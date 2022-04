floraPell® Schafwollpellets sind patentiert und nachhaltig

floraPell® Schafwoll-Pellets besitzen die Vorteile organischer Düngung und konsequentem klimaneutralem ökologischen Einsatz in Produktion und Anwendung

Die floraPell Düngeprodukte GmbH hat ihren Marktanteil weiter ausgebaut und ist gerade in der Energiekrise eine gute Alternative auf dem Düngermarkt. Weiterhin ist die Produktionstechnologie von floraPell seit dem 30.03.2022 als einziger rein biologischer Langzeitdünger aus 100 % deutscher Schafwolle endgültig patentrechtlich geschützt.

floraPell® ist damit der einzige Produzent in Deutschland, der Schafwollpellets als patentiertes Produkt mit allen Zulassungen und Zertifikaten für den europäischen biologischen Garten- und Landschaftsbau sowie für die Erzeugung natürlicher biologischer Nahrungsmittel zur Verfügung stellen kann. Die Patent-Urkunde ist auf der Webseite einsehbar.

floraPell® Schafwollpellets werden ohne den Einsatz fossiler Energieträger wie Erdgas, Erdöl und Festbrennstoffe sowie ohne den Verbrauch landwirtschaftlicher Energiepflanzen hergestellt. In der Produktion wird nur Elektroenergie eingesetzt, die in Brandenburg aktuell zu fast 60 % klimaneutral erzeugt wird. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöht werden. Somit wird der biologische Langzeitdünger von floraPell® nach 2030 nur noch klimaneutral hergestellt werden.

Auf dem weiteren Weg wird floraPell® weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen. In 2022 werden die Verpackungen an die Anforderungen der Zeit angepasst und der Einsatz von Kunststoff reduziert werden. Hierbei wird der Einsatz von Leichtverpackungen forciert und die Recyclingquote der Produktverpackungen erhöht. floraPell arbeitet stetig an der Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks.

Die aktuellen Informationen in Kürze:

o Patentiertes energiesparenden Verarbeitungsverfahren

o Umstellung der Verpackungen ohne Kunststoffe

o Strom aus regenerativen Quellen

o Kein Verbrauch von Gas und Wasser in der Produktion

o floraPell® bewerbt sich für den Nachhaltigkeitspreis 2022

Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist ein junges Unternehmen und spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Schafwoll-Pellets. Mit dem patentierten Produktionsverfahren bietet floraPell ein qualitativ einwandfreies Produkt, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist.

