  • FloraPrima & Halloren: Blumige Grüße und süße Gewinnchancen zum Muttertag in Leipzig

    Blumig & süß: FloraPrima und Halloren feiern den Muttertag 2026! Erleben Sie die „Wall of Emotions“ in Leipzig oder gewinnen Sie online eines von 20 exklusiven Genusspaketen für die beste Mama.

    BildLeipzig, 27. April 2026 – Unter dem herzlichen Motto „Mama ist die Beste, weil…“ feiert der Online-Blumenversand FloraPrima den Muttertag 2026 mit einer besonderen Kooperation. Gemeinsam mit der traditionsreichen Halloren Schokoladenfabrik aus Halle (Saale) setzt das Unternehmen ein Zeichen für Verbundenheit und herzliche Wertschätzung. Mit einer großen Aktion in Leipzig sowie einem bundesweiten Online-Gewinnspiel wird das „Danke“ an alle Mütter in diesem Jahr besonders süß und blumig.

    200 Blumensträuße und eine „Wall of Emotions“ in Leipzig

    Am 02. Mai 2026 laden Halloren und FloraPrima von 10:00 bis 17:00 Uhr in die „Höfe am Brühl“ ein. Passanten erwartet dort die Aktion „Freude verschenken: Blumen für Leipzig“, bei der rund 200 Blumensträuße und Pralinenpackungen kostenlos verteilt werden.

    Ein besonderer Blickfang ist die „Wall of Emotions“: Hier können Besucher ihre persönlichen Botschaften hinterlassen und öffentlich teilen, warum ihre Mutter die Beste ist. Diese gesammelten Liebeserklärungen bilden das Herzstück der Veranstaltung und machen die Dankbarkeit visuell greifbar.

    Exklusives Online-Gewinnspiel mit Halloren

    Wer nicht vor Ort sein kann, profitiert vom großen Online-Gewinnspiel. In Zusammenarbeit mit Halloren verlost FloraPrima exklusive Genusspakete. „Blumen und Schokolade sind das zeitlose Duo der Herzlichkeit“, erklärt das PR-Team von FloraPrima. „Durch die Kooperation mit Halloren verbinden wir erstklassige Floristik mit der Tradition der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands.“ Teilnehmer haben die Chance auf 1 von 20 Premiumsträußen mit Halloren Kugeln zum Muttertag.

    Das Gewinnspiel ist ab sofort unter folgendem Link erreichbar: https://www.floraprima.de/de/content/53260_gewinnspiel-zum-muttertag.html

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FloraPrima GmbH
    Dominic Steinsick
    Didderser Straße 28
    38176 Wendeburg
    Deutschland

    fon ..: 053039909819
    web ..: https://www.floraprima.de
    email : d.steinsick@floraprima.de

    FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frischegarantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

    Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

    Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

    FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

    Pressekontakt:

    FloraPrima GmbH
    Herr Dominic Steinsick
    Didderser Straße 28
    38176 Wendeburg

    fon ..: 053039909819
    email : d.steinsick@floraprima.de


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