricht rund um den Traumberuf Übersetzen

    Im Rahmen des Online-Informationsabends können Interessierte an einer kostenlosen Schnupperunterrichtsstunde teilnehmen. Damit gewinnen sie

    Einblicke, wie das gemeinsame Online-Lernen in der Gruppe abläuft. Zudem können sie prüfen, ob das interaktive Online-Lernen, das immer live von Fachdozierenden begleitet wird, ihnen gefällt.

    Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln
    Frau Carly Tyson-Fendt
    Vogelsanger Str. 295
    50825 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0221/54687-4530
    web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/
    email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

    Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.
    Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.
    Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

    Pressekontakt:

    Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe
    Frau Beatrix Polgar-Stüwe
    Schillingsrotter Str. 7
    50996 Köln

    fon ..: 0221 9352940
    email : mail@polgar-stuewe.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sechs Sprachen – Infoabend am 12. Januar 2023
      Im digitalen Informationsabend am 12.1.23 informiert die Übersetzer- und Dolemtscherschule Köln über die Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sechs Sprachen...

    2. Online-Lehrgänge für Sprachen & Übersetzen zur Vorbereitung auf staatliche Prüfung: Infoabend am 13.2.25
      Bequem von zu Hause auf die staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d) vorbereiten, das bietet die Übersetzer- & Dolmetscherschule in Online-Lehrgängen. Die Schule lädt am 13.2. 2025 zum Infoabend ein....

    3. Infoabend für Berufe mit Sprachen als Online-Ausbildung: Webinar Deutsche Rechtssprache mit Fördermöglichkeit
      Die Übersetzer- und Dolmetscherschule lädt am 11.12.25 zum Online-Infoabend ein. Sie informiert über die Online-Ausbildung zum staatlich gepr. Übersetzer (m/w/d) und den Kurs Deutsche Rechtssprache....

    4. Internationale Karriere: Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sieben Sprachen – Infoabend am 7.8.25
      Sprachausbildungen für eine internationale Karriere bietet die Übersetzer- und Dolmetscherschule als Online-Ausbildung in sieben Sprachen. Sie lädt am 7. August 2025 zum digitalen Infoabend ein....

    5. Online-Ausbildung staatlich geprüfter Übersetzer (m/w/d) in 5 Sprachen: Online-Infoabend 25.8.
      Am 25.8.21 lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln zum Online-Infoabend ein und stellt die Online-Ausbildung staatlich geprüfter Übersetzer (m/w/d) vor....

    6. Einjährige Online-Ausbildung für Übersetzer (m/w/d) in fünf Sprachen: Online-Infoabend am 13. 10. 2021
      Am 13.10.21 lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln zum Online-Infoabend über die einjährige Online-Ausbildung staatlich geprüfter Übersetzer (m/w/d) ein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.