Muttertag 2026: FloraPrima zündet Rabatt-Feuerwerk für Frühbucher – Jetzt bis zu 15 % auf Blumengrüße sparen!

FloraPrima belohnt Frühentschlossene zum Muttertag! Sichern Sie sich mit der neuen Rabatt-Staffel bis zu 15 % Preisvorteil auf Premium-Blumen vom mehrfachen Testsieger.

Wendeburg, 14. April 2026 – Der Mai steht vor der Tür und mit ihm der wichtigste Tag, um „Danke“ zu sagen: Muttertag! Während andere noch panisch nach Last-Minute-Geschenken suchen, belohnt der Online-Blumenversand FloraPrima dieses Jahr alle Planungsgenies mit einer spektakulären Rabatt-Staffel. Wer früher klickt, schenkt günstiger – und das mit der gewohnten Premium-Qualität des mehrfachen Testsiegers.

Frühbucher-Vorteil: Schnelligkeit zahlt sich aus!

Warum bis zur letzten Sekunde warten, wenn man die Vorfreude und das Budget gleichermaßen optimieren kann? Für den Lieferzeitraum rund um das Muttertags-Wochenende (07.05.2026 bis 10.05.2026) hat FloraPrima eine exklusive Rabatt-Aktion ins Leben gerufen, die das Herz jedes Schnäppchenjägers höherschlagen lässt. Die Devise lautet: Je eher die Bestellung eingeht, desto fetter die Ersparnis!

Die Spar-Etappen im Überblick:

Super-Frühbucher-Deal (14.04. – 21.04., 9 Uhr): Sichern Sie sich satte 15 % Rabatt auf Ihre Bestellung! Der perfekte Zeitpunkt für alle, die nichts dem Zufall überlassen wollen.

Frühbucher-Vorteil (21.04. – 28.04., 9 Uhr): Immer noch ein grandioser Deal! Greifen Sie zu und sparen Sie 12 %.

Finaler Spar-Check (28.04. – 04.05., 9 Uhr): Der Endspurt für kluge Schenker bringt immerhin noch 10 % Preisnachlass.

Qualität, die überzeugt: Schenken beim Testsieger

Ein Blumenstrauß zum Muttertag ist mehr als nur eine Geste – er ist ein Versprechen. FloraPrima steht seit Jahren für Frische, Zuverlässigkeit und exzellenten Service. Nicht ohne Grund wurde das Unternehmen bereits mehrfach als Testsieger ausgezeichnet. Ob es die Haltbarkeit der Blüten, die liebevolle Bindung der Sträuße oder die punktgenaue Lieferung ist – bei FloraPrima erhalten Kunden geprüfte Qualität, die bei den Müttern garantiert für strahlende Augen sorgt.

„Wir wollen, dass der Muttertag 2026 unvergesslich wird“, erklärt das Team von FloraPrima. „Mit unserem Frühbucherrabatt nehmen wir den Stress aus der Vorbereitung und geben den Preisvorteil direkt an unsere Kunden weiter. So bleibt mehr Budget für die kleinen Extras, während wir uns um die perfekte Überraschung kümmern.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

Deutschland

fon ..: 05303 990980

web ..: https://www.floraprima.de

email : d.steinsick@floraprima.de

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frischegarantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

Pressekontakt:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

fon ..: 05303 990980

email : d.steinsick@floraprima.de

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