floraPell erschließt erfolgreich den polnischen Biomarkt mit innovativem Schafwolldünger

Das deutsche Unternehmen floraPell, ein führender Anbieter von Schafwollpellets als Biodünger, hat erfolgreich den Eintritt in den polnischen Biolandwirtschaftssektor vollzogen

In einem wegweisenden Feldversuch wurden die ökologischen Düngemittel auf einer 9 Hektar großen Zucchiniplantage eines polnischen Biobauern getestet, der für den internationalen Lebensmittelkonzern Bonduelle produziert.

Die Ergebnisse des Versuchs waren äußerst vielversprechend und überzeugten den beteiligten Landwirt. „Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Resultaten“, erklärt Björn Lanzke, Geschäftsführer von floraPell. „Die positiven Effekte auf Bodenqualität und Pflanzengesundheit waren deutlich sichtbar. Besonders interessant wird es sein, die langfristigen Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit zu beobachten.“

Schafwollpellets: Eine nachhaltige Innovation für die Landwirtschaft

Die von floraPell produzierten Schafwollpellets stellen eine innovative und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Düngemitteln dar. Bislang waren sie auf dem polnischen Markt weitgehend unbekannt. Die Pellets setzen über einen längeren Zeitraum wichtige Nährstoffe frei, was sie zu einem effektiven Langzeitdünger macht. Sie eignen sich für eine breite Palette von Kulturen, darunter Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen und Sträucher, setzen also auf Biodiversität.

„Unsere Schafwollpellets sind mehr als nur ein Düngemittel“, betont Lanzke. „Sie sind ein ökologischer Multifunktionsdünger, der nicht nur die Pflanzen ernährt, sondern auch aktiv zur Verbesserung der Bodenstruktur und des gesamten Ökosystems beiträgt.“

Biodiversität verstärkt in der polnischen Landwirtschaft

„Wir sehen unsere Rolle nicht nur darin, ein nachhaltiges Produkt zu verkaufen“, erklärt Lanzke. „Wir möchten aktiv dazu beitragen, die sich neu entwickelnden Strukturen im polnischen Biosektor zu fördern und zu unterstützen. Unser Ziel ist es, Landwirten Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Produktion nachhaltiger gestalten können, ohne Einbußen bei Ertrag und Qualität hinnehmen zu müssen.“

Der erfolgreiche Feldversuch könnte ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein. Er demonstriert das Potenzial von Schafwollpellets, die Bodenqualität zu verbessern und nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen.

Dokumentation und Ausblick

Der gesamte Prozess von der Aussaat bis zur Ernte wurde in einem Kurzfilm dokumentiert, der sich derzeit in der Postproduktion befindet. Der Film, in dem auch Björn Lanzke und der polnische Partner von floraPell zu Wort kommen, soll in Kürze veröffentlicht werden und weitere Einblicke in die Anwendung und Wirkung der Schafwollpellets geben.

„Wir sind sehr gespannt auf die langfristigen Ergebnisse“, sagt Lanzke. „In den kommenden Jahren werden wir die Entwicklung der Bodenqualität und der Ernteerträge genau beobachten. Wir sind zuversichtlich, dass sich die positiven Effekte der Schafwollpellets über die Zeit noch verstärken werden.“

floraPell plant, seine Präsenz in Polen weiter auszubauen und mehr Landwirte für den Einsatz nachhaltiger Düngemethoden zu gewinnen. Das Unternehmen sieht großes Potenzial im polnischen Markt und hofft, einen bedeutenden Beitrag zur ökologischen Transformation der Landwirtschaft in der Region leisten zu können.

Für weitere Informationen über floraPell und seine Produkte besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite: https://www.florapell.de

Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: blanket (at) florapell.de

https://www.florapell.de

https://www.facebook.com/schafwollpellets

Über floraPell:

floraPell ist ein junges, innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Gartenprodukte spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Umweltschutz und Ressourcenschonung bietet floraPell effektive Lösungen für Hobbygärtner und professionelle Anwender.

